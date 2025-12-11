Невідомий дрон вночі вдарив по будинку на Львівщині: що сталося

Попередження про загрозу БпЛА у Львівській області не надходило.

Вночі у Львівській області дрон влучив у будинок / Колаж: Главред, фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA, ua.depositphotos.com

Що відомо:

У Сокільниках біля Львова близько 04:00 дрон влучив у приватний будинок

Постраждалих немає, але пошкоджено дах, фасад і кілька кімнат оселі

Повітряної тривоги в області не оголошували, тип безпілотника поліція ще встановлює

У ніч проти 11 грудня у селі Сокільники, що поблизу Львова, близько четвертої ранку стався вибух у житловому будинку. За попередніми даними, у будівлю влучив дрон.

Про інцидент повідомили у поліції Львівської області. Правоохоронці оперативно прибули на місце події та підтвердили факт удару безпілотника.

За словами пресслужби, повідомлення про вибух у приватному домогосподарстві надійшло близько 04:00. На щастя, ніхто з мешканців не постраждав. Унаслідок удару пошкоджено дах, фасад та кілька кімнат будинку.

Попри атаку, офіційного попередження про загрозу БпЛА тієї ночі в області не оголошували. Повітряна тривога на Львівщині востаннє лунала ще вночі 7 грудня і тривала менше години.

Який саме тип дрона спричинив вибух, правоохоронці поки не уточнюють — тривають слідчі дії.

Пізніше стало відомо, що влучання дрона по будинку під Львовом кваліфікують як замах на вбивство.

Атаки "Шахедів" на Україну - останні новини

Як повідомляв Главред, під час нічної російської атаки 8 грудня один з ударних безпілотників типу "Шахед" вибухнув поруч із житловою багатоповерхівкою в Чернігові. Через вибух загорівся газопровід.

Крім того, у ніч на 8 грудня російські війська завдали ударів дронами по дев'ятиповерхівці в місті Охтирка Сумської області. Виникла пожежа у квартирах із другого по п'ятий поверхи. Рятувальники евакуювали 35 жителів. Ще 7 осіб, зокрема 1 дитину, було деблоковано з пошкоджених приміщень.

Також тоді російські війська вдарили по Дніпру та кількох районах Дніпропетровської області. На жаль, є загиблий та п'ятеро постраждалих, серед них - двоє дітей. Зокрема, під атакою були Криворізький, Павлоградський та Нікопольський райони.

