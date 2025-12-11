Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Економічна Ялта-2: у WSJ дізналися деталі секретних документів Трампа щодо РФ та України

Анна Ярославська
11 грудня 2025, 10:59
191
Американські пропозиції викликали запеклі суперечки між США та їхніми союзниками в Європі.
Трамп, лідери Європи
План США з "реанімації" російської економіки викликає розбрат серед союзників у Європі / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

Головні тези:

  • США хочуть використати заморожені російські активи для масштабних проєктів в Україні
  • Штати пропонують відновити постачання російських енергоресурсів до Європи
  • Європейські чиновники бояться, що РФ отримає шанс посилити військовий потенціал

Адміністрація президента США Дональда Трампа передала європейським колегам серію документів, у яких викладено бачення Вашингтона щодо відновлення України та повернення Росії у світову економіку. Ці пропозиції викликали запеклі суперечки за столом переговорів між Америкою та її традиційними союзниками в Європі. Результат може кардинально змінити економічну карту континенту.

Як пише The Wall Street Journal, план США викладено в додатках до поточних мирних пропозицій, які не є публічними, але були описані американськими та європейськими чиновниками.

відео дня

У документах детально викладено плани американських фінансових компаній та інших підприємств щодо використання приблизно $200 мільярдів заморожених російських активів для проєктів в Україні, включно з величезним новим центром обробки даних, що працюватиме на енергії атомної електростанції, наразі окупованої російськими військами.

В іншому додатку викладено загальну концепцію США щодо виведення російської економіки з ізоляції, в рамках якої американські компанії інвестують у стратегічні сектори, від видобутку рідкоземель до буріння нафти в Арктиці, та допомагають відновити постачання російських енергоносіїв до Західної Європи та решти світу.

Деякі європейські чиновники, які бачили ці документи, заявили, що не впевнені, чи варто серйозно ставитися до деяких пропозицій США.

Зокрема, один із чиновників порівняв їх із задумом Трампа щодо перетворення Гази на "Рів'єру Близького Сходу".

Інший чиновник, посилаючись на запропоновані енергетичні угоди між США і Росією, сказав, що це економічна версія конференції 1945 року, на якій після Другої світової війни була "розділена" Європа.

"Це як Ялта", - зазначив чиновник.

У статті йдеться про те, що Європа, яка прагне позбутися залежності від російського газу з моменту вторгнення РФ в Україну у 2022 році, щоб позбавити Кремль коштів для фінансування війни та зменшити власну залежність від стратегічного суперника, не бажає відновлювати закупівлю енергоносіїв у країни, яку вважає найбільшою загрозою своїй безпеці.

Європейські урядовці хочуть використати ті самі заморожені російські кошти, що зберігаються в європейських установах, для надання позики Україні, яка стикається з нестачею коштів.

"Зіткнення за столом переговорів тепер стосується не лише кордонів, а й дедалі частіше бізнесу - і, що парадоксально, протиставляє не тільки Росію Україні, а й США своїм традиційним союзникам у Європі", - зазначають журналісти.

Європейські чиновники побоюються, що підхід США дасть Росії необхідний перепочинок для прискорення економічного зростання і зміцнення військового становища країни-агресора.

У новій оцінці західного розвідувального агентства, з якою ознайомилося видання, ідеться про те, що Росія технічно перебуває в рецесії вже шість місяців, і що проблеми управління військовою економікою за одночасного контролю цін є системним ризиком для її банківського сектора.

Якщо американська точка зору візьме гору, це перекреслить плани Європи щодо підтримки українського уряду і ще більше зміцнить економічну ізоляцію Росії. У результаті, за словами кількох чиновників, почнеться гарячкова гонка за просуванням вперед до того, як США нав'яжуть свої власні домовленості.

Зі свого боку, американські чиновники, які беруть участь у переговорах, заявляють, що підхід Європи швидко виснажить заморожені кошти. Вашингтон, з іншого боку, залучить керівників Волл-стріт і мільярдерів із приватних інвестиційних фондів для інвестування цих грошей і розширення обсягу доступних для інвестицій коштів. Один із чиновників, які брали участь у переговорах, заявив, що під управлінням США цей фонд може зрости до 800 мільярдів доларів.

Переговорна група США розглядає спільну економічну діяльність та енергетичну взаємозалежність як наріжний камінь своєї філософії "бізнес в обмін на мир": наприклад, українські центри обробки даних отримуватимуть електроенергію від окупованої Росією Запорізької атомної електростанції, найбільшої в Європі.

