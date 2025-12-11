Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Світла в домівках українців буде більше: коли графіки відключень скоротять

Марія Николишин
11 грудня 2025, 14:27
73
Свириденко сказала, що допоможе поповнити дефіцит електроенергії в мережі.
Світла в домівках українців буде більше: коли графіки відключень скоротять
Відключення світла стануть коротшими / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Головне із заяви Свириденко:

  • Відключення світла стануть коротшими вже на вихідних
  • Узгоджено подальші дії для відновлення енергосистеми після обстрілів

Вже цих вихідних в Україні очікується зменшення тривалості відключень світла. Про це заявила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

Вона розповіла про проведення чергового засідання енергетичного штабу за участі профільних міністерств, керівництва енергетичних компаній, регуляторів ринку і народних депутатів.

відео дня

"Заслухала доповіді про стан енергосистеми. Скоординували подальші дії для відновлення після обстрілів, забезпечення необхідних резервів палива та обладнання, захисту об’єктів, нарощення генерації і головне — забезпечення людей світлом", - йдеться у повідомленні.

За її словами, наразі очікується фактична оптимізація споживання електроенергії на місцях від всіх ОВА.

"Тримаю на контролі виконання рішення Уряду про перегляд списку критичної інфраструктури. Окремо приділили увагу приєднанню когенераційних установок до загальної мережі. Уряд ухвалив відповідні рішення минулого тижня. Обʼєкти розподіленої генерації мають повноцінно запрацювати, це допоможе поповнити дефіцит електроенергії в мережі", - каже прем’єр-міністр.

Свириденко також додала, що доручила усім міністерствам та ОВА забезпечити наявність альтернативних джерел живлення для всіх обʼєктів життєзабезпечення.

"Наша мета — у людей має бути світло. Очікуємо зменшення тривалості відключень вже цими вихідними", - підсумувала вона.

Чи можливий блекаут в Україні

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко заявив, що повний блекаут в Україні цього року малоймовірний, але тривалі відключення на добу або навіть кілька діб цілком можливі.

"Я думаю, що цього року їм (росіянам, - ред.) не вдасться повністю погасити Україну. Можливо, перебої будуть серйозні. Люди будуть у якихось містах добу, дві доби, до трьох днів [без світла]. Але вони (росіяни, - ред) не зможуть цього року повністю знищити нашу енергосистему", - підкреслив він.

Світла в домівках українців буде більше: коли графіки відключень скоротять
Генерація електроенергії / Інфографіка: Главред

Відключення світла - останні новини

Як повідомляв Главред, в Укренерго говорили, що 11 грудня графіки погодинних відключень та графіки обмежень потужності будуть введені для промислових та побутових споживачів. Вони будуть діяти протягом всієї доби у всіх регіонах України.

Голова правління Укренерго Віталій Зайченко сказав, що до кінця тижня в більшості регіонів України будуть застосовуватися графіки погодинних відключень в обсязі трьох черг. Українці залишатимуться без електропостачання до 12 годин на добу.

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко раніше заявляла, що відключення електроенергії в Україні можуть стати менш тривалими, оскільки уряд ухвалив рішення, спрямовані на покращення ситуації з енергозабезпеченням населення.

Читайте також:

Про персону: Юлія Свириденко

Свириденко Юлія Анатоліївна у вересні 2019 року призначена на посаду заступника Міністра, а з липня 2020 року – першого заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Указом Президента України 22 грудня 2020 року призначена Заступником Керівника Офісу Президента України. А 4 листопада 2021 р. призначена на посаду Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економіки України, йдеться на сайті Кабміну.

17 липня 2025 року призначена на посаду прем'єр-міністра України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

свет новини України відключення світла Юлія Свириденко
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Світла в домівках українців буде більше: коли графіки відключень скоротять

Світла в домівках українців буде більше: коли графіки відключень скоротять

14:27Україна
Попри незгоду США та РФ: Генасамблея ООН затвердила резолюцію про Чорнобильську катастрофу

Попри незгоду США та РФ: Генасамблея ООН затвердила резолюцію про Чорнобильську катастрофу

14:01Світ
Справжній геомагнітний шторм налетів на країну: влупила 8-бальна буря

Справжній геомагнітний шторм налетів на країну: влупила 8-бальна буря

13:10Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Гривня раптово різко обвалилась: новий курс валют на 11 грудня

Гривня раптово різко обвалилась: новий курс валют на 11 грудня

Карта Deep State онлайн за 11 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 11 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Скоро буде новий обстріл: названо міста, на які націлилась Росія

Скоро буде новий обстріл: названо міста, на які націлилась Росія

"Як ви можете мене розбивати": Винник відреагував на обурення українців

"Як ви можете мене розбивати": Винник відреагував на обурення українців

Україна витримає війну ще п’ять років: економіст пояснив, чому Росія впаде раніше

Україна витримає війну ще п’ять років: економіст пояснив, чому Росія впаде раніше

