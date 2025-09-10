Авіація двох країн та НАТО: в Польщі повідомили деталі відбиття російської атаки

Наразі тривають пошуки можливих місць падіння ворожих об'єктів.

У Польщі повідомили про відбиття атаки РФ / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Командування повітряних сил ЗСУ (ілюстративне)

Що повідомили в Оперативному командуванні:

У Польщі закінчили повітряну операцію з відбиття Шахедів

Під час повітряного нападу у небі були авіації Польщі, Нідерладнів і НАТО

Поляків просять дотримуватися правил безпеки

Повітряна операція, пов'язана з порушенням повітряного простору Польщі закінчилася. З'ясувалося, що у ній брала участь не лише польська авіація. Про це повідомило Оперативне командування збройних сил Польщі.

При цьому там зазначили, що пошук та визначення місцезнаходження можливих місць падіння об'єктів, що порушили польський повітряний простір, триває.

Хто допомагав Польщі відбивати напад

Польська авіація відбивала напад російських дронів типу "Шахед" разом із Королівськими військово-повітряними силами Нідерландів, а також авіацією НАТО.

Shahed-136 / Інфографіка: Главред

"Наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки повернулися до стандартної оперативної діяльності. Польська армія постійно стежить за ситуацією в Україні та залишається в постійній готовності для забезпечення безпеки польського повітряного простору", - додали в командуванні.

Яку вказівку дали полякам

Відомство зазначило, що заради безпеки громадян закликали не наближатися, не торкатися та не переміщувати будь-які об'єкти, адже вони можуть становити загрозу і містити небезпечні матеріали.

"Будь ласка, повідомляйте про будь-які повідомлення за номером екстреної допомоги 112 або до найближчої поліцейської дільниці. Це дозволить владі швидко та ефективно забезпечити безпеку в цьому районі", - йдеться у повідомленні.

Також полякам масово приходять повідомлення про дотримання правил безпеки.

Повідомлення, які надсилають мешканцям Польщі після атаки дронів / фото: Главред

Атака на Польщу 10 вересня - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на 10 вересня російські дрони Шахед порушили повітряний простір Польщі. Кілька дронів залетіли на територію країни. Польська авіація була піднята на перехоплення.

Згодом після цього прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск скликав екстрене засідання уряду. Воно заплановане на 9 годину ранку за київським часом. Водночас через порушення повітряного простору низка воєводств Польщі оголосила про прискорений виклик резервістів до Сил територіальної оборони.

У США одразу відреагували на інцидент. Конгресмен Джо Вілсон звинуватив Росію в атаці на країну НАТО. За його словами, Росія атакує Польщу, союзника НАТО, за допомогою іранських безпілотників менш ніж через тиждень після того, як Дональд Трамп прийняв Кароля Навроцького в Білому домі.

Про джерело: Оперативне командування збройних сил Польщі Оперативне командування збройних сил Польщі - головний орган управління, що відповідає за оперативне управління Збройними Силами, переведений у підпорядкування згідно з рішенням Міністра національної оборони. З 23 грудня 2018 року підпорядковувалася начальнику Генерального штабу Війська Польського, пише Вікіпедія.