У понеділок на зустрічі в резиденції прем'єр-міністра Німеччини на Даунінг-стріт, 10 із Зеленським і лідерами Франції та Великої Британії канцлер Німеччини Мерц заявив, що він "скептично ставиться до пропозицій США".

Журналісти зазначають, що активізація дипломатичних поїздок і самітів в останні тижні свідчить про те, що дебати наближаються до бурхливого завершення.

Європейські лідери провели 10 грудня телефонну розмову з Віткоффом і зустрінуться в Парижі на вихідних. У понеділок, 15 грудня, вони знову зберуться в Берліні. Представники Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер братимуть участь у переговорах по відеозв'язку.

Американський план закінчення війни
Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна та її європейські союзники опрацьовують "рамковий документ, гарантії безпеки і план відновлення".

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що мир для України зараз ближче, ніж будь-коли з початку повномасштабного вторгнення Росії 2022 року.

За даними американського видання Axios, переговори зосередилися на двох питаннях:

  • вимогу Росії про те, щоб Україна поступилася всім Донбасом (включно з частинами, які не контролює РФ);
  • прохання України про надійні гарантії безпеки з боку США для запобігання майбутньої російської агресії.

При цьому президент Зеленський стикається зі зростаючим тиском з боку США. Вашингтон вимагає від нього погодитися з великими територіальними та іншими поступками.

10 грудня стало відомо, що адміністрація Трампа отримала покрокову відповідь від України щодо останнього проєкту американського мирного плану. Глава української делегації для переговорів щодо миру Рустем Умеров направив оновлений варіант договору спеціальному посланнику президента США Джареду Кушнеру.

За яких умов закінчиться війна в Україні: думка експерта

Колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації та ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука заявив, що війна Росії проти України триватиме незалежно від персональних змін у владі Кремля.

За його словами, навіть фізична смерть президента РФ Володимира Путіна не стане гарантією припинення агресії.

Тука допускає, що зміна режиму могла б дати шанс на мир, однак вважає малоймовірним, що відхід Путіна автоматично призведе до трансформації політичної системи Росії.

"Війна в Україні триватиме. І навіть фізична смерть Путіна не гарантує того, що Росія зупинить війну. Якщо його смерть призведе до зміни режиму, то буде шанс на встановлення миру. Але я не думаю, що смерть Путіна обов'язково спричинить за собою зміну політичного устрою РФ", - сказав Тука в коментарі Главреду.

Інші новини:

Про персону: Георгій Тука

Георгій Борисович Ту́ка (народився 24 листопада 1963, Київ) – український державний і громадський діяч. Керівник і засновник волонтерської групи "Народний тил". Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (22 липня 2015 – 29 квітня 2016), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини США війна Росії та України мирні переговори Мирний план Трампа
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Українські дрони вперше уразили нафтову платформу РФ у Каспійському морі - ЗМІ

Українські дрони вперше уразили нафтову платформу РФ у Каспійському морі - ЗМІ

11:21Світ
Економічна Ялта-2: у WSJ дізналися деталі секретних документів Трампа щодо РФ та України

Економічна Ялта-2: у WSJ дізналися деталі секретних документів Трампа щодо РФ та України

10:59Світ
Чому Путін категорично відкидає вибори в Україні: у ISW назвали справжню причину

Чому Путін категорично відкидає вибори в Україні: у ISW назвали справжню причину

10:49Україна
Реклама

Популярне

Більше
Гривня раптово різко обвалилась: новий курс валют на 11 грудня

Гривня раптово різко обвалилась: новий курс валют на 11 грудня

Карта Deep State онлайн за 11 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 11 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Скоро буде новий обстріл: названо міста, на які націлилась Росія

Скоро буде новий обстріл: названо міста, на які націлилась Росія

"Ох же накачали-перекачали": шанувальники не впізнали дружину Олега Винника

"Ох же накачали-перекачали": шанувальники не впізнали дружину Олега Винника

"Як ви можете мене розбивати": Винник відреагував на обурення українців

"Як ви можете мене розбивати": Винник відреагував на обурення українців

Останні новини

11:21

Українські дрони вперше уразили нафтову платформу РФ у Каспійському морі - ЗМІ

11:21

Ще одна країна саботувала Євробачення: хто відмовився

11:15

Може мати цікавий переклад: що насправді означає прізвище Бандера

11:03

Карта Deep State онлайн за 11 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

10:59

Економічна Ялта-2: у WSJ дізналися деталі секретних документів Трампа щодо РФ та України

