Гарячий колишній Брітні Спірз у маслі з'явився на обкладинці журналу для жінок

31-річний Асгарі та 44-річна Спірс зустрічалися понад сім років, перш ніж побралися 2021 року.

Брітні Спірс і Сем Асгарі багато сварилися / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/samasghari

Як зараз виглядає Сем Асгарі

На обкладинці якого журналу з'явився чоловік

Колишній чоловік скандальної співачки Брітні Спірс Сем Асгарі - позував для пікантного розвороту в грудневому номері журналу Playgirl за 2025 рік.

На одній із двох обкладинок колишній чоловік Брітні Спірс дивиться в камеру фотографа Кеті Левін у розстебнутих шкіряних штанях, демонструючи свій шикарний прес. Про це пише Page Six.

Сем Асгарі на фото для обкладинки / Фото Instagram/samasghari

На іншому кадрі ірано-американська модель та актор позує біля басейну в готелі Paradise Pasadena в Лос-Анджелесі, на ньому немає нічого, окрім стратегічно розташованого рушника.

31-річний Асгарі та 44-річна Спірс зустрічалися понад сім років, перш ніж побралися у 2021 році. Після закінчення скандальної опіки над співачкою "Щасливчик" пара одружилася в червні 2022 року, але розлучилася лише через рік, а Асгарі подала на розлучення в серпні 2023 року.

За словами письменниці Сандри Сонг, Асгарі "тепло" відгукнувся про свою надвідому колишню в супровідному інтерв'ю, посилаючись на старе іранське прислів'я, в якому йдеться про те, що ніколи не можна говорити погано про тих, з ким ви їли; розділити трапезу - значить заприсягтися у своїй лояльності.

Сем Асгарі на фото для обкладинки / Фото Instagram/samasghari

"Усе, що слідує далі, не має значення", - додав він. "І найкраще, що ви можете зробити, це святкувати минуле, цінувати його і не зациклюватися на тому факті, що воно закінчилося. Будьте щасливі, що це взагалі сталося".

Про персону: Брітні Спірс Брітні Джин Спірс - американська поп-співачка, акторка, танцівниця, авторка пісень, володарка премії "Греммі" в категорії "Найкращий танцювальний запис", повідомляє "Вікіпедія".

