Комбінована атака на Україну: росіяни вдарили по енергетиці дронами і ракетами

Ангеліна Підвисоцька
11 грудня 2025, 12:04
Ворожі влучання були зафіксовані на 34 локаціях.
РФ завдала комбінованого удару по Україні / Колаж: Главред, фото: росЗМІ, ДСНС

Що відомо:

  • РФ завдала удару по Україні дронами та ракетами
  • Росіяни били по об'єктах енергетики
  • Удари зафіксовані на 34 локаціях

Російські окупанти завдали комбінованого удару по Україні. Під атакою були об'єкти критичної інфраструктури. Ворог бив по регіонах ракетами та ударними дронами. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Загалом росіяни застосували 154 повітряних цілей: три балістичні ракети "Іскандер-М" з Курської області та дрони типу "Шахед". Ударні дрони були запущені з таких напрямків: Курськ, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ, Гвардійське, Чауда.

Більшість ударів були завдані по Кременчуку, Одеській області та прифронтовій території.

Комбінована атака на Україну: росіяни вдарили по енергетиці дронами і ракетами
Що відомо про Іскандер / Інфографіка: Главред

Українські сили робили се можливе, щоб відбити ворожу атаку. Загалом було збито чи подавлено 85 повітряних цілей:

  • 83 "Шахеда",
  • 2 балістичні ракети "Іскандер-М".

Були зафіксовані влучання 69-ти ударних дронів та однієї балістичної ракети на 34 локаціях.

Росіяни завдали масованого удару по Україні / фото: Повітряні сили ЗСУ

Удари РФ по Україні - новини за темою

Як писав Главред, у ніч на 7 грудня, російські окупанти атакували Україну ударними дронами та ракетами "Кинджал", які були випущені з бортів МіГ-31К. На Київську область налетіли ворожі дрони типу "Шахед". Під атакою опинився Фастів. У Кременчуку Полтавської області також пролунали потужні вибухи. Ворог завдав комбінованого удару по місту.

Крім того, російські окупанти перейшли до нової тактики повітряних атак по цивільній інфраструктурі Україні. Зокрема, ворог вперше націлився на об'єкти, які досі вважалися недоторканними через їхню ключову роль у забезпеченні життя мільйонів людей. Про це пише військовий оглядач BILD Юліан Рьопке.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський емоційно відреагував на атаку РФ. За тиждень росіяни здійснили пуски понад 1600 ударних дронів, близько 1200 КАБів і майже 70 ракет різних типів. Під атакою були об'єкти інфраструктури, які підтримують звичайне життя.

Читайте також:

Що таке Повітряні сили ЗС України?

Повітряні сили Збройних сил України - вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні вторгнення Росії ракетний удар атака дронів Ракетна атака на Україну
