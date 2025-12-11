Економічна Ялта-2: у WSJ дізналися деталі секретних документів Трампа щодо РФ та України

Американські пропозиції викликали запеклі суперечки між США та їхніми союзниками в Європі.

План США з "реанімації" російської економіки викликає розбрат серед союзників у Європі / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

Головні тези:

США хочуть використати заморожені російські активи для масштабних проєктів в Україні

Штати пропонують відновити постачання російських енергоресурсів до Європи

Європейські чиновники бояться, що РФ отримає шанс посилити військовий потенціал

Адміністрація президента США Дональда Трампа передала європейським колегам серію документів, у яких викладено бачення Вашингтона щодо відновлення України та повернення Росії у світову економіку. Ці пропозиції викликали запеклі суперечки за столом переговорів між Америкою та її традиційними союзниками в Європі. Результат може кардинально змінити економічну карту континенту.

Як пише The Wall Street Journal, план США викладено в додатках до поточних мирних пропозицій, які не є публічними, але були описані американськими та європейськими чиновниками.

У документах детально викладено плани американських фінансових компаній та інших підприємств щодо використання приблизно $200 мільярдів заморожених російських активів для проєктів в Україні, включно з величезним новим центром обробки даних, що працюватиме на енергії атомної електростанції, наразі окупованої російськими військами.

В іншому додатку викладено загальну концепцію США щодо виведення російської економіки з ізоляції, в рамках якої американські компанії інвестують у стратегічні сектори, від видобутку рідкоземель до буріння нафти в Арктиці, та допомагають відновити постачання російських енергоносіїв до Західної Європи та решти світу.

Деякі європейські чиновники, які бачили ці документи, заявили, що не впевнені, чи варто серйозно ставитися до деяких пропозицій США.

Зокрема, один із чиновників порівняв їх із задумом Трампа щодо перетворення Гази на "Рів'єру Близького Сходу".

Інший чиновник, посилаючись на запропоновані енергетичні угоди між США і Росією, сказав, що це економічна версія конференції 1945 року, на якій після Другої світової війни була "розділена" Європа.

"Це як Ялта", - зазначив чиновник.

У статті йдеться про те, що Європа, яка прагне позбутися залежності від російського газу з моменту вторгнення РФ в Україну у 2022 році, щоб позбавити Кремль коштів для фінансування війни та зменшити власну залежність від стратегічного суперника, не бажає відновлювати закупівлю енергоносіїв у країни, яку вважає найбільшою загрозою своїй безпеці.

Європейські урядовці хочуть використати ті самі заморожені російські кошти, що зберігаються в європейських установах, для надання позики Україні, яка стикається з нестачею коштів.

"Зіткнення за столом переговорів тепер стосується не лише кордонів, а й дедалі частіше бізнесу - і, що парадоксально, протиставляє не тільки Росію Україні, а й США своїм традиційним союзникам у Європі", - зазначають журналісти.

Європейські чиновники побоюються, що підхід США дасть Росії необхідний перепочинок для прискорення економічного зростання і зміцнення військового становища країни-агресора.

У новій оцінці західного розвідувального агентства, з якою ознайомилося видання, ідеться про те, що Росія технічно перебуває в рецесії вже шість місяців, і що проблеми управління військовою економікою за одночасного контролю цін є системним ризиком для її банківського сектора.

Якщо американська точка зору візьме гору, це перекреслить плани Європи щодо підтримки українського уряду і ще більше зміцнить економічну ізоляцію Росії. У результаті, за словами кількох чиновників, почнеться гарячкова гонка за просуванням вперед до того, як США нав'яжуть свої власні домовленості.

Зі свого боку, американські чиновники, які беруть участь у переговорах, заявляють, що підхід Європи швидко виснажить заморожені кошти. Вашингтон, з іншого боку, залучить керівників Волл-стріт і мільярдерів із приватних інвестиційних фондів для інвестування цих грошей і розширення обсягу доступних для інвестицій коштів. Один із чиновників, які брали участь у переговорах, заявив, що під управлінням США цей фонд може зрости до 800 мільярдів доларів.

Переговорна група США розглядає спільну економічну діяльність та енергетичну взаємозалежність як наріжний камінь своєї філософії "бізнес в обмін на мир": наприклад, українські центри обробки даних отримуватимуть електроенергію від окупованої Росією Запорізької атомної електростанції, найбільшої в Європі.

У понеділок на зустрічі в резиденції прем'єр-міністра Німеччини на Даунінг-стріт, 10 із Зеленським і лідерами Франції та Великої Британії канцлер Німеччини Мерц заявив, що він "скептично ставиться до пропозицій США".

Журналісти зазначають, що активізація дипломатичних поїздок і самітів в останні тижні свідчить про те, що дебати наближаються до бурхливого завершення.

Європейські лідери провели 10 грудня телефонну розмову з Віткоффом і зустрінуться в Парижі на вихідних. У понеділок, 15 грудня, вони знову зберуться в Берліні. Представники Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер братимуть участь у переговорах по відеозв'язку.

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна та її європейські союзники опрацьовують "рамковий документ, гарантії безпеки і план відновлення".

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що мир для України зараз ближче, ніж будь-коли з початку повномасштабного вторгнення Росії 2022 року.

За даними американського видання Axios, переговори зосередилися на двох питаннях:

вимогу Росії про те, щоб Україна поступилася всім Донбасом (включно з частинами, які не контролює РФ);

прохання України про надійні гарантії безпеки з боку США для запобігання майбутньої російської агресії.

При цьому президент Зеленський стикається зі зростаючим тиском з боку США. Вашингтон вимагає від нього погодитися з великими територіальними та іншими поступками.

10 грудня стало відомо, що адміністрація Трампа отримала покрокову відповідь від України щодо останнього проєкту американського мирного плану. Глава української делегації для переговорів щодо миру Рустем Умеров направив оновлений варіант договору спеціальному посланнику президента США Джареду Кушнеру.

За яких умов закінчиться війна в Україні: думка експерта

Колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації та ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука заявив, що війна Росії проти України триватиме незалежно від персональних змін у владі Кремля.

За його словами, навіть фізична смерть президента РФ Володимира Путіна не стане гарантією припинення агресії.

Тука допускає, що зміна режиму могла б дати шанс на мир, однак вважає малоймовірним, що відхід Путіна автоматично призведе до трансформації політичної системи Росії.

"Війна в Україні триватиме. І навіть фізична смерть Путіна не гарантує того, що Росія зупинить війну. Якщо його смерть призведе до зміни режиму, то буде шанс на встановлення миру. Але я не думаю, що смерть Путіна обов'язково спричинить за собою зміну політичного устрою РФ", - сказав Тука в коментарі Главреду.

Про персону: Георгій Тука Георгій Борисович Ту́ка (народився 24 листопада 1963, Київ) – український державний і громадський діяч. Керівник і засновник волонтерської групи "Народний тил". Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (22 липня 2015 – 29 квітня 2016), пише Вікіпедія.

