Чому Путін категорично відкидає вибори в Україні: у ISW назвали справжню причину

Росія вкотре заявила, що не визнаватиме жодну майбутню українську владу, якщо вона не перебуватиме під прямим впливом Кремля. Так Москва відреагувала на недавні слова президента Володимира Зеленського про готовність провести вибори ще до завершення війни. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Напередодні Зеленський заявив, що вибори в Україні можуть відбутися протягом 60–90 днів за умови належної безпеки, яку він попросив допомогти забезпечити США та європейських партнерів. Президент також доручив Верховній Раді підготувати зміни до законодавства, що наразі забороняє проведення виборів під час воєнного стану.

У Кремлі ж відреагували різко, хоча раніше самі вимагали виборів як передумови для будь-яких переговорів. Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Москва "не обговорює" ініціативу Зеленського і лише "спостерігатиме за розвитком ситуації".

Речниця МЗС РФ Марія Захарова традиційно перейшла до звинувачень, назвавши заяву українського президента "цинічною" та стверджуючи, що прохання про міжнародну підтримку нібито свідчить про "втрату суверенітету".

Посол РФ з особливих доручень Родіон Мірошник пішов ще далі, назвавши готовність провести вибори "блефом" і "маніпуляцією". Він також заявив, що Москва виступатиме проти будь-якої участі США чи Європи у забезпеченні безпеки голосування.

Аналітики ISW нагадують: така реакція повністю відповідає заявам російського диктатора Путіна від 27 листопада, коли він фактично визнав, що Росія готова говорити про мир лише з проросійською владою в Україні.

У звіті підкреслюють, що поведінка Кремля демонструє його небажання вести будь-які реальні переговори, окрім тих, що передбачають капітуляцію України.

Чи можна провести вибори під час війни - думка експерта

Як писав Главред, проведення виборів під час воєнного стану заборонене Конституцією України. Хоча в Основному законі прямо йдеться про неможливість парламентських виборів, ця норма за своєю логікою стосується також президентських і місцевих перегонів. Голова Комітету виборців України Олексій Кошель пояснив, чи існують шляхи обходу цієї заборони.

Він звернув увагу, що під час активних обговорень представники влади зазвичай наголошували на тому, що чинне законодавство не дозволяє проводити вибори, отже його потрібно змінювати.

При цьому мова йде саме про коригування законів, а не Конституції, тож такі ініціативи тлумачаться досить вільно. Кошель допускає, що може бути ухвалене політико-правове рішення зі змінами до закону "Про правовий режим воєнного стану", яке формально відкриє шлях до проведення виборів, навіть попри конституційні обмеження.

Вибори в Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський зазначив, що готовий до проведення виборів навіть в умовах війни.

Водночас у Європейському Союзі підтверджують, що визнають Зеленського легітимно обраним президентом. У Брюсселі підкреслюють, що наступні президентські вибори мають відбутися тоді, коли це дозволять безпекові та загальні умови.

Також президент Володимир Зеленський повідомив, що провів обговорення питання виборів в Україні з представниками Верховної Ради під час свого вечірнього звернення.

