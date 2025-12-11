РФ атакувала об'єкти енергетики в двох областях: виникли пожежі, деталі

Пожежі спалахнули через падіння уламків і прямі влучання.

Удар по об'єктах енергетики

Коротко:

Вночі росіяни атакували об'єкти енергетики у двох областях

В Одеській області ушкоджень зазнали два приватних будинки

На щастя, обійшлося без постраждалих

У ніч на 11 грудня країна-агресор Росія знову тероризувала мирне населення України. Зокрема, окупанти атакували об'єкти енергетики у Полтавській та Одеській області.

Наслідки атаки на Одещину

Глава Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що росіяни били по регіону ударними БпЛА. Атака була спрямована на знищення цивільної, енергетичної та транспортної інфраструктури регіону.

За його словами, сили ППО знищили більшість повітряних цілей ворога. Проте зафіксовані пошкодження об'єкта енергетики.

"Ушкоджень зазнали також два приватних будинки поблизу, вибито скління й двері адмінбудівлі. Пожежі, що виникли, були оперативно ліквідовані рятувальниками", - йдеться у повідомленні.

Кіпер додав, що інформація про загиблих та постраждалих не надходила. Наразі всі служби працюють над ліквідацією наслідків.

В ДСНС додали, що до ліквідації пожежі залучався пожежний потяг Укрзалізниці, понад 50 вогнеборців та 13 одиниць техніки.

Очільник Полтавської ОВА Володимир Когут розповів, що цієї ночі російські загарбники атакували об'єкти енергетики у Кременчуцькому районі.

Він підкреслив, що значну кількість цілей збили захисники, проте зафіксовано падіння уламків.

"Через падіння уламків і прямі влучання на обʼєктах виникли пожежі", - каже очільник ОВА.

Володимир Когут підкреслив, що усі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Удари по енергетиці

Голова Комітету економістів України Андрій Новак заявив, що навіть після серйозних влучань по українських ТЕС хоч і починаються відключення електроенергії, повних блекаутів немає.

За його словами, наші енергетики дуже швидко ліквідовують наслідки російських ударів по інфраструктурі.

"Сама мережа дозволяє досить швидко проводити ремонт зруйнованих об’єктів та перекидати електроенергію з інших ліній", - підкреслив він.

Генерація електроенергії / Інфографіка: Главред

Удари по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 8 грудня під час російської атаки один з ударних безпілотників типу "Шахед" вибухнув поруч із житловою багатоповерхівкою в Чернігові. Через вибух загорівся газопровід.

Армія країни-агресора Росії також три ночі поспіль атакувала дронами Фастів Київської області. Внаслідок обстрілу були пошкоджені будинки та виникли пожежі.

Крім того, монітори попереджали, що російські окупанти можуть атакувати Київ та область. Поки невідомо, коли саме буде атака. Але за їх оцінками, вікно ризику у межах найближчих трьох діб.

