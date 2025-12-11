В Україні почали скорочувати графіки відключень: в Міненерго назвали регіони

Що сказав В'язовченко:
- Ситуація в енергосистемі України складна
- В окремих областях України скорочують графіки відключень
- В деяких регіонах відновити подачу електроенергії складно через безпекову ситуацію
Станом на 11 грудня ситуація в енергосистемі України залишається складною, але контрольованою. Про це під час брифінгу розповів заступник Міністра енергетики Олександр В’язовченко.
За його словами, у всіх регіонах України діють графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промисловості й бізнесу. Однак зараз фіксується тенденція зі скорочення графіків відключень.
Яка ситуація з відключеннями у різних областях України
Чиновник зауважив, що в окремих регіонах годин без електроенергії для населення стало значно менше. Така тенденція буде продовжуватися і надалі, якщо ворог не атакуватиме енергетичну інфраструктуру знову.
"Можна констатувати, що тенденція до покращення прослідковується. Графіки відключень в окремих регіонах вже стали суттєво меншими. В обленерго та компаніях, які забезпечують генерацію, роблять усе можливе, щоб відключень стало менше у кожній області", - наголосив В'язовченко.
Водночас у прикордонних та прифронтових регіонах ситуація з відключеннями залишається складною. А все тому, що подекуди проведення ремонтних робіт можливе лише після дозволу військових.
Експерт озвучив терміни відновлення енергетики в Україні
Главред писав, що за словами директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, у найближчі кілька днів енергетична ситуація в більшості регіонів України помітно стабілізується, проте для повного відновлення енергосистеми знадобиться кілька місяців.
За його словами, "за три-чотири дні буде відчутно простіше в більшій частині України. І ситуація буде покращуватись, але для того, щоб відновитись до нормального стану реально потрібно 10-12 тижнів".
Відключення світла в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що на думку Володимира Омельченка, повний блекаут в Україні цього року малоймовірний. Однак, тривалі відключення на добу або навіть кілька діб цілком можливі.
Раніше повідомлялося, що до кінця поточного тижня в більшості регіонів України будуть застосовуватися графіки погодинних відключень в обсязі трьох черг. Українці залишатимуться без електропостачання до 12 годин на добу.
Нещодавно в уряді заявили, що відключення електроенергії в Україні можуть стати менш тривалими, оскільки уряд ухвалив рішення, спрямовані на покращення ситуації з енергозабезпеченням населення.
Про персону: Олександр В’язовченко
Олександр В’язовченко - заступник Міністра енергетики України, раніше очолював департамент безпеки ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго".
