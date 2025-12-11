США та Росія можуть планувати поділ Європи: експерт пояснив мету країн

Американці і росіяни бачать в Європі серйозного конкурента, тому їхні цілі досить схожі.

Нинішні очільники США і РФ негативно налаштовані щодо європейської єдності / Колаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, скріншот з відео

Що сказав Горбач:

І США і РФ хочуть, щоб об'єднаної Європи не існувало

Обидві країни сприймають Європу як конкурента

Американці і росіяни можуть спробувати неформально поділити Європу

Країна-агресорка Росія та США, схоже, розпочинають взаємну боротьбу проти об'єднаної Європи. Про це в інтерв'ю Главреду розповів виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.

За його словами, і росіян і американців не влаштовує існування Європейського Союзу як цілісного утворення, яке може бути демографічно та економічно сильнішим за США і, тим більше, Росію.

"У ЄС проживає близько 500 млн жителів, у США - приблизно 330-350 млн, не кажучи вже про Росію з її 140 млн. Таким чином складається враження, що і Російська Федерація, і адміністрація Трампа сприймають Європу як стратегічного конкурента. А щоб цю конкуренцію виграти, необхідно роздробити Європу на менші частини – до рівня окремих національних держав, з кожною з яких можна вибудовувати відносини окремо та, відповідно, домінувати у цих відносинах", - пояснив експерт.

Який сигнал США надсилають європейцям

Вже зараз американські чиновники транслюють позицію, що не мають нічого проти відновлення російської зони впливу та формування зони впливу США в Європі.

"Тобто йдеться про відновлення домінантної ролі Вашингтона у відносинах з окремими європейськими країнами чи групами країн, принаймні із Західною Європою, як це було до закінчення холодної війни", - додав Горбач.

Все це цілком узгоджується із нинішньою американською Стратегією національної безпеки. Тому США та РФ можуть здійснити спробу неформального поділу Європи на зони впливу, подібно до того, як це було під час холодної війни.

Як РФ може скористатися напруженням між Європою та США

Главред писав, що нещодавно Трамп посилив критику європейських країн, назвавши їх "слабкими" та "занепадаючими". Заява пролунала після оприлюднення нової стратегії національної безпеки США, у якій європейські уряди критикуються за підтримку України та "нереалістичні очікування щодо війни", що нібито заважають укладенню мирної угоди з Росією.

За інформацією іноземних ЗМІ, Москва може використати у власних інтересах те, що США і європейські країни дедалі частіше не можуть дійти до одностайної думки.

Розбіжності між США і Європою - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що на думку Олександра Сотника, Росія переводить США в роль союзника, тому Європі краще вступити у війну на боці України, щоб уникнути проблем.

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США передала європейським колегам серію документів, у яких викладено бачення Вашингтона щодо відновлення України та повернення Росії у світову економіку. Ці пропозиції викликали запеклі суперечки за столом переговорів між Америкою та її традиційними союзниками в Європі.

Напередодні стало відомо, що нинішня американська влада хоче, щоб до 2027 року Європа взяла на себе більшу частину оборонних можливостей НАТО: від розвідки до ракет.

Про персону: Володимир Горбач Володимир Горбач - виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України. Автор більше 75 публікацій в українських і закордонних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі — виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

