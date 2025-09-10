"Антиросійська шизофренія": у Москві прокоментували атаку дронів на Польщу

У РФ вважають, що у польської сторони немає фактів для звинувачення Кремля.

У Москві прокоментували атаку дронів на Польщу / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

У РФ назвали звинувачення безпідставними

У Радфеді звинуватили Україну в спробі втягнути РФ у конфлікт із НАТО

Тимчасовий повірений у справах Росії в Польщі Андрій Ордаш прокоментував порушення повітряного простору Польщі російськими дронами в ніч на 10 вересня. Його цитують росЗМІ.

"Звинувачення ми вважаємо безпідставними. Жодних доказів, що ці дрони мають російське походження не представлено", - заявив він. відео дня

Пізніше стало відомо, що міністерство закордонних справ Польщі викликало його для пояснень.

Сьогодні ж голова комітету Ради Федерації з міжнародних справ Григорій Карасін заявив російським пропагандистам, що у польської сторони немає фактів для звинувачення РФ.

"Це нагадує антиросійську шизофренію. Що б не сталося неприємного, у всьому винна Росія", - додав він.

Крім того, заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров вважає, що порушення повітряного простору Польщі дронами схоже на провокацію, підготовлену українською владою.

Російський сенатор додав, що українська влада "використовує будь-яку можливість втягнути Росію в конфлікт із країнами НАТО, особливо з Польщею, адже через неї в Україну постачають майже всі види західного озброєння".

Як заявив прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков, Кремль не уповноважений коментувати атаку дронів на Польщу.

"Ми не хотіли б це якось коментувати. Це не в нашій компетенції. Це прерогатива міністерства оборони РФ", – відповів Пєсков.

Навіщо РФ атакувала дронами Польщу - думка експерта

Виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач вважає, що наліт БПЛА на Польщу - це провокація, мета якої полягає в залякуванні поляків і європейців загалом.

При цьому експерт не припускає, що президент США Дональд Трамп не буде нікого захищати від Путіна, скільки б йому не заплатили союзники.

Атака дронів на Польщу - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що в ніч на 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі. Кілька БПЛА залетіли на територію країни. Польська авіація була піднята на перехоплення.

Відбивати російську атаку також допомагали військово-повітряні сили Нідерландів і авіація НАТО.

Пізніше прем'єр-міністр Дональд Туск назвав ніч із вівторка на середу "драматичною ніччю в польському небі". Він додав, що "це перший випадок, коли російські безпілотники були збиті на території країни НАТО". При цьому Туск заспокоїв громадян, заявивши, що "причин для паніки немає".

