Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Авіація двох країн та НАТО: в Польщі повідомили деталі відбиття російської атаки

Анна Косик
10 вересня 2025, 09:55
1079
Наразі тривають пошуки можливих місць падіння ворожих об'єктів.
дрон, истребитель
У Польщі повідомили про відбиття атаки РФ / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Командування повітряних сил ЗСУ (ілюстративне)

Що повідомили в Оперативному командуванні:

  • У Польщі закінчили повітряну операцію з відбиття Шахедів
  • Під час повітряного нападу у небі були авіації Польщі, Нідерладнів і НАТО
  • Поляків просять дотримуватися правил безпеки

Повітряна операція, пов'язана з порушенням повітряного простору Польщі закінчилася. З'ясувалося, що у ній брала участь не лише польська авіація. Про це повідомило Оперативне командування збройних сил Польщі.

При цьому там зазначили, що пошук та визначення місцезнаходження можливих місць падіння об'єктів, що порушили польський повітряний простір, триває.

відео дня

Хто допомагав Польщі відбивати напад

Польська авіація відбивала напад російських дронів типу "Шахед" разом із Королівськими військово-повітряними силами Нідерландів, а також авіацією НАТО.

Авіація двох країн та НАТО: в Польщі повідомили деталі відбиття російської атаки
Shahed-136 / Інфографіка: Главред

"Наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки повернулися до стандартної оперативної діяльності. Польська армія постійно стежить за ситуацією в Україні та залишається в постійній готовності для забезпечення безпеки польського повітряного простору", - додали в командуванні.

Яку вказівку дали полякам

Відомство зазначило, що заради безпеки громадян закликали не наближатися, не торкатися та не переміщувати будь-які об'єкти, адже вони можуть становити загрозу і містити небезпечні матеріали.

"Будь ласка, повідомляйте про будь-які повідомлення за номером екстреної допомоги 112 або до найближчої поліцейської дільниці. Це дозволить владі швидко та ефективно забезпечити безпеку в цьому районі", - йдеться у повідомленні.

Також полякам масово приходять повідомлення про дотримання правил безпеки.

Авіація двох країн та НАТО: в Польщі повідомили деталі відбиття російської атаки
Повідомлення, які надсилають мешканцям Польщі після атаки дронів / фото: Главред

Атака на Польщу 10 вересня - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на 10 вересня російські дрони Шахед порушили повітряний простір Польщі. Кілька дронів залетіли на територію країни. Польська авіація була піднята на перехоплення.

Згодом після цього прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск скликав екстрене засідання уряду. Воно заплановане на 9 годину ранку за київським часом. Водночас через порушення повітряного простору низка воєводств Польщі оголосила про прискорений виклик резервістів до Сил територіальної оборони.

У США одразу відреагували на інцидент. Конгресмен Джо Вілсон звинуватив Росію в атаці на країну НАТО. За його словами, Росія атакує Польщу, союзника НАТО, за допомогою іранських безпілотників менш ніж через тиждень після того, як Дональд Трамп прийняв Кароля Навроцького в Білому домі.

Інші новини:

Про джерело: Оперативне командування збройних сил Польщі

Оперативне командування збройних сил Польщі - головний орган управління, що відповідає за оперативне управління Збройними Силами, переведений у підпорядкування згідно з рішенням Міністра національної оборони. З 23 грудня 2018 року підпорядковувалася начальнику Генерального штабу Війська Польського, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

НАТО новини Польщі Нидерланды Польща атака дронів Дрон Shahed-136 Наліт дронів РФ на Польщу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
До кінця 2025 року ми побачимо наліт у 1000 дронів, але РФ не зможе робити це щодня - Коваленко

До кінця 2025 року ми побачимо наліт у 1000 дронів, але РФ не зможе робити це щодня - Коваленко

11:00Інтерв'ю
Після атаки на Польщу Зеленський зробив пропозицію партнерам щодо захисту неба

Після атаки на Польщу Зеленський зробив пропозицію партнерам щодо захисту неба

10:35Війна
Польський F-16 збив російський дрон, уламки впали на житловий будинок: що відомо

Польський F-16 збив російський дрон, уламки впали на житловий будинок: що відомо

10:26Війна
Реклама

Популярне

Більше
Філіповичі обидва: Стоцька вже не соромиться показувати дітей-копій Кіркорова

Філіповичі обидва: Стоцька вже не соромиться показувати дітей-копій Кіркорова

Зірка "Х-фактора" й "Україна має талант" згасла: загинув відомий творець

Зірка "Х-фактора" й "Україна має талант" згасла: загинув відомий творець

Китайський гороскоп на завтра 10 вересня: Кролики біля мети, Тиграм - робота

Китайський гороскоп на завтра 10 вересня: Кролики біля мети, Тиграм - робота

У РФ різко злетіли літаки: у найближчі години може бути ракетний обстріл України

У РФ різко злетіли літаки: у найближчі години може бути ракетний обстріл України

Карта Deep State онлайн за 10 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 10 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

