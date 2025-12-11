Обвал російського рубля не за горами: експерт озвучив цікавий прогноз

Російська валюта зазнає помітних змін наступного року.

Що сказав Новак:

У новому році курс рубля перетне психологічну позначку

Російські чиновники вимагають курс не більше 130 рублів за долар

Економіка країни-агресорки Росії поступово наближається до катастрофи. Це відображається і на курсі рубля. У новому році російська валюта може обвалитися до рекордних показників.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів голова Комітету економістів України Андрій Новак. За його словами, вже зараз курс рубля вже наблизився до психологічної позначки - 100 рублів за долар.

Прогноз курсу рубля на 2026 рік

Економіст переконаний, що говорячи про майбутній курс рубля, можна орієнтуватися на численні заяви російських чиновників та представників великого експорту орієнтованого російського бізнесу.

"Вони кричать, що їм потрібен курс "хоч би 120-130 рублів за долар". Такий курс можливий уже 2026 року", - наголосив він.

Новак зауважив, що гарантовано у 2026 році буде подолано психологічну позначку у 100 рублів за долар, а далі обвал рубля може бути навіть неконтрольованим.

Який курс рубля прийнятний для бізнесу РФ

Главред писав, що за попередніми даними Новака, російський бізнес просив у російського центробанку курс хоча б 120 рублів за долар, щоб вирівняти своє фінансове становище і виконувати адміністративні вказівки, які дає російський уряд російським компаніям.

"Та й курс на рівні 120 рублів за долар був би вигідним російському уряду, оскільки так він би зміг хоч трохи скоротити дефіцит бюджету в рублях", - додав він.

Економіка Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Туреччина суттєво зменшила закупівлі російської сирої нафти марки Urals, що пов’язано як із дією західних санкцій, так і з переходом турецьких НПЗ на інші види сировини.

Раніше повідомлялося, що диктатор Володимир Путін підписав бюджет на 2026 рік. У документі вже є моменти, які вказують на те, що Кремль почав витягувати гроші з кишень населення РФ.

Напередодні російський економіст в прямому етері зізнався, що за рік окремі галузі у РФ втратили від 10 до 20% виробництва. Особливо складна ситуація в металургії, сільськогосподарському секторі та машинобудуванні.

Про персону: Андрій Новак Андрій Новак – український економіст, науковець, громадський діяч, автор книги "Як підняти українську економіку", кандидат економічних наук. У 2010 році став головою Комітету економістів України, у 2011-му – був обраний проректором Європейського університету. 6 лютого 2019 року офіційно став кандидатом на виборах президента України, пише Вікіпедія.

