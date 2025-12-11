Швидко та без поліції: водії зможуть оформлювати ДТП по-новому

Новий сервіс дасть можливість врегульовувати ДТП доволі швидко.

Оформлення ДТП в "Дії" / колаж: Главред, фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua, УНІАН

Водії зможуть зафіксувати ДТП без виклику поліції та паперової роботи

У 2026 році в "Дії" з’явиться функція оформлення європротоколу

Уряд ухвалив постанову, яка дає можливість запустити повний цикл оформлення європротоколу в застосунку "Дія". Це стосується незначної дорожньо-транспортної пригоди, яка не потребує виклику поліції. Про це повідомила премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко.

"Уже з першого кварталу 2026 року водії зможуть зафіксувати ДТП без виклику поліції та жодної паперової роботи - одразу на місці події", - йдеться у повідомленні. відео дня

Відомо, що "Дія" автоматично підтягуватиме всі необхідні дані з державних реєстрів: інформацію про водійські документи, техпаспорт і страхування.

Свириденко наголосила, що це усуває ризик помилок, через які раніше водії могли отримувати відмови у страхових виплатах.

"Достатньо буде додати кілька фото, погодити інформацію з іншим учасником та підписати документ за допомогою "Дія.Підпису". Статус розгляду можна буде відстежувати прямо в "Дії", без поїздок до страхової та додаткових звернень", - каже премʼєр-міністерка.

Вона додала, що новий сервіс дасть можливість врегульовувати ДТП швидко й без зайвого навантаження на поліцію.

Зміни для водіїв - що відомо

Як повідомляв Главред, в Україні готуються до масштабної реформи у сфері безпеки на дорогах - планують запровадити обов’язковий технічний контроль для всіх транспортних засобів, включно з легковими автомобілями. Нині така вимога поширюється лише на комерційні вантажівки та автобуси.

Також відомо, що у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №8082, який передбачає скорочення терміну дії водійських посвідчень для людей віком понад 65 років.

