Російські дрони можуть полетіти в інші країни: розкрита мета провокацій РФ

Горбач сказав, що цієї осені в Росії є стратегічна мета.

Провокація РФ в Польщі / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Головне із заяви експерта:

Заліт безпілотників в Польщу – провокація РФ

Росія хоче залякати поляків і європейців

Путін намагається показати відсутність єдності в НАТО

Порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками – це ще одна провокація країни-агресора. Про це заявив виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач в коментарі Главреду.

За його словами, дана провокація мала на меті залякати поляків і європейців загалом.

Він зауважив, що реакція на провокацію вперше була правильною на військово-політичному рівні - збивати.

"Далі має бути правильна реакція на політико-дипломатичному рівні, у ЄС і НАТО, між США і Європою. Але її не буде швидше за все. Трамп не буде нікого захищати від Путіна скільки б йому заплатили союзники", - наголосив Горбач.

На його думку, показати відсутність єдності в НАТО - стратегічна мета російської операції цієї осені.

"Буде продовження в інших країнах, Балтії, Фінляндії", - підсумував виконавчий директор.

Скільки безпілотників є в Росії

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко сказав, що у росіян є накопичені дрони всіх трьох типів — Shahed-136, Гербер та Пародія.

За його словами, в РФ залишилося понад 2800 одиниць боєкомплекту цих трьох типів.

Він зауважив, що на даний момент росіяни виробляють приблизно 100 Шахедів і 100 Герберів на добу.

Дрон Шахед / Інфографіка: Главред

Російські дрони в Польщі - що відомо

Як повідомляв Главред, під час повітряного нальоту на Україну в ніч на 10 вересня Росія атакувала Польщу. Через порушення повітряного простору низка воєводств Польщі оголосила про прискорений виклик резервістів до Сил територіальної оборони.

Оперативне командування збройних сил Польщі повідомляло, що польська авіація відбивала напад російських дронів типу Шахед разом із Королівськими військово-повітряними силами Нідерландів, а також авіацією НАТО.

Крім того, унаслідок атаки російських дронів на Польщу пошкоджено житловий будинок у Люблінському воєводстві. Постраждалих немає. Представники округу перебувають на місці події для оцінки збитків.

Про персону: Володимир Горбач Володимир Горбач - виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, політичний аналітик Інституту Євро-Атлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України. Автор більше 75 публікацій в українських і закордонних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі — виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