У Росії немає навіть року: Новак – про те, коли у Кремля закінчаться гроші на війнуУ Росії немає навіть року: Новак – про те, коли у Кремля закінчаться гроші на війну
10:52

Китайський гороскоп на завтра 12 грудня: Щурам - образа, Зміям - гнів

10:49

Чому Путін категорично відкидає вибори в Україні: у ISW назвали справжню причину

10:40

Україна передала США відповідь на мирний план Трампа: ЗМІ дізналися деталі

10:22

Астрологи назвали п'ять знаків зодіаку, на яких чекає багатство до кінця грудня

Реклама
10:22

Кардаш'ян у леопардовому мікро-бікіні влаштувала сесію засмаги

10:21

Скільки триватиме підготовка до виборів в Україні: в ЦВК назвали реальні терміни

10:03

Обвал російського рубля не за горами: експерт озвучив цікавий прогноз

09:46

Розметуть вмить: бомбічна закуска на новорічний стілВідео

09:44

Скоро і до нас дійде: у Швеції люди почали прибирати сонячні панелі з дахів

09:33

РФ атакувала об'єкти енергетики в двох областях: виникли пожежі, деталіФото

09:20

Невідомий дрон вночі вдарив по будинку на Львівщині: що сталося

09:12

Гарячий колишній Брітні Спірз у маслі з'явився на обкладинці журналу для жінок

09:11

Світла може не бути 2-3 доби: експерт дав прогноз щодо блекауту в Україні до кінця року

09:00

Трамп створює вакуум для Росії у Європі: Володимир Горбач - про наслідки стратегії нацбезпеки США

08:55

"До останнього сподівалися": відома піарниця розкрила деталі хвороби покійного Adam

Реклама
08:42

Я не приховую: Анна Кошмал показалася зі своїм чоловіком

08:32

Бояться потрапити під Покровськ: в Атеш сказали, як військові РФ уникають боїв

08:19

США закріпили $800 млн для України в новому оборонному бюджеті на $1 трлн

08:10

Вибори під час війни: що це означаєПогляд

07:27

Пологи в 47: відома ведуча розповіла, як відновлюється

07:14

Палає "Акрон": дрони вдарили по найбільшому хімзаводу РосіїВідео

06:51

"Стрімко увійшов у моє життя": Кучеренко заговорила про "драйвову" любов

06:10

З'явилися нові деталі щодо "мирного плану"Погляд

05:50

IQ-тест: знайдіть 3 відмінності на картинці криміналіста за 31 секунду

05:21

За 30 секунд буде як нова: що робити, якщо засохла улюблена туш для вій

05:15

На регіони обрушиться шторм: синоптики зробили несподіваний прогноз

04:45

"Усім подам руки": Тополя несподівано висловився про артистів-утікачів

04:23

Не 1 січня - коли православні святкують Новий рік, названо несподівану датуВідео

03:57

Водіїв закликали накрити авто старими ковдрами - простий, але геніальний лайфхак

03:30

Стане знову як нове: як правильно прати взуття в пральній машині

02:46

Чому на вікнах багато павуків та що це віщує за народними прикметами

02:06

Резервісти під прицілом: чи наважиться Путін на масштабну мобілізацію – ISW

00:52

Ворог активізує дії на стратегічному напрямку: військовий розкрив деталі боїв

10 грудня, середа
23:56

Як швидко Росія може захопити Донбас: аналітики назвали можливі терміни

23:51

Трамп заявив, що "не хоче гаяти час" і закликав Зеленського "бути реалістом"

Реклама
23:20

"На жаль, перспектива одна": розкрито плани РФ щодо України на найближчі місяці

23:04

Зовсім не сестра засновників Києва: ким насправді була перша княжна Либідь

22:53

Лобове скло не замерзне навіть у сильний мороз: народний лайфхак, який працює

21:48

Зеленський дав доручення депутатам щодо виборів - що пропонується

21:40

Трамп наполягає на поступках Росії: експерт назвав дві головні вигоди для США

21:20

20 пунктів миру та два нові документи: Україна провела важливі переговори з США

20:52

Облік військовозобов’язаних по-новому: в уряді розповіли про важливу зміну

20:33

Скільки автомобілів в Україні припадає на 1000 жителів: названо неочікувану цифру

20:28

Графіки вимкнення світла для Києва та області: ДТЕК вводить жорсткі обмеження на 11 грудняФото

19:57

Томати взимку, це реально: експертка розкрила хитрощі врожаю на підвіконніВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихФіліп КіркоровВіталій КозловськийОлена Зеленська
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти