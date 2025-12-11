Ще одна країна саботувала Євробачення: хто відмовився

Ця країна приєдналася до Іспанії, Ірландії, Словенії та Нідерландів, заявивши, що бойкотуватиме конкурс пісні "Євробачення-2026".

Ісландія не братиме участі в Євробаченні / Колаж Главред, фото eurovision.tv

Ще одна країна вирішила, що не виставлятиме свою кандидатуру на участь у міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення 2026".

Як повідомляє Бі-Бі-Сі, від участі в конкурсі відмовилася Ісландія. Ця країна приєдналася до Іспанії, Ірландії, Словенії та Нідерландів, заявивши, що бойкотуватиме конкурс пісні "Євробачення-2026".

Усі п'ять країн відмовилися від участі після того, як минулого тижня було офіційно підтверджено участь Ізраїлю в конкурсі. Стефан Ейрікссон, генеральний директор ісландської національної телерадіокомпанії RÚV, сказав: "У нинішньому стані справ у цьому конкурсі немає ні миру, ні радості. Виходячи з цього, в першу чергу, ми відступаємо, поки ситуація така, яка вона є".

Ісландія минулого року брала участь у конкурсі / Фото eurovision.tv

RÚV також заявив, що участь Ізраїлю "викликала роз'єднаність як серед членів Європейської мовної спілки (EBU), так і серед широкої громадськості".

Правління телекомпанії погодило це рішення на засіданні в середу, за кілька годин до крайнього терміну, протягом якого країни мають підтвердити, чи приєднаються вони до святкування 70-річчя пісенного конкурсу в травні наступного року.

Вважалося, що Ісландія була останньою країною, що залишилася, яка оголосила про своє рішення.

Директор Євробачення Мартін Грін заявив: "Ми поважаємо рішення всіх мовників, які вирішили не брати участі в конкурсі пісні Євробачення наступного року, і сподіваємося незабаром знову вітати їх".

Євробачення-2026 Євробачення-2026 - 70-ий щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на змаганні 2025-го.

