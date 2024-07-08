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Люди кричать під завалами: РФ атакувала багатоповерхівку в Києві - Кличко

Юрій Берендій
8 липня 2024, 13:12
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Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що в Шевченківському районі Києва пошкоджено кілька під'їздів будинку, один із них повністю зручнований.
Люди кричать під завалами: РФ атакувала багатоповерхівку в Києві - Кличко
Один із під'їздів будинку повністю зручнований - триває евакуація / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Внаслідок російського масованого ракетного удару по Києву вдень, 8 липня, зафіксовано влучання в багатоквартирний житловий будинок. Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив мер міста Віталій Кличко.

За його словами, влучання зафіксоване в Шевченківському районі столиці.

"Пошкоджені підʼїзди. Один зруйнований. Відбувається евакуація мешканців", - написав Кличко.

відео дня

Згодом він повідомив, що у житловому будинку на Сирці, повністю знищений один підʼїзд. Кілька - сильно пошкоджені.

"Зараз з-під завалів рятувальники намагаються дістати людей. Голоси їх чують. Інших мешканців евакуювали. Пошкоджений будинок і навпроти", - сказав Кличко.

Дивіться відео з наслідками влучання в житловий будинок у Шевченківському районі Києва:

Люди кричать під завалами: РФ атакувала багатоповерхівку в Києві - Кличко
Фото: скріншот

Крім того, за даними ЗМІ повідомляється, що під завалами будинку в Шевченкіському районі Києва можуть бути люди.

Дивіться відео на якому чути крик постраждалих внаслідок російського обстрілу:

Люди кричать під завалами: РФ атакувала багатоповерхівку в Києві - Кличко
Фото: скріншот

Удари Росії по Україні та відключення світла

З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС.

Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей.

Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км.

Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.

Масований ракетний удар по Україні 8 липня - наслідки вибухів

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Сили протиповітряної оборони України збили більшість російських ракет, які вдарили по Україні в понеділок, 8 липня, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

8 липня Росія завдала масованого комбінованого ракетного удару по території України, внаслідок чого є загиблі та поранені. Про наслідки удару по Кривому Рогу повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Сьогодні, 8 липня, Росія вдарила по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві, під завалами, ймовірно, є люди. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

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