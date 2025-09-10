Туск підтвердив порушення повітряного кордону Польщі, але не згадав РФ

Польські військові відкрили вогонь по "об'єктах", які вночі 10 вересня порушили повітряний простір Польщі.

Дональд Туск підтвердив порушення повітряного кордону Польщі / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Коротко:

Дрони РФ залетіли на територію Польщі

Польські військові відкрили вогонь

Туск заявив про порушення повітряного кордону, але Росію не згадав

У ніч на 10 вересня російські дрони Шахед порушили повітряний простір Польщі. Кілька дронів залетіли на територію країни. Польська авіація була піднята на перехоплення. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підтвердив порушення повітряного кордону країни, але не згадав країну-агресора РФ.

За його словами, польські військові відкрили вогонь по "об'єктах", які вночі 10 вересня порушили повітряний простір Польщі.

"Триває операція, пов'язана з багаторазовим порушенням польського повітряного кордону. Проти об'єктів армія застосувала зброю", - написав Туск у соцмережі Х.

Я в постійному контакті з президентом і міністром оборони. Отримав доповідь безпосередньо від оперативного командувача", - додав він.

Скріншот поста Туска в соцмережі Х

Пізніше Туск повідомив, що отримав звіт від оперативного командувача Збройних сил щодо збиття безпілотників, які вторглися в повітряний простір країни і могли становити загрозу. За його словами, операція триває.

Польський прем‘єр також проінформував Генерального секретаря НАТО про поточну ситуацію та дії, які вжила країна проти об'єктів, що порушили повітряний простір.

"Шахеди" залетіли до Польщі під час атаки на Україну - головне

Як писав Главред, близько 01:30 ночі 10 вересня Повітряні сили України повідомляли про ймовірний заліт російських ударних безпілотників у повітряний простір Польщі.

Польща закрила низку аеропортів. В офіційних повідомленнях для авіаторів NOTAM було зазначено, що аеропорти закриті "внаслідок незапланованої військової активності в рамках забезпечення безпеки держави".

Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред

Оперативне командування Збройних Сил Польщі офіційно підтвердило порушення повітряного простору країни. У повітря були підняті не тільки польські винищувачі, а й літаки інших країн-союзників.

Жителів Польщі закликали до завершення військової операції залишатися вдома.

Конгресмен-республіканець і член комітету Палати представників США зі збройних сил Джо Вілсон заявив, що російські ударні дрони вторглися в повітряний простір Польщі. Політик підкреслив, що такі дії є безпосередньою атакою на союзника по НАТО.

