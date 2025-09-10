У Польщі знайшли не лише дрони: МВС повідомило про ймовірні уламки ракети

Головне:
- Польщу могли атакувати не лише дрони, але й ракета
- Дрони і уламки знайшли у трьох воєводствах Польщі
- У МЗС закликали зберігати спокій
Міністерство внутрішніх справ Польщі повідомило, що в Польщі знайшли уламки ракети. Як пише видання Sky News, це перший випадок, коли ракета влетіла у повітряний простір Польщі.
"Знайдено сім безпілотників та уламки однієї ракети невстановленого походження", - сказала речниця МВС Кароліна Галецька.
Які воєводства зачепила атака Росії
Невідомий снаряд виявили біля села Вигалев, що у Люблінському воєводстві. Водночас дрони польські служби знайшли у трьох воєводствах - більшість у Люблінському, а також по одному в Лодзькому і Опольському.
У сільській гміні Вирики зафіксовано пошкодження житлового будинку та припаркованого автомобіля. Серед людей жертв, чи постраждалих немає.
Як прокоментували наліт дронів в МЗС Польщі
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікороський у соцмережі X звернувся до поляків із нагадуванням, що загроза для Польщі йде зі Сходу, а не із Заходу, а хоробра, хоч і втомлена Україна - союзник у стримуванні армії Путіна від польських кордонів. Також він закликав зберігати спокій, об'єднатися та протистояти російським агентам.
Для чого Росія атакувала Польщу
Виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач в коментарі Главреду пояснив, що російські безпілотники порушили повітряний простір Польщі в якості провокації з метою залякати поляків і європейців загалом.
"Далі має бути правильна реакція на політико-дипломатичному рівні, у ЄС і НАТО, між США і Європою. Але її не буде швидше за все. Трамп не буде нікого захищати від Путіна скільки б йому заплатили союзники", - наголосив Горбач.
Атака на Польщу 10 вересня - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що під час повітряного нальоту на Україну в ніч на 10 вересня Росія атакувала Польщу. Прем'єр-міністр Дональд Туск скликав екстрене засідання уряду.
Згодом польський прем'єр додав, що "це перший випадок, коли російські безпілотники були збиті на території країни НАТО". Найімовірніше, Польща має справу з масштабною провокацією.
Оперативне командування збройних сил Польщі повідомило, що операція, пов'язана з порушенням повітряного простору Польщі, закінчилася. З'ясувалося, що у ній брала участь не лише польська авіація.
Про джерело: Sky News
Sky News - британський 24-годинний новинний телевізійний канал. Входить до групи каналів компанії Sky, яка зі свого боку є частиною корпорації Comcast. Аудиторія Sky News переважно перебуває у Великій Британії, а також в інших частинах світу, де можливий прийом каналу (зокрема в готельних міжнародних мережах). Аудиторію оцінюють у 150 мільйонів осіб по всьому світу, пише Вікіпедія.
