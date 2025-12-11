Прямо в тил оборонців: в ДПСУ заявили про небезпечну спробу проникнення окупантів

Росіяни хотіли хитрістю проникнути в тил Сил оборони України.

Українські оборонці вчасно виявили ворожу групу / Колаж: Главред, фото: ДПСУ, скріншот з DeepState

Що повідомили в ДПСУ:

Окупанти хотіли проникнути в тил українських захисників

Українські прикордонники ідентифікували росіян

Ворожу ДРГ було ліквідовано

Група військовослужбовців країни-агресорки Росії на Гуляйпільському напрямку здійснила спробу проникнення у тил українських захисників. Про це повідомили в ДПСУ.

Зазначається, що вчора, 10 грудня, окупанти хотіли прорватися до оборонців України хитрістю: вони переодягнулися у цивільний одяг.

Чим закінчилася спроба прориву окупантів

Після того як окупанти підійшли до українських позицій, вони певний час просто спостерігали за нашими силами. А коли погода стала несприятливою, спробували обійти позиції й зайти у тил.

"Проте маскування не допомогло: під час пересування у них спрацювала радіостанція, яка ідентифікувала осіб, як військовослужбовців окупаційних військ", - йдеться у повідомлення.

В результаті диверсійну групу у складі двох чоловіків ліквідували. Під цивільним одягом у них побачили форму Збройних Сил РФ.

Які ризики для Запорізького напрямку створили окупанти

Главред писав, що за повідомленням речника управління штурмових підрозділів Збройних сил України Олексія Свинаренка, російські підрозділи продовжують намагатися просуватися малими групами на Запорізькому напрямку, використовуючи особливості місцевості та намагаючись обійти українську оборону.

Ситуація на цій ділянці фронту суттєво відрізняється від Донецького напрямку через велику кількість відкритих зон, що створює додаткові ризики. Наразі найбільш уразливою ділянкою для міста Запоріжжя залишається район Гуляйполя.

Гуляйполе / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що окупанти також намагалися перерізати дорогу між Гуляйполем та Покровським Дніпропетровської області. Однак наразі ці їхні просування зупинені.

Раніше повідомлялося, що за даними аналітиків американського Інституту вивчення війни, з початку 2025 року армія Росії захопила менше одного відсотка української території.

Напередодні також стало відомо, що військовослужбовці РФ масово госпіталізуються, щоб уникнути бойових дій. Таких випадків побільшало на тлі чуток про перекидання підрозділів на Покровський напрямок.

Інші новини:

