"У нас залишилося нуль ракет": Зеленський сказав, чому РФ вдалося знищити Трипільську ТЕС

В України повністю закінчилися ракети для захисту теплоелектростанції на тлі браку допомоги від союзників.

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Володимир Зеленський назвав причину знищення Росією Трипільської ТЕС / Колаж: Главред, фото: скріншот, Telegram

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Трипільську ТЕС у Київській області було знищено, тому що в України не залишилося ракет для її захисту. Про це глава держави сказав в інтерв'ю PBS News.

За його словами, від Трипільської станції залежить світло в Київському регіоні.

"Летіли 11 ракет. Перші сім ми знищили, чотири - знищили Трипілля. Чому? Тому що було ракет нуль. У нас закінчилися всі ракети, які захищали Трипілля", - сказав Зеленський.

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Зеленський також коментував спільний захист Ізраїлю союзниками, які минулими вихідними відбили іранську атаку. За словами президента, Ізраїль сам не зміг би захиститися від такого масованого удару.

"Було задіяно багато всього, чого не вистачає Україні... Це дійсно демонстрація того, що таке союзники не на папері, а в небі", - сказав президент.

Зеленський додав, що Україна захищає небо самостійно. Союзники дають Києву ту чи іншу техніку, але "з нею у нас дефіцит".

Удар по Трипільській ТЕС - останні новини

Унаслідок масованої ракетної атаки в ніч на четвер, 11 квітня, російські окупанти повністю зруйнували Трипільську ТЕС у Київській області.

Росія вдарила по Трипільській ТЕС новими крилатими ракетами Х-69. Саме ці дозвукові ракети дозволили окупантам повністю знищити найпотужнішу електростанцію Київщини.

Через Трипільську ТЕС енергетична система втратила серйозну частину потужності. ТЕС забезпечувала електроенергією Київську, Черкаську та Житомирську області. Поки що в "Укренерго" сподіваються, що обмеження споживання електроенергії запроваджувати не доведеться.

Голова наглядової ради ПАТ "Центренерго" Андрій Гота заявив, що відновити станцію можна, але з огляду на постійні атаки на українську енергосистему це марно, доки в України не буде сучасних засобів протиповітряної оборони.

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