10:38

На путініста Кіркорова накинулися в РФ - що сталося

10:35

Після атаки на Польщу Зеленський зробив пропозицію партнерам щодо захисту неба

10:29

"Напад на одну з країн НАТО": названо приховану ціль військових навчань РФ

10:26

Польський F-16 збив російський дрон, уламки впали на житловий будинок: що відомо

10:25

Українська співачка зменшила собі груди і показала фото з лікарні

У російському полоні ми звикли вилизувати тарілки, економити мило та чекати – ХилюкУ російському полоні ми звикли вилизувати тарілки, економити мило та чекати – Хилюк
10:19

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 10 вересня (оновлюється)

10:18

Чотири знаки зодіаку, які люблять витрачати гроші

09:55

Авіація двох країн та НАТО: в Польщі повідомили деталі відбиття російської атаки

09:44

РФ завжди випробовує межі можливого: Зеленський відреагував на атаку дронів на Польщу

Реклама
09:41

Масований удар РФ по Україні: в ПС сказали, скільки Шахедів полетіли в Польщу

09:06

У путіністки Доліної знайшлися таємні зв'язки з Україною

08:50

Росія атакувала Польщу: Туск скликав екстрене засідання, оголошено виклик резервістів

08:34

"Акт війни": в США рішуче відреагували на наліт дронів РФ в Польщу

08:33

РФ атакувала Україну ракетами та дронами 11 годин поспіль: що відомо про наслідкиФотоВідео

08:33

Поляки, це лише передчуття того, що на нас чекаєПогляд

08:18

На цьому все: путіністка Корольова поставила хрест на своєму синові

08:16

Карта Deep State онлайн за 10 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

06:54

Туск підтвердив порушення повітряного кордону Польщі, але не згадав РФ

06:22

РФ запустила багато крилатих ракет: в Україні - масштабна тривогаФото

06:10

Путін наблизився до небезпечного кроку: чому у РФ готують нову мобілізаціюПогляд

Реклама
05:33

Гороскоп на завтра 11 вересня: Скорпіонам - непорозуміння, Рибам - вигода

05:01

Курс валют раптово почав змінюватись: що буде з гривнею 10 вересня

04:30

TikTok розігнав новий тренд: телевізор із 90-х повернувся, як вписати його інтер'єр

04:00

Апокаліпсис близько: в Мережі назвали дату кінця світу і Другого пришестя

03:23

Погріб не панацея: де зберігати моркву, щоб вона якомога довше не псувалась

03:02

"Гірше за побої": екс-в'язень Кремля зізнався, що було найстрашнішим у полоні

02:45

Найкращі друзі за знаком зодіаку: ТОП-4 знаки, які ніколи не зрадять

02:30

"Багато базарю": відомий блогер відмовився допомагати ЗСУ

01:58

"Шахеди" перетнули кордон Польщі під час атаки — країна підняла винищувачі

01:30

"Я не можу це зупинити": Світлицька вперше назвала причину свого розлучення

00:10

Мобілізація змінюється: нардеп пояснив нововведення в розсиланні повісток поштою

00:04

У РФ різко злетіли літаки: у найближчі години може бути ракетний обстріл України

09 вересня, вівторок
23:33

Перша олімпійська чемпіонка незалежної України розлучається з чоловіком - деталі

22:53

Які двигуни мають "шалений апетит" до оливи: експерти склали перелік агрегатів

22:40

"Каже: "Така вона красива": ексдружина Дзідзьо розповіла про його особисте життя

22:33

Рій "Шахедів" наближається до Києва: тривога шириться Україною

22:25

Курс "злітає" до 44 грн за долар: прогноз несподіваного валютного стрибка

21:54

Мама у важкому стані, а немовля у реанімації: нові деталі про постраждалих у КиєвіФото

21:54

Зіркова хвороба Віталія Козловського: друг співака розкрив правду

21:30

Відбір до ЧС-2026: Україна не змогла обіграти АзербайджанВідео

Реклама
21:23

"Я дуже здивований": Трамп прямо звинуватив Путіна в затягуванні війни з Україною

21:07

Це може ускладнити ситуацію на Харківщині: два міста, на які націлилися окупанти

20:31

Удари по мавзолею і "Білому дому" РФ: прогноз ракетної "відповіді" по Москві

20:26

Такі носили лише багатії - які прізвища вказують на заможних предків

20:09

Скандал із танцями Усика: у команді боксера розставили всі крапки над "і"

19:52

Як зробити рушники м'якими та пухнастими: експерти дали поради

19:40

Презентація iPhone 17 та інших новинок Apple: онлайн-трансляція

19:30

Штормовий вітер, дощі і грози: попередження про небезпечну погоду у багатьох областях

19:29

"Від такого просто звірієш": журналіст розповів, як полонених доводили до сказу в РФ

19:26

В Україну направили нові системи ЗРК Patriot: у ФРН зробили важливу заяву

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваПотапМаксим ГалкінСофія РотаруНастя КаменськихОльга СумськаВіталій КозловськийФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт Міддлтон
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти