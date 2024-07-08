РФ завдала ракетного удару по дитячій лікарні Охматдит у Києві: що відомо

Під час масованого ракетного удару 8 липня у столиці прогриміли вибухи. Є влучання в одне з приміщень дитячого медичного закладу.

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Окупанти завдали удару по дитячій лікарні / Колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Вранці 8 липня російські окупанти завдали ракетного удару по дитячій лікарні в Києві. Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

"Дитяча лікарня, цілеспрямований забій росіян", - написав він.

Обстріл відбувся у годину пік, коли багато людей були на вулиці.

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"Цей обстріл вівся по цивільних, били по інфраструктурі, увесь світ має побачити сьогодні наслідки терору, відповіддю на який може бути тільки сила", - зазначив він.

Окупанти завдали удару по Охматдиту / Фото: Telegram

Мер Києва Віталій Кличко також підтвердив влучання в одне з приміщень дитячого медичного закладу. Йдеться про лікарню Охматдит.

Наслідки ракетного удару по Києву / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Наслідки ракетного удару по Києву 8 липня 2024 року / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Пізніше Єрмак додав, що сьогодні російські окупанти масовано атакували ракетами Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Слов'янськ, Краматорськ.

"Ранок. Година пік. Вони били по містах, де було багато людей. Вони вдарили по дитячій лікарні. Там діти. Це терор, який має бачити світ і реагувати на нього. Це геноцид", - написав глава ОП.

Дивіться відео - Як виглядає лікарня Охматдит після російського обстрілу:

Кличко повідомив, що пацієнтів дитячої лікарні, в яку вдарила ворожа ракета, евакуювали до комунальних лікарень міста.

Всі подробиці ракетного удару по Києву вранці 8 липня 2024 року, читайте у матеріалі: У Києві та області – потужні вибухи: РФ вдарила по дитячій лікарні, багато постраждалих.

Також міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що в Охматдиті під завалами є люди.

Що таке Охматдит Охматдит - це діагностично-багатопрофільний лікувальний заклад у Києві, який надає спеціалізовану висококваліфіковану медичну допомогу дитячому населенню України. Найбільша дитяча лікарня в Україні. У період радянської влади заклад отримав назву Охматдит, що означає "охорона материнства і дитинства". Зараз на подвір'ї Охматдиту стоїть пам'ятник Миколі Терещенку, головному меценату та благодійнику лікарні.

Масований ракетний удар по Україні 8 липня

Вранці 8 липня в Повітряних силах ЗСУ повідомили про пуск балістичних ракет з території тимчасово окупованого Криму. Крім того, на території РФ зафіксовано зліт російського МіГ 31-К.

За даними моніторингових каналів, шість російських бортів Ту-95 пустили з Каспію по Україні крилаті ракети Х-101.

У ніч на 8 липня країна-агресор Росія також запустила ракети в бік України, що спричинило оголошення повітряної тривоги в усій країні, зокрема в Києві.

Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив, що в ніч на 8 липня окупанти вдарили по території України за допомогою ракет повітряного і наземного базування: чотирма ракетами Х-101 з літаків стратегічної авіації Ту-95МС і двома балістичними ракетами "Іскандер-М".

"За результатами бойової роботи протиповітряною обороною знищено 3 крилаті ракети Х-101 у Житомирській та Черкаській областях", - написав він.

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