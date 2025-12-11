Рус
Скільки триватиме підготовка до виборів в Україні: в ЦВК назвали реальні терміни

Марія Николишин
11 грудня 2025, 10:21
В ЦВК наголосили, що війна суттєво зруйнувала виборчу інфраструктуру.
Скільки триватиме підготовка до виборів в Україні: в ЦВК назвали реальні терміни
Скільки часу потрібно для підготовки виборів / колаж: Главред, фото: УНІАН, Офіс президента

Ключові тези:

  • Зараз в Україні функціонує лише 75% виборчих дільниць
  • Проблемою є організація голосування для понад мільйона військових
  • Для проведення чесних і вільних виборів потрібно пів року підготовки

Днями на тлі мирних перемовин піднялося питання проведення президентських виборів в Україні. Попри заяви Володимира Зеленського про готовність до процедури в найближчі терміни, у ЦВК говорять, що для відповідності міжнародним стандартам потрібно принаймні шість місяців підготовчих робіт. Відповідну заяву в коментарі для CNN зробив заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик.

За його словами, війна суттєво зруйнувала виборчу інфраструктуру. Наразі в країні функціонує лише 75% виборчих дільниць.

Він підкреслив, що додатковою проблемою є організація голосування для понад мільйона військових, більшість із яких перебуває на фронті.

"Тому важко уявити, як вони зможуть проголосувати без гарантованого припинення бойових дій. Складність створюють і оновлені реєстри виборців", - каже заступник голови ЦВК.

Дубовик також додав, що для проведення чесних і вільних виборів в Україні відповідно до міжнародних стандартів потрібно пів року підготовки.

"Якщо ж голосування відбудеться раніше, неможливо повністю гарантувати дотримання всіх міжнародних норм", - підсумував він.

Зеленський готовий провести вибори

Варто зауважити, що 9 грудня президент України Володимир Зеленський висловив готовність провести вибори в Україні.

За його словами, їх проведення залежить виключно від українського народу, а не інших держав.

"Для організації виборів необхідно вирішити два ключові питання: гарантувати безпеку громадян та військових під час голосування і створити законодавчу основу для легітимності процесу в умовах воєнного стану", - підкреслив він.

Вибори - останні новини України

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський вже говорив, що провів обговорення питання виборів в Україні з представниками Верховної Ради. Він очікує, що народні депутати представлять своє бачення щодо виборів Україні.

Речниця Єврокомісії Анітта Гіппер заявила, що Європейський Союз визнає Володимира Зеленського демократично обраним президентом України. Наступні президентські вибори відбудуться, коли це дозволять умови.

Про джерело: CNN

CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельна мережа новин) — одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин.

Штаб-квартира компанії розташована в місті Атланта, штат Джорджія, однак в інших містах країни, а також закордоном знаходиться багато філіалів. Крім США, телекомпанія транслює по кабельній мережі свої передачі також і на Канаду. Окремий підрозділ "CNN International" здійснює мовлення на 212 інших країн світу через супутник. В усьому світі випуски новин телекомпанії дивляться більш ніж 1,5 мільярди осіб, пише Вікіпедія.

