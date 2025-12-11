Українські дрони вперше уразили нафтову платформу РФ у Каспійському морі - ЗМІ

Вже відомо про перші наслідки успішної спецоперації.

Українські спецслудби провели унікальну операцію в Каспійському морі / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 92 ОМБр

Основне:

Дрони СБУ уразили нафтовидобувну платформу

Нафтовидобуток внаслідок удару зупинено на десятках свердловин

По морській платформі дрони влучили щонайменше чотири рази

Дрони центру спецоперацій "Альфа" Служби безпеки України уразили нафтовидобувну платформу ім. Філановського, що належить компанії "Лукойл-Нижневолжскнефть".

Про це пише видання УНІАН з посиланням на джерело у спецслужбі. Після ударів нафтовидобуток на десятках свердловин країни-агресорки Росії було зупинено.

Деталі операції СБУ

Джерело зауважило, що під час цієї атаки було перше ураження Україною російської інфраструктури, що пов’язана з видобутком нафти в Каспійському морі.

"Зафіксовано щонайменше чотири влучання по морській платформі. Унаслідок атаки зупинився видобуток нафти й газу з понад 20 свердловин, які вона обслуговує", - повідомило воно

Зауважимо, що уражене родовище є одним з найбільших розвіданих у РФ, а його запаси становлять 129 млн тонн нафти та 30 млрд кубометрів газу.

Що відомо про СБУ / Інфографіка: Главред

Наскільки ефективні українські удари по нафтовій галузі РФ

Главред писав, що за словами очільника ГУР МО Кирила Буданова, втрати від українських атак для РФ набагато більші, ніж усі санкції західних країн. Зокрема по нафтопереробці за категорією "бензин", Україна завдала понад 20% втрат РФ.

Буданов наголосив, що українські удари по бензиновій галузі впливають на соціум, фінансово-економічний стан Росії, здатність надалі планувати бюджети тощо.

Удари вглиб Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за словами Володимира Зеленського, Україна почала використовувати балістичні ракети власного виробництва "Сапсан" для ударів по об'єктах РФ.

Раніше стало відомо, що 8 грудня у країні-агресорці Росії було гучно через чергову атаку безпілотників на важливі цілі. У Міноборони РФ повідомили про нібито знищення 67 дронів над 11 областями.

Напередодні українські безпілотники атакували важливі для РФ заводи. Під ударами опинилися Рязанський НПЗ у Росії та Алчевський металургійний комбінат на окупованій території Луганської області.

