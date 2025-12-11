Світла в домівках українців буде більше: коли графіки відключень скоротять

Свириденко сказала, що допоможе поповнити дефіцит електроенергії в мережі.

https://glavred.net/ukraine/sveta-v-domah-ukraincev-budet-bolshe-kogda-grafiki-otklyucheniy-sokratyat-10723208.html Посилання скопійоване

Відключення світла стануть коротшими / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Головне із заяви Свириденко:

Відключення світла стануть коротшими вже на вихідних

Узгоджено подальші дії для відновлення енергосистеми після обстрілів

Вже цих вихідних в Україні очікується зменшення тривалості відключень світла. Про це заявила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

Вона розповіла про проведення чергового засідання енергетичного штабу за участі профільних міністерств, керівництва енергетичних компаній, регуляторів ринку і народних депутатів.

відео дня

"Заслухала доповіді про стан енергосистеми. Скоординували подальші дії для відновлення після обстрілів, забезпечення необхідних резервів палива та обладнання, захисту об’єктів, нарощення генерації і головне — забезпечення людей світлом", - йдеться у повідомленні.

За її словами, наразі очікується фактична оптимізація споживання електроенергії на місцях від всіх ОВА.

"Тримаю на контролі виконання рішення Уряду про перегляд списку критичної інфраструктури. Окремо приділили увагу приєднанню когенераційних установок до загальної мережі. Уряд ухвалив відповідні рішення минулого тижня. Обʼєкти розподіленої генерації мають повноцінно запрацювати, це допоможе поповнити дефіцит електроенергії в мережі", - каже прем’єр-міністр.

Свириденко також додала, що доручила усім міністерствам та ОВА забезпечити наявність альтернативних джерел живлення для всіх обʼєктів життєзабезпечення.

"Наша мета — у людей має бути світло. Очікуємо зменшення тривалості відключень вже цими вихідними", - підсумувала вона.

Чи можливий блекаут в Україні

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко заявив, що повний блекаут в Україні цього року малоймовірний, але тривалі відключення на добу або навіть кілька діб цілком можливі.

"Я думаю, що цього року їм (росіянам, - ред.) не вдасться повністю погасити Україну. Можливо, перебої будуть серйозні. Люди будуть у якихось містах добу, дві доби, до трьох днів [без світла]. Але вони (росіяни, - ред) не зможуть цього року повністю знищити нашу енергосистему", - підкреслив він.

Генерація електроенергії / Інфографіка: Главред

Відключення світла - останні новини

Як повідомляв Главред, в Укренерго говорили, що 11 грудня графіки погодинних відключень та графіки обмежень потужності будуть введені для промислових та побутових споживачів. Вони будуть діяти протягом всієї доби у всіх регіонах України.

Голова правління Укренерго Віталій Зайченко сказав, що до кінця тижня в більшості регіонів України будуть застосовуватися графіки погодинних відключень в обсязі трьох черг. Українці залишатимуться без електропостачання до 12 годин на добу.

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко раніше заявляла, що відключення електроенергії в Україні можуть стати менш тривалими, оскільки уряд ухвалив рішення, спрямовані на покращення ситуації з енергозабезпеченням населення.

Читайте також:

Про персону: Юлія Свириденко Свириденко Юлія Анатоліївна у вересні 2019 року призначена на посаду заступника Міністра, а з липня 2020 року – першого заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Указом Президента України 22 грудня 2020 року призначена Заступником Керівника Офісу Президента України. А 4 листопада 2021 р. призначена на посаду Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економіки України, йдеться на сайті Кабміну. 17 липня 2025 року призначена на посаду прем'єр-міністра України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред