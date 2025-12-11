Лавров заговорив про "іншу" Україну: РФ висуває свої вимоги для миру

Кремль намагається перетягнути на свій бік Дональда Трампа, розхвалюючи його.

Лавров висунув нові вимоги

Росія передала США додаткові пропозиції щодо колективних гарантій безпеки для України. Про це заявив глава російського МЗС Сергій Лавров.

Він цинічно вимагає, щоб Україна стала нейтральною державою, згадуючи 1990 рік. Кремль вимагає, щоб Київ дотримувався принципів, які були закладені в Декларації незалежності України. При цьому Лавров вирішив упустити той факт, що в Декларації насамперед ідеться про цілісність, суверенітет і незалежність України, що вже порушила Росія.

"Ми визнавали іншу Україну. Україна повинна знову стати позаблоковою, нейтральною і без'ядерною державою", - сказав він. відео дня

При цьому Лавров намагається перетягнути на свій бік президента США Дональда Трампа, розхвалюючи його за наміри закінчити війну в Україні.

"Трамп щиро прагне вирішити український конфлікт політико-дипломатичними методами. Росія вітає це, але одного прагнення мало. Ми наполягаємо на тому, щоб було досягнуто пакет домовленостей про міцний, стійкий, довгостроковий мир із гарантіями безпеки для всіх залучених", - додав він.

Чи погодиться Путін на паузу у війні - прогноз генерала США

Главред писав, що за словами колишнього командувача Сухопутними військами США в Європі, генерал-лейтенанта у відставці Бена Годжеса, Володимир Путін не розглядатиме жодного перемир'я, доки переконаний, що Захід може "здатися" або не матиме достатньої рішучості підтримувати Україну.

Шанс на припинення вогню з'явиться тільки тоді, коли Росія зрозуміє, що не здатна перемогти. А це можливо лише за умови, що США та європейські союзники відкрито оголосять про готовність надати Україні весь необхідний арсенал - від озброєння до економічної підтримки.

Американський план закінчення війни

Встановлення миру або перемир'я в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в Держдепі США нещодавно заявили, що прогрес у просуванні до зупинки вогню в Україні на цьому етапі залежить від російської сторони.

Раніше ЗМІ повідомляли, що план припинення війни, розроблений адміністрацією Дональда Трампа, передбачав передачу Україні великих територій. Україна і Європа відкинули ці пропозиції. Ці досягнення, ймовірно, допоможуть переконати Трампа в тому, що мир має бути встановлений на умовах Росії.

Напередодні посол США в НАТО Меттью Вітакер заявив, що "ми ближче до миру, ніж будь-коли". Він також наголосив, що ситуація в Україні складна, але потрібно дійти до потрібного місця і врешті-решт війна має закінчитися.

Про персону: Сергій Лавров? Сергій Вікторович Лавров - російський державний і політичний діяч. Міністр закордонних справ Росії з 9 березня 2004 року. З 1972 року працював у системі МЗС СРСР і Росії. У 1994-2004 роках - постійний представник РФ при ООН і представник РФ у Раді безпеки ООН. У 2006 році увійшов до складу федерального оперативного штабу Національного антитерористичного комітету Росії, тоді ж протягом пів року обіймав посаду голови комітету міністрів Ради Європи. З 2022 року після російського вторгнення в Україну перебуває під персональними санкціями Євросоюзу, США, Великої Британії, Канади, Австралії та Японії.