Останні новини

14:58

Знадобиться кухонна фольга: простий трюк, як легко прибрати наліт з крана

14:56

Прямо в тил оборонців: в ДПСУ заявили про небезпечну спробу проникнення окупантів

14:27

Світла в домівках українців буде більше: коли графіки відключень скоротять

14:01

Попри незгоду США та РФ: Генасамблея ООН затвердила резолюцію про Чорнобильську катастрофу

13:56

Багато живої сили та БК: Росія везе в гарячу точку фронту додаткові сили

Трамп створює вакуум для Росії у Європі: Володимир Горбач - про наслідки стратегії нацбезпеки СШАТрамп створює вакуум для Росії у Європі: Володимир Горбач - про наслідки стратегії нацбезпеки США
13:54

Килим буде як новий: домашній засіб, який видалить навіть найскладніші плями

13:19

Кольори, в яких варто зустрічати Новий рік 2026: поради відомої стилістки

13:10

Справжній геомагнітний шторм налетів на країну: влупила 8-бальна буря

13:07

"Різдвяна зірка" засяє ще яскравіше: як підгодувати пуансетію кавою

Реклама
13:02

Швидко та без поліції: водії зможуть оформлювати ДТП по-новому

13:02

США та Росія можуть планувати поділ Європи: експерт пояснив мету країн

12:53

"Вона - моя сила": що відомо про дружину Роберта БровдіВідео

12:52

1160 магазинів по Україні: де працює "зимова тисяча" і які продукти дозволено купувати

12:45

Лавров заговорив про "іншу" Україну: РФ висуває свої вимоги для миру

12:28

В Україні почали скорочувати графіки відключень: в Міненерго назвали регіони

12:16

Ожеледиця, сніг та "мінуси": коли на Україну налетить справжня штормова погода

12:05

Скільки днів можна носити одні шкарпетки: відповідь здивує навіть чистюль

12:04

Комбінована атака на Україну: росіяни вдарили по енергетиці дронами і ракетами

11:59

Нова мінімалка вже на підході: скільки отримуватимуть українці та чи достатньо цього

11:21

Українські дрони вперше уразили нафтову платформу РФ у Каспійському морі - ЗМІ

Реклама
11:21

Ще одна країна саботувала Євробачення: хто відмовився

11:15

Може мати цікавий переклад: що насправді означає прізвище Бандера

11:03

Карта Deep State онлайн за 11 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

10:59

Економічна Ялта-2: у WSJ дізналися деталі секретних документів Трампа щодо РФ та України

10:52

Китайський гороскоп на завтра 12 грудня: Щурам - образа, Зміям - гнів

10:49

Чому Путін категорично відкидає вибори в Україні: у ISW назвали справжню причину

10:40

Україна передала США відповідь на мирний план Трампа: ЗМІ дізналися деталі

10:22

Астрологи назвали п'ять знаків зодіаку, на яких чекає багатство до кінця грудня

10:22

Кардаш'ян у леопардовому мікро-бікіні влаштувала сесію засмаги

10:21

Скільки триватиме підготовка до виборів в Україні: в ЦВК назвали реальні терміни

10:03

Обвал російського рубля не за горами: експерт озвучив цікавий прогноз

09:46

Розметуть вмить: бомбічна закуска на новорічний стілВідео

09:44

Скоро і до нас дійде: у Швеції люди почали прибирати сонячні панелі з дахів

09:33

РФ атакувала об'єкти енергетики в двох областях: виникли пожежі, деталіФото

09:20

Невідомий дрон вночі вдарив по будинку на Львівщині: що сталося

09:12

Гарячий колишній Брітні Спірз у маслі з'явився на обкладинці журналу для жінок

09:11

Світла може не бути 2-3 доби: експерт дав прогноз щодо блекауту в Україні до кінця року

08:55

"До останнього сподівалися": відома піарниця розкрила деталі хвороби покійного Adam

08:42

Я не приховую: Анна Кошмал показалася зі своїм чоловіком

08:32

Бояться потрапити під Покровськ: в Атеш сказали, як військові РФ уникають боїв

Реклама
08:19

США закріпили $800 млн для України в новому оборонному бюджеті на $1 трлн

08:10

Вибори під час війни: що це означаєПогляд

07:27

Пологи в 47: відома ведуча розповіла, як відновлюється

07:14

Палає "Акрон": дрони вдарили по найбільшому хімзаводу РосіїВідео

06:51

"Стрімко увійшов у моє життя": Кучеренко заговорила про "драйвову" любов

06:10

З'явилися нові деталі щодо "мирного плану"Погляд

05:50

IQ-тест: знайдіть 3 відмінності на картинці криміналіста за 31 секунду

05:21

За 30 секунд буде як нова: що робити, якщо засохла улюблена туш для вій

05:15

На регіони обрушиться шторм: синоптики зробили несподіваний прогноз

04:45

"Усім подам руки": Тополя несподівано висловився про артистів-утікачів

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапФіліп КіркоровСофія РотаруОлена ЗеленськаОльга Сумська
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти