РФ майже повністю зруйнувала одну з найбільших ТЕС Харківщини: що відомо

Внаслідок атаки окупантів були повністю знищені усі блоки і пошкоджене допоміжне обладнання. Ступінь руйнації різний – від значного до повного.

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РФ майже повністю зруйнувала одну з найбільших ТЕС Харківщини/ колаж: Главред, фото: УНІАН, міноборони РФ

Країна-агресорка Росія майже повністю зруйнувала Зміївську теплоелектростанцію, яка є однією з найбільших у Харківській області.

Удар, який відбувся 22 березня, знищив усі блоки і пошкодив допоміжне обладнання. Ступінь руйнації різний – від значного до повного. Про це повідомили у "Центренерго".

Зазначається, що зараз на підприємстві триває розбір завалів і немає доступу до більшої частини обладнання, тому поки що не можна точно оцінити масштаб пошкоджень, необхідний для відновлення час, а також суму коштів, яка на це відновлення буде потрібна.

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Зміївську ТЕС відвідав міністр енергетики Герман Галущенко. Він пообіцяв допомогу через донорів.

"Будемо допомагати через донорів. Гроші є. Є відповідний фонд підтримки енергетики. Він працює. Тому всі готові допомагати!", – наголосив Галущенко.

Що відомо про Зміївську ТЕС? Зміївська ТЕС – найбільша електростанція у Харківській області, одна з найбільших теплових електростанцій України. Проєктна потужність – 2400 МВт. У 2005 році після заміни восьмого енергоблоку станції встановлена потужність становила 2200 МВт. Види палива – природний газ, вугілля, мазут, пише Вікіпедія.

Ще на 2 ТЕС повністю або частково пошкоджено всі енергоблоки

Також внаслідок удару окупантів по енергосистемі України 22 березня серйозно постраждали ще дві теплоелектростанції – Бурштинська в Івано-Франківській області та Ладижинська у Вінницькій області. Про це розповів виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в інтерв'ю "Економічній правді".

Він також додав, що "не працює сильно пошкоджена КАБами Курахівська ТЕС".

Сахарук уточнив, що загалом у системі втрачено майже 2 ГВт доступної потужності.

За прогнозами виконавчого директора ДТЕК, один-два блоки ТЕС ДТЕК почнуть працювати раніше, але загалом на відновлення потрібно 6-24 місяці або навіть більше.

Масовані удари РФ по енергетиці України – останні новини

РФ масовано атакувала об'єкти енергетики України у ніч на п’ятницю, 29 березня. Російські окупанти атакували теплові та гідроелектростанції в центральному та західному регіонах. У Дніпропетровській області було застосовано аварійні відключення, у Харківській області – графіки погодинних відключень.Після цього стало відомо, що сили ППО знищили 84 повітряні цілі під час нічної атаки окупантів по Україні. Загалом загарбники використали 99 засобів повітряного нападу.

Прем'єрміністр Денис Шмигаль повідомив, що ракети РФ пошкодили енергетичну інфраструктуру в шести областях. Постраждали енергооб'єкти в Дніпропетровській, Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Черкаській, Чернівецькій областях.

Ввечері 29 березня в "Укренерго" зробили важливу заяву про те, що у 4 областях будуть аварійні відключення електрики. Через атаку окупантів у ніч на 29 березня, яка спричинила виникнення недостатнього обсягу потужності в енергомережі, ще більше областей України зачеплять обмеження.

У ніч на суботу, 30 березня, РФ вдарила дронами і ракетами по низці областей України у ніч на суботу, 30 березня. Загарбники знову цілилися по енергетичній інфраструктурі. Відбивати ворожу атаку довелося упродовж понад 3 години. Влучань не було, але є пошкодження елеватора в Дніпропетровській області, куди впали уламки ворожого дрона.

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