Ожеледиця, сніг та 'мінуси': коли на Україну налетить справжня штормова погода

Діденко прогнозує, що температура повітря скоро знизиться.

https://glavred.net/synoptic/gololedica-sneg-i-minusy-kogda-na-ukrainu-naletit-nastoyashchaya-shtormovaya-pogoda-10723169.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди на 12 грудня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтесь:

Якою буде погода у п’ятницю

Коли в Україні впаде температура

Погода в Україні у п’ятницю, 12 грудня, буде вітряною та дощовою, подекуди із мокрим снігом. Про це заявила синоптикиня Наталія Діденко.

За її словами, пориви західного та північно-західного вітру подекуди досягатимуть штормових 15-20 метрів за секунду.

відео дня

Прогноз на п’ятницю / фото: facebook.com/tala.didenko

Синоптикиня говорить, що дощі пройдуть вночі на півдні та сході (на північному сході з мокрим снігом), а вдень 12 грудня місцями невеликі опади очікуються на Лівобережжі. Ввечері на півночі та на Харківщині - помірні опади.

Водночас, температура повітря в Україні буде "плюсовою" навіть уночі та складатиме +2…+6 градусів. Впродовж дня передбачається +4…+8 градусів, у південній частині до +10 градусів.

Погода 12 грудня / фото: meteoprog

Погода в Києві

У Києві 12 грудня буде вітряно, тепло. Температура сягатиме до +8 градусів. Місцями очікується дощ.

Погода в Києві / фото: meteoprog

Діденко додала, що з 13-14 грудня у більшості областей України температура повітря знизиться.

"Похолодання буде не сильним, проте дороги та тротуари через появу навіть невеликих мінусів стануть слизькими - ожеледиця, темніє дуже рано, тому будьте особливо уважними та привітними один до одного", - наголосила вона.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в грудні

Синоптикиня Наталія Птуха говорила, що цьогорічні зимові місяці загалом будуть теплішими на 1,5–2 градуси.

За її словами, грудень уже демонструє перевищення норми приблизно на два градуси.

Однак, вона наголосила, що короткочасні, але помітні похолодання, опади різної інтенсивності та можливі небезпечні явища залишаються характерними для холодного періоду.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, синоптики оголосили штормове попередження на 11 грудня. У більшості областей очікується сильний туман з видимістю 200-500 м. Тому було оголошено І рівень небезпечності.

Синоптикиня Наталка Діденко говорила, що погода в Україні почне змінюватись. У регіони прийде нове похолодання. Очікується поступове зниження температури повітря до 3 градусів морозу.

Синоптик Ігор Кібальчич раніше заявляв, що наприкінці тижня очікується відчутне похолодання. Воно прийде у північні та східні регіони.

Читайте також:

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред