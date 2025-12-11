Рус
Попри незгоду США та РФ: Генасамблея ООН затвердила резолюцію про Чорнобильську катастрофу

Дар'я Пшеничник
11 грудня 2025, 14:01
"За" проголосували 97 країн, "проти" – вісім, утрималися – 39.
Генассамблея ООН, Чернобыль
Генассамблея ООН, Чернобыль / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, facebook.com/UKRinUN

Ключові тези:

  • ООН ухвалила українську чорнобильську резолюцію
  • США проголосували проти разом із РФ та Китаєм
  • Документ фіксує пошкодження конфайнменту та вводить написання Chornobyl

Генеральна Асамблея ООН підтримала ініційовану Україною резолюцію, спрямовану на посилення міжнародної співпраці та мінімізацію наслідків Чорнобильської катастрофи. Документ ухвалили 97 держав, однак серед країн, що проголосували проти, опинилися не лише традиційні союзники Росії, а й Сполучені Штати.

Резолюція під назвою "Зміцнення міжнародного співробітництва та координація зусиль з вивчення, пом’якшення та мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи" визнає масштабні наслідки аварії та потреби постраждалих територій, пише Укрінформ з посиланням на власну кореспондентку. У тексті також висловлено серйозну стурбованість через пошкодження нового конфайнменту над четвертим енергоблоком ЧАЕС після атаки російського дрона 14 лютого 2025 року.

відео дня

Проти документа проголосували Росія, Білорусь, Китай, Північна Корея, Нікарагуа, Нігер та США. Ще 39 країн утрималися. Генасамблея закликала держави й міжнародних партнерів активніше долучатися до співпраці у сфері подолання чорнобильських наслідків.

Одним із пунктів резолюції стала зміна англомовного написання назви міста: відтепер в офіційних документах ООН використовуватиметься українська транслітерація Chornobyl замість радянського варіанту Chernobyl. Також запропоновано провести спеціальне засідання 24 квітня 2026 року з нагоди 40‑ї річниці трагедії.

Представниця американської делегації пояснила, що США проголосували проти через згадку в документі Цілей сталого розвитку — положення, які нинішня адміністрація президента Дональда Трампа не підтримує. За її словами, ці цілі "просувають програму м’якого глобального управління, несумісну з національним суверенітетом". Водночас вона наголосила, що США залишаються прихильними до міжнародних стандартів ядерної безпеки та підтримують зусилля щодо запобігання інцидентам на тлі російської агресії.

Що відомо про Чорнобильську АЕС
Що відомо про Чорнобильську АЕС / Главред - інфографіка

Українські АЕС та війна в Україні - останні новини по темі

Раніше Главред розповідав, що на Мюнхенській конференції з безпеки, яка триватиме в німецькому Мюнхені 14-16 лютого 2025 року, всі дуже злі через удар країни-агресорки Росії по укриттю зруйнованого 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції.

Хоча найбільше побоювань щодо атомної безпеки на тлі російських атак пов'язано з тимчасово окупованою Запорізькою атомною електростанцією (ЗАЕС), під ударами Росії опиняються також інші ядерні об'єкти України. Їхнє ураження може завдати великої шкоди.

Крім того, 7 листопада в районі тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції встановлено локальне припинення вогню, щоб фахівці змогли провести ремонт резервної лінії електропередачі напругою 330 кіловольт.

Читайте також:

Що таке Генеральна Асамблея ООН?

Генеральна Асамблея ООН — головний дорадчий, директивний та представницький орган Організації Об'єднаних Націй, створений у 1945 р. згідно зі статутом ООН. Генеральна асамблея складається з 193 членів ООН і є форумом для багатостороннього обговорення всього спектру міжнародних питань, викладених у Статуті. Вона також грає велику роль в процесі встановлення та кодифікації норм міжнародного права, пише Вікіпедія.

ООН Чорнобиль Генасамблея ООН резолюція ООН Чорнобильська зона
