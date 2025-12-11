Невідомий дрон вночі вдарив по будинку на Львівщині: що сталося

Що відомо:
- У Сокільниках біля Львова близько 04:00 дрон влучив у приватний будинок
- Постраждалих немає, але пошкоджено дах, фасад і кілька кімнат оселі
- Повітряної тривоги в області не оголошували, тип безпілотника поліція ще встановлює
У ніч проти 11 грудня у селі Сокільники, що поблизу Львова, близько четвертої ранку стався вибух у житловому будинку. За попередніми даними, у будівлю влучив дрон.
Про інцидент повідомили у поліції Львівської області. Правоохоронці оперативно прибули на місце події та підтвердили факт удару безпілотника.
За словами пресслужби, повідомлення про вибух у приватному домогосподарстві надійшло близько 04:00. На щастя, ніхто з мешканців не постраждав. Унаслідок удару пошкоджено дах, фасад та кілька кімнат будинку.
Попри атаку, офіційного попередження про загрозу БпЛА тієї ночі в області не оголошували. Повітряна тривога на Львівщині востаннє лунала ще вночі 7 грудня і тривала менше години.
Який саме тип дрона спричинив вибух, правоохоронці поки не уточнюють — тривають слідчі дії.
Пізніше стало відомо, що влучання дрона по будинку під Львовом кваліфікують як замах на вбивство.
Атаки "Шахедів" на Україну - останні новини
Як повідомляв Главред, під час нічної російської атаки 8 грудня один з ударних безпілотників типу "Шахед" вибухнув поруч із житловою багатоповерхівкою в Чернігові. Через вибух загорівся газопровід.
Крім того, у ніч на 8 грудня російські війська завдали ударів дронами по дев'ятиповерхівці в місті Охтирка Сумської області. Виникла пожежа у квартирах із другого по п'ятий поверхи. Рятувальники евакуювали 35 жителів. Ще 7 осіб, зокрема 1 дитину, було деблоковано з пошкоджених приміщень.
Також тоді російські війська вдарили по Дніпру та кількох районах Дніпропетровської області. На жаль, є загиблий та п'ятеро постраждалих, серед них - двоє дітей. Зокрема, під атакою були Криворізький, Павлоградський та Нікопольський райони.
Про джерело: Національна поліція України
Національна поліція України — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує охорону прав і свобод людини, протидію злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку. Діяльність Національної поліції спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ згідно із законом, пише Вікіпедія.
