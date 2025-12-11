Швидко та без поліції: водії зможуть оформлювати ДТП по-новому

Коротко:
- Водії зможуть зафіксувати ДТП без виклику поліції та паперової роботи
- У 2026 році в "Дії" з’явиться функція оформлення європротоколу
Уряд ухвалив постанову, яка дає можливість запустити повний цикл оформлення європротоколу в застосунку "Дія". Це стосується незначної дорожньо-транспортної пригоди, яка не потребує виклику поліції. Про це повідомила премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко.
"Уже з першого кварталу 2026 року водії зможуть зафіксувати ДТП без виклику поліції та жодної паперової роботи - одразу на місці події", - йдеться у повідомленні.
Відомо, що "Дія" автоматично підтягуватиме всі необхідні дані з державних реєстрів: інформацію про водійські документи, техпаспорт і страхування.
Свириденко наголосила, що це усуває ризик помилок, через які раніше водії могли отримувати відмови у страхових виплатах.
"Достатньо буде додати кілька фото, погодити інформацію з іншим учасником та підписати документ за допомогою "Дія.Підпису". Статус розгляду можна буде відстежувати прямо в "Дії", без поїздок до страхової та додаткових звернень", - каже премʼєр-міністерка.
Вона додала, що новий сервіс дасть можливість врегульовувати ДТП швидко й без зайвого навантаження на поліцію.
Зміни для водіїв - що відомо
Як повідомляв Главред, в Україні готуються до масштабної реформи у сфері безпеки на дорогах - планують запровадити обов’язковий технічний контроль для всіх транспортних засобів, включно з легковими автомобілями. Нині така вимога поширюється лише на комерційні вантажівки та автобуси.
Також відомо, що у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №8082, який передбачає скорочення терміну дії водійських посвідчень для людей віком понад 65 років.
Про персону: Юлія Свириденко
Свириденко Юлія Анатоліївна у вересні 2019 року призначена на посаду заступника Міністра, а з липня 2020 року – першого заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.
Указом Президента України 22 грудня 2020 року призначена Заступником Керівника Офісу Президента України. А 4 листопада 2021 р. призначена на посаду Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економіки України, йдеться на сайті Кабміну.
17 липня 2025 року призначена на посаду прем'єр-міністра України.
