Україна витримає війну ще п’ять років: економіст пояснив, чому Росія впаде раніше

Українська економіка завдяки міжнародній підтримці здатна витримати наслідки війни щонайменше п’ять років, значно довше за російську, вказав Новак.

https://glavred.net/world/ukraina-vyderzhit-voynu-eshche-pyat-let-ekonomist-obyasnil-pochemu-rossiya-ruhnet-ranshe-10723019.html Посилання скопійоване

Економіст пояснив, чому українська економіка сильніша за російську / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

Українська економіка в умовах війни зможе протриматись довше за російську

Росія перебуває під санкціями і на відміну від України не має зовнішнього фінансування

Економіка України в умовах повномасштабного вторгнення та активних бойових дій може протриматись довше за російську через всебічну допомогу з боку країн-союзників та міжнародних організацій. Про це в інтерв'ю Главреду розповів голова Комітету економістів України Андрій Новак.

"Українська економіка однозначно витримає довше, ніж російська, причому не на один день і навіть не на один рік, а мінімум на п'ять років", - наголосив він. відео дня

Новак підкреслив, що на відміну від російської економіки, яка перебуває під дедалі жорсткішими санкціями та фактично позбавлена доступу до зовнішнього фінансування, українська економіка опинилася у протилежних умовах. Україна отримує масштабну й багатовекторну фінансову підтримку від міжнародних організацій та урядів понад 60 країн світу, які діють за принципом "стільки, скільки потрібно".

За його словами, саме така модель підтримки забезпечує не просто надію, а реальну гарантію того, що українська економіка здатна протриматися у війні значно довше, ніж російська — не на короткий період, а щонайменше на п’ять років.

"Тому що більшість країн світу вже запланували у своїх бюджетах на наступні роки продовження або навіть збільшення фінансової допомоги Україні. Майже всі наші партнери заклали такі плани на 2026-2027 роки, а багато з них запланували допомогу Україні аж до 2030 року. Тому Україна ще довго отримуватиме фінансову допомогу за принципом "стільки, скільки потрібно", на відміну від Росії, яку будуть добивати санкціями за аналогічним принципом", - резюмує він.

Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка - Главред

Коли запаси російської економіки можуть вичерпатись - думка експерта

Як писав Главред, у Росії вже до 1 січня 2026 року може виникнути ситуація повного вичерпання фінансових резервів, після чого Кремлю доведеться шукати вихід із кризи. Про це заявив російський економіст Володимир Мілов.

Він пояснив, що влада РФ уже не може спокійно ухвалити новий дефіцитний бюджет, не розуміючи, за рахунок чого його покривати.

За оцінкою Мілова, у Фонді національного добробуту залишилися лише незначні суми, які до кінця року витратять на покриття дефіциту, і навіть цих коштів не вистачить. Тож до 1 січня російська влада фактично підійде до повного обнулення фінансових резервів.

Економічні проблеми Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Туреччина помітно скоротила імпорт російської нафти марки Urals через вплив західних обмежень та перехід на альтернативну сировину для нафтопереробних заводів, йдеться у матеріалі Reuters.

Уже в 2026 році громадяни країни-агресора можуть зіткнутися з поверненням до реалій радянських часів, вважає політичний і економічний експерт Тарас Загородній. За його оцінкою, у РФ можливе запровадження карткової системи або повний перехід на цифровий рубль, що дозволить владі повністю відстежувати фінансові потоки й унеможливить економічну свободу населення.

Водночас Путін і далі запевняє у стабільності російської економіки та відсутності серйозних проблем, проте навіть у пропагандистських ефірах ці твердження почали ставити під сумнів. Економіст Олег Сухарєв відкрито заявив, що економіка РФ перебуває фактично за крок від рецесії, тобто глибокого спаду.

Інші новини:

Про персону: Андрій Новак Андрій Новак – український економіст, науковець, громадський діяч, автор книги "Як підняти українську економіку", кандидат економічних наук. У 2010 році став головою Комітету економістів України, у 2011-му – був обраний проректором Європейського університету. 6 лютого 2019 року офіційно став кандидатом на виборах президента України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред