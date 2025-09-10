Рус
Як Росія готувала атаку дронами на Польщу: зʼявилися цікаві подробиці

Маріна Фурман
10 вересня 2025, 12:23
119
Москва готувала дронові атаки на Польщу від липня поточного року.
Шахед, Польша
Польща цієї ночі відбивала атаку російських дронів / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Росія два місяці готувала атаку дронів на Польщу
  • Варшаву попереджали про можливий наліт російських БПЛА

У ніч на 10 вересня російська дронова атака по Україні вперше зачепила Польщу. Кілька безпілотників залетіли на територію країни. Виявляється, Москва готувала атаки на Польщу від липня поточного року. Ворог використовував польські та литовські SIM-картки і 4G-модеми у своїх БПЛА. Про це повідомляють у проєкті Defense Express.

Аналітики пригадують, що на початку липня польський журналіст Марек Будзиш з посиланням на отриманий звіт від 2 липня писав, що серед уламків збитих в Україні російських безпілотниках знаходять 4G-модеми із SIM-картами польських операторів.

відео дня

Окрім польських "сімок" в одному з російських дронів було знайдено SIM-карту литовського оператора.

У повідомленні журналіста йшлося, що польські та литовські SIM-карти у ворожих дронах прямо вказують на підготовку РФ до польотів дронів над територією цих країн та тестів підключення до мереж мобільного зв'язку.

Окрім того, у звіті наголошували на тому, що "вважаємо за необхідне повідомити партнерів у Польщі та Литві про виявлення SIM-карт польських та литовських провайдерів у російських далекобійних ударних безпілотниках".

Ймовірно, саме так і сталося, адже вже за тиждень документи опинилися в польського публіциста, пишуть аналітики. Однак у самій Польщі це майже не викликало реакції, навіть попри те, що російські дрони регулярно порушували її повітряний простір.

Навіщо РФ атакувала дронами Польщу - думка експерта

Виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач вважає, що наліт БПЛА на Польщу — це провокація, мета якої полягає у залякуванні поляків та європейців загалом.

При цьому експерт не припускає, що президент США Дональд Трамп не буде нікого захищати від Путіна скільки б йому заплатили союзники.

Як Росія готувала атаку дронами на Польщу: зʼявилися цікаві подробиці
Шахед / Інфографіка: Главред

Атака дронів на Польщу - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі. Кілька БПЛА залетіли на територію країни. Польська авіація була піднята на перехоплення.

Відбивати російську атаку також допомагали військово-повітряні сили Нідерландів та авіація НАТО.

Пізніше прем'єр-міністр Дональд Туск назвав ніч із вівторка на середу "драматичною ніччю в польському небі". Він додав, що "це перший випадок, коли російські безпілотники були збиті на території країни НАТО". При цьому Туск заспокоїв громадян, заявив, що "причин для паніки немає".

Інші новини:

Про джерело: Defense Express

Defense Express — українська інформаційно-консалтингова компанія, що спеціалізується на огляді військової техніки, озброєнь та військово-промислового комплексу України. Видає два друковані журнали та має вебпортал. Директор — Сергій Згурець.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Польщі атака дронів Наліт дронів РФ на Польщу
Російські дрони можуть полетіти в інші країни: розкрита мета провокацій РФ

Російські дрони можуть полетіти в інші країни: розкрита мета провокацій РФ

12:11Війна
Росія атакувала Польщу: лідери Європи зробили низку заяв, Трамп увімкнув ігнор

Росія атакувала Польщу: лідери Європи зробили низку заяв, Трамп увімкнув ігнор

11:57Світ
Українців чекає красива рання осінь: відомо, коли дощі зроблять паузу

Українців чекає красива рання осінь: відомо, коли дощі зроблять паузу

11:12Синоптик
