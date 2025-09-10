Як Росія готувала атаку дронами на Польщу: зʼявилися цікаві подробиці

Москва готувала дронові атаки на Польщу від липня поточного року.

Польща цієї ночі відбивала атаку російських дронів / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Росія два місяці готувала атаку дронів на Польщу

Варшаву попереджали про можливий наліт російських БПЛА

У ніч на 10 вересня російська дронова атака по Україні вперше зачепила Польщу. Кілька безпілотників залетіли на територію країни. Виявляється, Москва готувала атаки на Польщу від липня поточного року. Ворог використовував польські та литовські SIM-картки і 4G-модеми у своїх БПЛА. Про це повідомляють у проєкті Defense Express.

Аналітики пригадують, що на початку липня польський журналіст Марек Будзиш з посиланням на отриманий звіт від 2 липня писав, що серед уламків збитих в Україні російських безпілотниках знаходять 4G-модеми із SIM-картами польських операторів.

Окрім польських "сімок" в одному з російських дронів було знайдено SIM-карту литовського оператора.

У повідомленні журналіста йшлося, що польські та литовські SIM-карти у ворожих дронах прямо вказують на підготовку РФ до польотів дронів над територією цих країн та тестів підключення до мереж мобільного зв'язку.

Окрім того, у звіті наголошували на тому, що "вважаємо за необхідне повідомити партнерів у Польщі та Литві про виявлення SIM-карт польських та литовських провайдерів у російських далекобійних ударних безпілотниках".

Ймовірно, саме так і сталося, адже вже за тиждень документи опинилися в польського публіциста, пишуть аналітики. Однак у самій Польщі це майже не викликало реакції, навіть попри те, що російські дрони регулярно порушували її повітряний простір.

Навіщо РФ атакувала дронами Польщу - думка експерта

Виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач вважає, що наліт БПЛА на Польщу — це провокація, мета якої полягає у залякуванні поляків та європейців загалом.

При цьому експерт не припускає, що президент США Дональд Трамп не буде нікого захищати від Путіна скільки б йому заплатили союзники.

Шахед / Інфографіка: Главред

Атака дронів на Польщу - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі. Кілька БПЛА залетіли на територію країни. Польська авіація була піднята на перехоплення.

Відбивати російську атаку також допомагали військово-повітряні сили Нідерландів та авіація НАТО.

Пізніше прем'єр-міністр Дональд Туск назвав ніч із вівторка на середу "драматичною ніччю в польському небі". Він додав, що "це перший випадок, коли російські безпілотники були збиті на території країни НАТО". При цьому Туск заспокоїв громадян, заявив, що "причин для паніки немає".

