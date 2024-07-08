Масований ракетний удар по Україні 8 липня: в регіонах прозвучали перші вибухи

В Повітряних силах ЗСУ повідомили про пуск балістичних ракет з території тимчасово окупованого Криму. Крім того, на території РФ відзначено взліт російського МіГ 31-К.
"Загроза застосування балістичного озброєння з півдня!", - попередили військові.
Після цього в Повітряних силах повідомили про рух ракет північно-західним курсом.
"Ракета на Миколаївщині у північно-західному напрямку!", - йдеться в повідомленні.
Згодом місцеві Телеграм-канали повідомляли про звуки вибухів в Кривому Розі та в Кропивницькому.
Крім того, моніторингові канали повідомляють про входження крилатих ракет (далі КР) у повітряний простір України.
"1 група КР.Чернігівська область.Вектор: Полтавська область", - вказують монітори.
Станом на 10:03 повідомляється про нові швидкісні цілі на Кіровоградщину у північно-західному напрямку.
10:07 - Повітряні сили повідомляють про рух ракет на півночі Київської області у західному напрямку.
10:09 - на територію України зайшла ще одна група ракет через Чернігівщину у південно-західному напрямку.
10:14 - ракети на Черкащині, рухаються в напрямку Білоцерківського району.
10:16 - КР на півночі Житомирщини у західному напрямку. В Київській ОВА повідомили про роботу ППО на Київщині і закликали перебувати в укриттях.
10:18 - моніторингові канали повідомляють про нові групи крилатих ракет з Півдня через Баштанський район Миколаївщини. Курс - північно-Західний. Крім того, на територію Сумської області зайшла нова група крилатих ракет західним курсом.
10:21 - Повітряні сили повідомляють про загрозу ракетного удару для столиці.
"Київ - в укриття!", - йдеться у повідомленні.
10:23 - моніторингові канали повідомляють про пуск аеробалістичних ракет "Кинджал". Мер Києва Віталій Кличко повідомляє про роботу ППО в передмісті столиці.
10:29 - в Києві пролунали вибухи. В Київській МВА вказують на роботу ППО.
10:33 - КР на Житомирщині змінила курс на Київщину. Мер Києва Віталій Кличко повідомив про виклик медиків у Соломʼянський район.
10:37 - Повітряні сили попереджають про рух ракет в напрямку Дніпра та Кривого Рогу.
10:41 - місцеві пабліки повідомляють про чергові вибухи в Дніпрі та в Кривому Розі. За даними КМВА внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків в Солом'янському районі столиці.
10:43 - Повітряні сили вказують на пуск ще однієї аеробалістичної ракети "Кинджал". Крім того, фіксують швидкісні цілі на Донеччині курсом на захід. Моніторингові канали повідомляють про пуски ракет з російських Ту-22 М3.
10:48 - в КМВА заявили про падіння уламків ракет у Солом’янському, Дніпровському та Голосіївському районах.
10:54 - мер Києва Віталій Кличко повідомляє про вибух у Шевченківському районі Києва. Крім того, повторні вибухи лунають у Дніпрі.
Глава Офісу президента України Андрій Єрмак у своєжму Телеграм-каналі відреагував на російський ракетний удар 8 липня по Україні.
"Цей обстріл вівся по цивільних, били по інфраструктурі, весь світ має побачити сьогодні наслідки терору, відповіддю на який може бути тільки сила", - написав Єрмак.
11:10 - Віталій Кличко повідомив про влучання ракети в одне з приміщень дитячого медичного закладу. За даними ЗМІ, мова йде про дитячу лікарню "Охматдит".
"Вони цілеспрямовано били по дітях сьогодні. Дитяча лікарня, цілеспрямований удар росіян", - написав глава офісу президента України Андрій Єрмак.
Ракетний удар по Україні 8 липня - що відомо про обстріл РФ
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 8 липня РФ запустила ракети із статегічних бомбардувальників по території України.
Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив, що ППО вдалося збити три з чотирьох російських ракет Х-101, запущених по Україні.
Вранці 8 липня Повітряні сили ЗС України попередили про повторну загрозу удару з використанням стратегічної авіації РФ. Про можливий бойовий виліт бомбардувальників Ту-95 повідомили в офіційному Телеграм-каналі Повітряних сил.
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