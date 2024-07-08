Масований удар по Україні не був звичайним, які цілі переслідує Росія — експерти

Росіяни "хотіли розтягнути елемент терору", зауважив експерт Олександр Коваленко.

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Росія сьогодні вбила десятки людей / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео, ДСНС, соцмережі

Росія ударами по скупченню людей намагатиметься примусити Україну до миру на своїх умовах, застосовуючи так звану тактику шоку й трепету, розповів у коментарі РБК-Україна військовий експерт Владислав Селезньов.

Він зауважив, що цілі енергообʼєктів цього разу змінилися скупченнями мирних громадян. І все це відбувається на тлі саміту НАТО.

Задля "результативнішої" реакції армія Путіна вбиває найвразливіших громадян в умовах жорстокої війни — жінок і дітей.

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"Ми повинні розуміти наступне: зараз ворог реалізує тактику шоку та трепету. Путін напередодні саміту НАТО намагається показати всьому світу, що готовий йти до кінця і що його ніхто не зупинить. Щоб реакція була максимально емоційною, він вбиває дітей в "Охматдиті" та жінок у пологових будинках. Тобто найбільш вразливих наших громадян", — пояснив Селезньов.

Водночас військово-політичний оглядач Олександр Коваленко зауважив, що атака була тривалою і накочувалась хвилями, оскільки росіяни "хотіли розтягнути елемент терору". Однак він не став стверджувати, що обстріл був навмисне здійснений напередодні саміту НАТО.

Удар по Україні 8 липня - головне

Сьогодні вночі та вдень Росія атакувала Україну дронами та ракетами. Росія випустила 38 ракет, з них 30 вдалося збити Силам оборони.

Внаслідок уже ранкової атаки ракетами було пошкоджено, зокрема, будівлю найбільшої в Україні дитячої лікарні Охматдит у Києві.

Також "склався" під'їзд п'ятиповерхівки в Шевченківському районі. А під час уже повторної атаки на Київ удень було пошкоджено будівлю пологового будинку в Дніпровському районі.

Є прильоти по енергетичних об'єктах столиці.

За підрахунками рятувальників, під час масованої атаки Росії загинули десятки людей, ще десятки постраждали. Кількість загиблих і поранених постійно збільшується.

Удари Росії по Україні та відключення світла З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС. Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей. Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км. Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.

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