Бояться потрапити під Покровськ: в Атеш сказали, як військові РФ уникають боїв

Російські військовослужбовці все частіше заявляють, що не хочуть йти на передову.

https://glavred.net/front/boyatsya-popast-pod-pokrovsk-v-atesh-skazali-kak-voennye-rf-izbegayut-boev-10723094.html Посилання скопійоване

Росіяни масово "хворіють" / колаж: Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ

Ключові тези:

Російські солдати масово намагаються уникнути бойових дій

Вони цілими групами вирушають до шпиталю

Випадків побільшало на тлі чуток про перекидання на Покровський напрямок

Військовослужбовці країни-агресора Росії масово госпіталізуються, щоб уникнути бойових дій. Таких випадків побільшало на тлі чуток про перекидання підрозділів на Покровський напрямок. Про це повідомили в партизанському русі Атеш.

Агенти руху у лавах 205-ї окремої мотострілецької бригади РФ, яка перебуває на Херсонському напрямку, говорять, що різко зростає кількість солдатів, які масово "хворіють" і лягають у госпіталі, щоб уникнути бойових дій.

відео дня

"Особливо активізувалися випадки захворювань на тлі чуток про перекидання підрозділів на Покровський напрямок", - йдеться у повідомленні.

За їх словами, солдати цілими групами вирушають до шпиталю, використовуючи старі травми, сумнівні діагнози та будь-які приводи, щоб "відкосити" від ротації.

"Військовослужбовці все частіше заявляють, що не хочуть йти на передову та шукають будь-які способи ухилитися", - підсумували в Атеш.

Що відомо про партизанський рух "Атеш" / Інфографіка: Главред

Втрати росіян у Покровську

Військово-політичний аналітик, співзасновник громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов заявив, що у Покровську Росія використовує і тактику "м’ясних штурмів".

За його словами, російськими пабліками шириться звернення матерів бійців 76-ї мотострілецької бригади, де зазначається, що російське командування застосовує тактику сточування штурмових груп.

"Наприклад, мати одного з російських військовослужбовців повідомила, що зі штурмової групи чисельністю 14 осіб залишився живим тільки її син, який вийшов до пунктів тимчасової дислокації своїх підрозділів, подолавши пішки 12 км, але… отримав наказ командування повернутися до Покровська", - підкреслив він.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - оствнні новини

Як повідомляв Главред, головний сержант батальйону безпілотних систем 5 ОШБр Юрій Сиротюк із позивним "Мамай" сказав, що російські окупаційні війська зосереджують свої зусилля на Олександрівському напрямку, намагаючись обійти Гуляйполе.

В оперативному командуванні "Схід" заявили, що російські окупаційні війська оголосили про повну окупацію міста Сіверськ у Бахмутському районі Донецької області. Однак, заяви росіян не відповідають дійсності, в місті тривають активні бої.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що на певному етапі оборони в Покровську українських військ справді не було. Однак, у середині листопада Сили оборони змогли повернути контроль над частиною міста та зачистити території, які знаходяться західніше від Покровська.

Читайте також:

Про джерело: рух "Атеш" Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред