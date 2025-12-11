ЗМІ опублікували оновлений 'мирний план' Трампа - що отримає Україна та РФ після війни

Оновлена версія американського мирного плану Дональда Трампа складається з чотирьох документів і пропонує суттєві територіальні та політичні поступки.

ЗМІ опублікували нову версію пропозиції США щодо миру / Колаж: Главред, фото: White House, УНІАН

Про що йдеться у матеріалі ZN.UA:

Мирний план США складається з чотирьох документів

Передбачається створення демілітаризованої зони та виведення українських військ з Донеччини

США будуть блокувати вступ України до НАТО

Оновлена версія мирного плану президента США Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні включає чотири окремі документи. Один із них — угода між Україною, Росією, США та європейськими країнами, що містить 20 пунктів. Це скорочений і доопрацьований варіант попереднього плану на 28 пунктів, який раніше піддавався критиці через надмірні поступки Росії. Як повідомляє ZN.UA, яке ознайомилося з переданою Вашингтоном Києву "оновленою" пропозицією, з документа вилучили один з ключових проросійських пунктів — загальну амністію за воєнні злочини.

Новий план включає такі чотири документи:

багатосторонню угоду між Україною, РФ, США та Європою (20 пунктів);

рамкові гарантії безпеки для України (3 пункти);

зобов’язання США щодо НАТО (4 пункти);

окрему угоду між Росією та США (12 пунктів).

"Цей пакет документів навіть віддалено не нагадує серйозні міжнародні договори — радше "понятійку", накидану на серветці в маямському гольф-клубі в перерві між раундами знайомішої його авторам гри", - вказують журналісти.

Американський план закінчення війни на 28 пунктів (початкова версія) / Інфографіка: Главред

Території

За даними ЗМІ, 20-пунктна угода, включена до американського пакета пропозицій передбачає визнання підписантами контролю Росії над Кримом, а також над Луганською та Донецькою областями, із можливістю зміни їхнього статусу лише дипломатичним шляхом.

"Одне з нововведень у цьому документі — уточнення розмірів "нейтральної демілітаризованої буферної зони" в Донецькій області — 30%. У "28 пунктах" ішлося про те, що цю зону буде "міжнародно визнано як територію, що належить Російській Федерації". У новому документі цього пасажу вже немає. А йдеться про те, що українські та російські війська будуть розміщені за адміністративним кордоном й не входитимуть до цієї демілітаризованої зони", - йдеться у плані.

Щодо Запорізької та Херсонської областей, документ, як і попередня версія, пропонує фактичне замороження ситуації та закріплення чинної лінії розмежування.

Також передбачається, що Росія повинна залишити інші території України, які вона окуповує поза межами цих п’яти регіонів. Після визначення всіх територіальних параметрів обидві сторони мають зобов’язатися не порушувати досягнуті домовленості силовим шляхом.

При цьому остаточні деталі щодо територій мають узгодити й ухвалити президенти, але документ не уточнює, які саме та в якому обсязі.

ЗАЕС

Оновлений план також містить положення про відновлення роботи Запорізької АЕС під управлінням нового власника — зі США. Половину виробленої електроенергії пропонується спрямовувати Україні, тоді як подальша доля іншої половини у тексті не розкрита. У попередній версії плану ці 50% передбачалося віддавати Росії.

ЗАЕС / Інфографіка: Главред

Вступ до НАТО

У матеріалі зазначено, що в оновлених "20 пунктах" американського мирного плану згадуються "гарантії безпеки" за зразком статті 5 НАТО. Такі гарантії мають бути надані підписантами документа, включно зі США, країнами НАТО та Європою.

"Трамп на догоду Росії має намір назавжди позбавити Україну шансу стати членом Альянсу. Вочевидь, передбачаючи складні та, головне, тривалі переговори з європейськими союзниками, які виступають нині на боці України, у Вашингтоні вирішили рубонути з плеча й скористатися своїм правом вето в Альянсі: в окремому документі "мирного пакета" США запевняють, що НАТО більше не розширюватиметься й не запросить Україну стати його членом", - додають журналісти.

Ці положення також повторюються в першому пункті двосторонньої угоди США та Росії. У другому пункті зазначено, що Вашингтон має намір "модерувати" переговори між керівництвом РФ і НАТО, щоб усунути всі їхні безпекові претензії. Мета цього діалогу — створення умов для "деескалації" і забезпечення "глобальної безпеки".

Вступ країн до НАТО / Інфографіка: Главред

Крім того, Сполучені Штати виступатимуть проти розміщення в Україні будь-яких підрозділів "військ НАТО".

Чисельність ЗСУ

Щодо майбутньої чисельності української армії, у документі зазначено, що Україні дозволяється мати у мирний час 800 тисяч військовослужбовців замість раніше пропонованих 600 тисяч.

