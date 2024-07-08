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Масований ракетний удар по Україні 8 липня: в регіонах прозвучали перші вибухи

Юрій Берендій
8 липня 2024, 10:01оновлено 8 липня, 11:29
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РФ запустила ракети по території України, повітряна тривога лунає у всіх регіонах через загрозу балістики та пуск ракет стратегічною авіацією.
Масований ракетний удар по Україні 8 липня: в регіонах прозвучали перші вибухи
РФ атакує Україну ракетами / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

В Повітряних силах ЗСУ повідомили про пуск балістичних ракет з території тимчасово окупованого Криму. Крім того, на території РФ відзначено взліт російського МіГ 31-К.

"Загроза застосування балістичного озброєння з півдня!", - попередили військові.

Після цього в Повітряних силах повідомили про рух ракет північно-західним курсом.

відео дня

"Ракета на Миколаївщині у північно-західному напрямку!", - йдеться в повідомленні.

Згодом місцеві Телеграм-канали повідомляли про звуки вибухів в Кривому Розі та в Кропивницькому.

Крім того, моніторингові канали повідомляють про входження крилатих ракет (далі КР) у повітряний простір України.

"1 група КР.Чернігівська область.Вектор: Полтавська область", - вказують монітори.

Станом на 10:03 повідомляється про нові швидкісні цілі на Кіровоградщину у північно-західному напрямку.

10:07 - Повітряні сили повідомляють про рух ракет на півночі Київської області у західному напрямку.

10:09 - на територію України зайшла ще одна група ракет через Чернігівщину у південно-західному напрямку.

10:14 - ракети на Черкащині, рухаються в напрямку Білоцерківського району.

10:16 - КР на півночі Житомирщини у західному напрямку. В Київській ОВА повідомили про роботу ППО на Київщині і закликали перебувати в укриттях.

10:18 - моніторингові канали повідомляють про нові групи крилатих ракет з Півдня через Баштанський район Миколаївщини. Курс - північно-Західний. Крім того, на територію Сумської області зайшла нова група крилатих ракет західним курсом.

10:21 - Повітряні сили повідомляють про загрозу ракетного удару для столиці.

"Київ - в укриття!", - йдеться у повідомленні.

10:23 - моніторингові канали повідомляють про пуск аеробалістичних ракет "Кинджал". Мер Києва Віталій Кличко повідомляє про роботу ППО в передмісті столиці.

10:29 - в Києві пролунали вибухи. В Київській МВА вказують на роботу ППО.

10:33 - КР на Житомирщині змінила курс на Київщину. Мер Києва Віталій Кличко повідомив про виклик медиків у Соломʼянський район.

10:37 - Повітряні сили попереджають про рух ракет в напрямку Дніпра та Кривого Рогу.

10:41 - місцеві пабліки повідомляють про чергові вибухи в Дніпрі та в Кривому Розі. За даними КМВА внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків в Солом'янському районі столиці.

10:43 - Повітряні сили вказують на пуск ще однієї аеробалістичної ракети "Кинджал". Крім того, фіксують швидкісні цілі на Донеччині курсом на захід. Моніторингові канали повідомляють про пуски ракет з російських Ту-22 М3.

10:48 - в КМВА заявили про падіння уламків ракет у Солом’янському, Дніпровському та Голосіївському районах.

10:54 - мер Києва Віталій Кличко повідомляє про вибух у Шевченківському районі Києва. Крім того, повторні вибухи лунають у Дніпрі.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак у своєжму Телеграм-каналі відреагував на російський ракетний удар 8 липня по Україні.

"Цей обстріл вівся по цивільних, били по інфраструктурі, весь світ має побачити сьогодні наслідки терору, відповіддю на який може бути тільки сила", - написав Єрмак.

11:10 - Віталій Кличко повідомив про влучання ракети в одне з приміщень дитячого медичного закладу. За даними ЗМІ, мова йде про дитячу лікарню "Охматдит".

"Вони цілеспрямовано били по дітях сьогодні. Дитяча лікарня, цілеспрямований удар росіян", - написав глава офісу президента України Андрій Єрмак.

Масований ракетний удар по Україні 8 липня: в регіонах прозвучали перші вибухи
Літаки Ту, якими обстрілюють Україну / Інфографіка Главреда / Інфографіка Главред

Ракетний удар по Україні 8 липня - що відомо про обстріл РФ

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 8 липня РФ запустила ракети із статегічних бомбардувальників по території України.

Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив, що ППО вдалося збити три з чотирьох російських ракет Х-101, запущених по Україні.

Вранці 8 липня Повітряні сили ЗС України попередили про повторну загрозу удару з використанням стратегічної авіації РФ. Про можливий бойовий виліт бомбардувальників Ту-95 повідомили в офіційному Телеграм-каналі Повітряних сил.

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