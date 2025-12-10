Рус
Скоро буде новий обстріл: названо міста, на які націлилась Росія

Ангеліна Підвисоцька
10 грудня 2025, 19:22
Нова атака може відбутися протягом трьох найближчих діб.
РФ готується до нового масованого обстрілу / Колаж: Главред, фото: з відкритих джерел

Що відомо:

  • Росіяни готуються до нового масованого обстрілу
  • Під атакою може бути Київ та Київська область
  • Обстріл може відбутися протягом трьох діб

Російські окупанти можуть атакувати Київ та область. Монітори назвали райони, які можуть опинитися під ударом.

Вони зафіксували підозрілий активний рух навколо столиці. Поки невідомо, коли саме буде атака. "За нашими оцінками, вікно ризику у межах найближчих трьох діб", - йдеться у повідомленні.

Загроза удару по Києву

Моніторинговий канал вважає, що є кілька районів у столиці, які можуть бути під ударом під час найближчого обстрілу:

  • Оболонь,
  • Лук'янівка,
  • Нивки,
  • Святошин.

Вони радять бути обережними. Особливо це стосується жителів Лук'янівського району та Нивок.

Якими ракетами РФ обстрілює Україну / Інфографіка: Главред

Загроза атаки на Київщину

За оцінками моніторів, є кілька населених пунктів на території Київської області, які неабияк цікавили ворога.

Під загрозою обстрілу перебувають чотири населені пункти:

  • Фастів,
  • Вишневе,
  • Святопетрівське,
  • Бородянка.

Як писав Главред, у ніч на 7 грудня, російські окупанти атакували Україну ударними дронами та ракетами "Кинджал", які були випущені з бортів МіГ-31К. На Київську область налетіли ворожі дрони типу "Шахед". Під атакою опинився Фастів. У Кременчуку Полтавської області також пролунали потужні вибухи. Ворог завдав комбінованого удару по місту.

Крім того, російські окупанти перейшли до нової тактики повітряних атак по цивільній інфраструктурі Україні. Зокрема, ворог вперше націлився на об'єкти, які досі вважалися недоторканними через їхню ключову роль у забезпеченні життя мільйонів людей. Про це пише військовий оглядач BILD Юліан Рьопке.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський емоційно відреагував на атаку РФ. За тиждень росіяни здійснили пуски понад 1600 ударних дронів, близько 1200 КАБів і майже 70 ракет різних типів. Під атакою були об'єкти інфраструктури, які підтримують звичайне життя.

Що відомо про літак Ту-95?

Ту-95 (проект "95", виріб "В", за кодифікацією НАТО: Bear – "Ведмідь") – радянський і російський турбогвинтовий стратегічний бомбардувальник-ракетоносець.

Ту-95 та його модифікації дотепер – єдиний у світі серійний бомбардувальник та ракетоносець з турбогвинтовими двигунами. Був радянським символом забезпечення військово-стратегічного паритету у холодній війні. Залишається на службі як носій крилатих ракет, у тому числі таких, як Х-101, завдяки більш низькій витраті палива, ніж у реактивних літаків, а головне – більшій скритності від супутників SBIRS, здатних спостерігати за великими стратегічними бомбардувальниками з реактивними двигунами з вихлопів з останніх.

Ту-95МС, що становить кістяк стратегічної авіації Росії, є носієм крилатих ракет Х-55. В даний час на плановій основі відбувається модернізація Ту-95МС. Спеціально під нові ракети на Ту-95МС збільшено бомбовий відсік, а також встановлено вісім зовнішніх балок, на які можна підвісити до 16 крилатих ракет Х-101, пише Вікіпедія.