Гарантії безпеки

У матеріалі зазначено, що в оновлених "20 пунктах" американського мирного плану згадуються "гарантії безпеки" за зразком статті 5 НАТО. Такі гарантії мають бути надані підписантами документа, включно зі США, країнами НАТО та Європою.

"В іншому пункт про гарантії майже дослівно повторює положення свого попередника. Штати мають намір отримати компенсацію за свої гарантії. Яку саме — не зазначено. Вочевидь, ціни ще не склали", - вказують автори.

Безпекові угоди України / Інфографіка: Главред

Що буде якщо Росія знову нападе на Україну

Передбачено, що в разі повторного вторгнення Росії в Україну відповідь буде не лише військовою, а й із поверненням усіх скасованих санкцій. Якщо ж Україна здійснить напад на Росію, вона втрачає ці гарантії. Те саме стосується і ударів по території РФ.

Новим положенням цього документа є те, що запропоновані гарантії не виключають можливості укладення окремих двосторонніх угод про безпеку.

Один із трьох пунктів цього розділу стосується зобов’язань США на випадок, якщо Росія знову порушить "лінію перемир’я" та здійснить "значну", "навмисну" і "тривалу" атаку на Україну.

"Якщо напад відповідатиме всім зазначеним вище вимогам, то президент Сполучених Штатів після негайних консультацій із Україною, НАТО та європейськими партнерами визначить, яких заходів необхідно вжити для "відновлення безпеки". У запропонованому документом переліку можливих впливів на агресора — застосування збройних сил, залучення розвідки, допомога в логістиці, економічні, дипломатичні та інші дії, які "лідер вільного світу" вважатиме необхідними. Також буде створено спільний механізм із НАТО та Україною для оцінки кожного заявленого порушення з боку Росії", - йдеться у матеріалі.

Документ передбачає, що угода почне діяти одразу після підписання й буде чинною десять років, із можливістю продовження за згодою всіх сторін. Для нагляду за виконанням домовленостей планують створити спільну моніторингову комісію під керівництвом європейських партнерів та за участю США.

Вступ до ЄС

Угода також містить положення про вступ України до ЄС до 1 січня 2027 року.

Вступ країн до ЄС / Інфографіка: Главред

Вибори

Сполучені Штати наголошують, що вибори в Україні повинні пройти "якнайшвидше" після укладення угоди, але вже без жорсткої умови про 100 днів, як пропонувалося в попередній версії.

Заморожені активи і відбудова України

В оновленій версії мирного плану США, як зазначають ЗМІ, йдеться проутворення США та Європою спеціального інвестиційного фонду обсягом у 200 млрд доларів для відбудови України.

Щодо російських заморожених активів, то Вашингтон, як і раніше, пропонує їх розморозити, а визначену частину цих коштів спрямувати на відновлення України. Водночас у документі міститься уточнення про необхідність додаткових консультацій із європейськими партнерами щодо цього питання.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, українська сторона передала адміністрації президента США Дональда Трампа детальну відповідь на останню версію американського мирного плану.

Тим часом Білий дім надіслав європейським партнерам пакет документів, у яких викладено бачення США щодо післявоєнного відновлення України та можливого повернення Росії до світової економіки. Як зазначає The Wall Street Journal, ці матеріали є частиною чинних мирних напрацювань, вони не оприлюднені, але їхній зміст описали американські та європейські посадовці.

Водночас, за даними американського видання Axios, на президента Володимира Зеленського зростає тиск з боку Вашингтона. Так, Сполучені Штати наполягають, щоб він погодився на значні територіальні та інші поступки в рамках мирної ініціативи, запропонованої Дональдом Трампом.

Яка нова позиція США щодо війни - думка експерта

Як писав Главред, у новій стратегії нацбезпеки США Україна як держава взагалі не фігурує в документі. Єдина згадка — формулювання "українська війна", причому саме в такому вигляді, а не як "російська війна".

За його словами, це демонструє певний світоглядний підхід. У стратегії визначають не просто необхідність припинення бойових дій, а завершення війни та нормалізацію відносин із Росією. Тобто головною стратегічною метою є саме налагодження взаємин із РФ, а зупинка війни розглядається як інструмент для цього. При цьому спосіб, яким це має бути досягнуто, адміністрацію США особливо не цікавить, адже сам конфлікт розглядається як перешкода для відновлення співпраці з Росією в економічній та безпековій сферах.

"Таким чином, Україну в принципі не бачать як субʼєкта світової політики. Документ фактично передбачає, що Україну слід якомога швидше і за будь-яку ціну змусити прийняти вимоги росіян, назвати це "мирним врегулюванням", але фактично – капітуляцію. При цьому до Росії не висуваються жодних вимог — хоча це питання вже радше стосується ходу переговорів, а не самої стратегії, тоді як до поступок змушують саме Україну", - вказує він.

Про персону: Володимир Горбач Володимир Горбач - виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України. Автор більше 75 публікацій в українських і закордонних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі — виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

