Росія проривала ППО Києва з ночі: коли чекати на наступний масований обстріл — прогноз

Коваленко вважає, що тепер медустанови стануть для росіян новими цілями.

https://glavred.net/ukraine/rossiya-proryvala-pvo-kieva-s-nochi-kogda-zhdat-sleduyushchiy-massirovannyy-obstrel-prognoz-10579316.html Посилання скопійоване

РФ била по Києву різними типами ракет / Колаж Главреда. Фото: Костянтин і Влада Ліберови, соцмережі

Російські окупанти майже безперервно намагалися прорвати київську ППО починаючи з ночі 8 липня, застосувавши цілу номенклатуру ракет і навіть один "Циркон", зазначив у публікації Обозреватель військово-політичний експерт Олександр Коваленко.

Цей удар можна вважати рекордним за кількістю застосованих агресором ракет "Калібр".

"Окупаційні війська застосували максимальну за довгий час кількість ракет типу "Калібр" - 14. Уперше з кінця літа минулого року ці ракети були застосовані в більшій кількості, ніж Х-101/555. Це цілком логічно - з урахуванням того, що накопичено їх більш ніж утричі, ніж авіаційних КР", - розповів Коваленко. відео дня

Коваленко вважає, що під час найближчих масованих обстрілів росіяни приділятимуть більшу увагу пускам морських "Калібрів".

Водночас, зазначив Коваленко, під час денної атаки на Київ та інші міста України Росія не застосовувала "Шахеди".

Схожа атака проводилася Росією 1 червня - на День захисту дітей. Потім був період пусків через кожні 2-5 днів у невеликій кількості - по 5, 10, 15 ракет.

Війна перейшла на той етап війни, коли Росія вже не ховає своїх геноцидних практик і буде бити по скупченню мирних жителів, зокрема по лікарнях.

Подібні удари РФ може проводити приблизно раз на місяць, решту часу застосовується вкрай обмежена кількість ракет і дронів, ще раз зауважив Коваленко.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив". Провідний експерт Українського центру дослідження проблем безпеки. Український політичний та економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Удар по Україні 8 липня - головне

Сьогодні вночі та вдень Росія атакувала Україну дронами та ракетами. Росія випустила 38 ракет, з них 30 вдалося збити Силам оборони.

Внаслідок уже ранкової атаки ракетами було пошкоджено, зокрема, будівлю найбільшої в Україні дитячої лікарні Охматдит у Києві.

Також "склався" під'їзд п'ятиповерхівки в Шевченківському районі. А під час уже повторної атаки на Київ удень було пошкоджено будівлю пологового будинку в Дніпровському районі.

Є прильоти по енергетичних об'єктах столиці.

За підрахунками рятувальників, під час масованої атаки Росії загинули десятки людей, ще десятки постраждали. Кількість загиблих і поранених постійно збільшується.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред