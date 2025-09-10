У Польщі знайшли не лише дрони: МВС повідомило про ймовірні уламки ракети

Вже майже десяток дронів знайшли у Польщі.

Польщу, ймовірно, атакувала ще й ракета / Колаж: Главред, фото: pixabay, скріншот

Головне:

Польщу могли атакувати не лише дрони, але й ракета

Дрони і уламки знайшли у трьох воєводствах Польщі

У МЗС закликали зберігати спокій

Міністерство внутрішніх справ Польщі повідомило, що в Польщі знайшли уламки ракети. Як пише видання Sky News, це перший випадок, коли ракета влетіла у повітряний простір Польщі.

"Знайдено сім безпілотників та уламки однієї ракети невстановленого походження", - сказала речниця МВС Кароліна Галецька.

Які воєводства зачепила атака Росії

Невідомий снаряд виявили біля села Вигалев, що у Люблінському воєводстві. Водночас дрони польські служби знайшли у трьох воєводствах - більшість у Люблінському, а також по одному в Лодзькому і Опольському.

У сільській гміні Вирики зафіксовано пошкодження житлового будинку та припаркованого автомобіля. Серед людей жертв, чи постраждалих немає.

Як прокоментували наліт дронів в МЗС Польщі

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікороський у соцмережі X звернувся до поляків із нагадуванням, що загроза для Польщі йде зі Сходу, а не із Заходу, а хоробра, хоч і втомлена Україна - союзник у стримуванні армії Путіна від польських кордонів. Також він закликав зберігати спокій, об'єднатися та протистояти російським агентам.

Для чого Росія атакувала Польщу

Виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач в коментарі Главреду пояснив, що російські безпілотники порушили повітряний простір Польщі в якості провокації з метою залякати поляків і європейців загалом.

"Далі має бути правильна реакція на політико-дипломатичному рівні, у ЄС і НАТО, між США і Європою. Але її не буде швидше за все. Трамп не буде нікого захищати від Путіна скільки б йому заплатили союзники", - наголосив Горбач.

Атака на Польщу 10 вересня - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що під час повітряного нальоту на Україну в ніч на 10 вересня Росія атакувала Польщу. Прем'єр-міністр Дональд Туск скликав екстрене засідання уряду.

Згодом польський прем'єр додав, що "це перший випадок, коли російські безпілотники були збиті на території країни НАТО". Найімовірніше, Польща має справу з масштабною провокацією.

Оперативне командування збройних сил Польщі повідомило, що операція, пов'язана з порушенням повітряного простору Польщі, закінчилася. З'ясувалося, що у ній брала участь не лише польська авіація.

