В Україні почали скорочувати графіки відключень: в Міненерго назвали регіони

Не в усіх областях України можуть скоротити час відключень електроенергії і на це є причина.

https://glavred.net/ukraine/v-ukraine-nachali-sokrashchat-grafiki-otklyucheniy-v-minenergo-nazvali-regiony-10723175.html Посилання скопійоване

Відключень світла в деяких областях України стає менше / Колаж: Главред, фото: Freepik

Що сказав В'язовченко:

Ситуація в енергосистемі України складна

В окремих областях України скорочують графіки відключень

В деяких регіонах відновити подачу електроенергії складно через безпекову ситуацію

Станом на 11 грудня ситуація в енергосистемі України залишається складною, але контрольованою. Про це під час брифінгу розповів заступник Міністра енергетики Олександр В’язовченко.

За його словами, у всіх регіонах України діють графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промисловості й бізнесу. Однак зараз фіксується тенденція зі скорочення графіків відключень.

відео дня

Яка ситуація з відключеннями у різних областях України

Чиновник зауважив, що в окремих регіонах годин без електроенергії для населення стало значно менше. Така тенденція буде продовжуватися і надалі, якщо ворог не атакуватиме енергетичну інфраструктуру знову.

"Можна констатувати, що тенденція до покращення прослідковується. Графіки відключень в окремих регіонах вже стали суттєво меншими. В обленерго та компаніях, які забезпечують генерацію, роблять усе можливе, щоб відключень стало менше у кожній області", - наголосив В'язовченко.

Водночас у прикордонних та прифронтових регіонах ситуація з відключеннями залишається складною. А все тому, що подекуди проведення ремонтних робіт можливе лише після дозволу військових.

Черги відключень світла / Інфографіка: Главред

Експерт озвучив терміни відновлення енергетики в Україні

Главред писав, що за словами директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, у найближчі кілька днів енергетична ситуація в більшості регіонів України помітно стабілізується, проте для повного відновлення енергосистеми знадобиться кілька місяців.

За його словами, "за три-чотири дні буде відчутно простіше в більшій частині України. І ситуація буде покращуватись, але для того, щоб відновитись до нормального стану реально потрібно 10-12 тижнів".

Відключення світла в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що на думку Володимира Омельченка, повний блекаут в Україні цього року малоймовірний. Однак, тривалі відключення на добу або навіть кілька діб цілком можливі.

Раніше повідомлялося, що до кінця поточного тижня в більшості регіонів України будуть застосовуватися графіки погодинних відключень в обсязі трьох черг. Українці залишатимуться без електропостачання до 12 годин на добу.

Нещодавно в уряді заявили, що відключення електроенергії в Україні можуть стати менш тривалими, оскільки уряд ухвалив рішення, спрямовані на покращення ситуації з енергозабезпеченням населення.

Інші новини:

Про персону: Олександр В’язовченко Олександр В’язовченко - заступник Міністра енергетики України, раніше очолював департамент безпеки ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред