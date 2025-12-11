Рус
"До останнього сподівалися": відома піарниця розкрила деталі хвороби покійного Adam

Анна Підгорна
11 грудня 2025, 08:55
71
Близьким Михайла Клименка складно повірити, що його життя закінчилося так швидко.
Михайло Клименко
Михайло Клименко помер - що відомо про хворобу Adam / колаж: Главред, фото: instagram.com/adamukraine, facebook.com/misha.klimenko.3

Коротко:

  • Adam Клименко помер у віці 38 років
  • Юла прокоментувала хворобу музиканта

19 листопада український співак і лідер гурту Adam Михайло Клименко впав у кому, а 7 грудня його не стало - останні місяці свого життя артист боровся з туберкульозним менінгітом, наслідки якого і забрали його життя.

За спогадами піарниці Юли, яка разом із чоловіком Анатолієм Анатолійовичем підтримувала близькі стосунки з сім'єю Клименка, до госпіталізації Adam час від часу мав головні болі, але не надавав їм великого значення.

відео дня

"Як він захворів? Важко сказати. Знаю, що деякий час скаржився на головний біль, але списував це на перевтому або защемлення м’язів. Думаю, як затребуваний артист він просто не приділяв належної уваги першим дзвіночкам. Перевтома, переїзди, численні концерти — усе списував на звичні труднощі гастрольного життя", - розповіла вона в бесіді з Oboz.ua.

Мішта Клименко, Юла
Міша Клименко та Юла / фото: instagram.com/yulattt

Також Юла додала, що перед тим, як Адам Клименко потрапив у реанімацію, а потім впав у кому, він почувався непогано, ба навіть готувався до виписки, але дива не сталося.

"На превеликий жаль, я дізналася однією з перших, що він потрапив до лікарні. Ми переписувалися, і через якийсь час повідомив, що вже почувається набагато краще. Його навіть повинні були виписувати. Запланували на п’ятницю, а в четвер ввечері стан погіршився. Потім — реанімація, кома… І однаково до останнього ми сподівалися, що все буде добре", - каже PR-менеджерка.

Михайло Клименко
Михайло Клименко / фото: instagram.com/adamukraine

Раніше Главред розповідав, що дружина Віктора Павліка опинилася під крапельницями. Катерина Репяхова висловилася про стан свого здоров'я.

Також у команді Степана Гіги вперше прокоментували новину про його кому. У середині листопада артист потрапив до лікарні, де йому провели термінову операцію, "пов'язану з хворобою".

Про гурт Adam

Adam - український гурт. Заснований 2015 року в Києві Михайлом Клименком (композитор, автор пісень, музикант) і Сашею Норовою (вокалістка, акторка, танцівниця і художниця). Група складається з Михайла Клименка (вокал, клавіші), Саші Норової (вокал, танці), Максима Козаченка (гітара), Андрія Гриценка (барабани) і В'ячеслава Шевченка (звук), повідомляє Вікіпедія.

