Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Ще одна країна саботувала Євробачення: хто відмовився

Олена Кюпелі
11 грудня 2025, 11:21
24
Ця країна приєдналася до Іспанії, Ірландії, Словенії та Нідерландів, заявивши, що бойкотуватиме конкурс пісні "Євробачення-2026".
Ісландія не братиме участі в Євробаченні
Ісландія не братиме участі в Євробаченні / Колаж Главред, фото eurovision.tv

Коротко:

  • Яка країна повідомила про своє рішення
  • Чому вона так вирішила

Ще одна країна вирішила, що не виставлятиме свою кандидатуру на участь у міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення 2026".

Як повідомляє Бі-Бі-Сі, від участі в конкурсі відмовилася Ісландія. Ця країна приєдналася до Іспанії, Ірландії, Словенії та Нідерландів, заявивши, що бойкотуватиме конкурс пісні "Євробачення-2026".

відео дня

Усі п'ять країн відмовилися від участі після того, як минулого тижня було офіційно підтверджено участь Ізраїлю в конкурсі. Стефан Ейрікссон, генеральний директор ісландської національної телерадіокомпанії RÚV, сказав: "У нинішньому стані справ у цьому конкурсі немає ні миру, ні радості. Виходячи з цього, в першу чергу, ми відступаємо, поки ситуація така, яка вона є".

Ісландія минулого року брала участь у конкурсі
Ісландія минулого року брала участь у конкурсі / Фото eurovision.tv

RÚV також заявив, що участь Ізраїлю "викликала роз'єднаність як серед членів Європейської мовної спілки (EBU), так і серед широкої громадськості".

Правління телекомпанії погодило це рішення на засіданні в середу, за кілька годин до крайнього терміну, протягом якого країни мають підтвердити, чи приєднаються вони до святкування 70-річчя пісенного конкурсу в травні наступного року.

Вважалося, що Ісландія була останньою країною, що залишилася, яка оголосила про своє рішення.

Директор Євробачення Мартін Грін заявив: "Ми поважаємо рішення всіх мовників, які вирішили не брати участі в конкурсі пісні Євробачення наступного року, і сподіваємося незабаром знову вітати їх".

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Зазначимо, як повідомляв Главред, 4 грудня, деякі країни оголосили про те, що відмовляються від участі в пісенному конкурсі "Євробачення 2026".

Раніше також стало відомо, що голівудську світську діву Кім Кардаш'ян можна побачити, як вона гріється на сонці в крихітному бікіні з леопардовим принтом на її останній фотографії в Instagram.

Вас також може зацікавити:

Євробачення-2026

Євробачення-2026 - 70-ий щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на змаганні 2025-го.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Євробачення новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Українські дрони вперше уразили нафтову платформу РФ у Каспійському морі - ЗМІ

Українські дрони вперше уразили нафтову платформу РФ у Каспійському морі - ЗМІ

11:21Світ
Економічна Ялта-2: у WSJ дізналися деталі секретних документів Трампа щодо РФ та України

Економічна Ялта-2: у WSJ дізналися деталі секретних документів Трампа щодо РФ та України

10:59Світ
Чому Путін категорично відкидає вибори в Україні: у ISW назвали справжню причину

Чому Путін категорично відкидає вибори в Україні: у ISW назвали справжню причину

10:49Україна
Реклама

Популярне

Більше
Гривня раптово різко обвалилась: новий курс валют на 11 грудня

Гривня раптово різко обвалилась: новий курс валют на 11 грудня

Карта Deep State онлайн за 11 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 11 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Скоро буде новий обстріл: названо міста, на які націлилась Росія

Скоро буде новий обстріл: названо міста, на які націлилась Росія

"Ох же накачали-перекачали": шанувальники не впізнали дружину Олега Винника

"Ох же накачали-перекачали": шанувальники не впізнали дружину Олега Винника

"Як ви можете мене розбивати": Винник відреагував на обурення українців

"Як ви можете мене розбивати": Винник відреагував на обурення українців

Останні новини

11:21

Українські дрони вперше уразили нафтову платформу РФ у Каспійському морі - ЗМІ

11:21

Ще одна країна саботувала Євробачення: хто відмовився

11:15

Може мати цікавий переклад: що насправді означає прізвище Бандера

11:03

Карта Deep State онлайн за 11 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

10:59

Економічна Ялта-2: у WSJ дізналися деталі секретних документів Трампа щодо РФ та України

У Росії немає навіть року: Новак – про те, коли у Кремля закінчаться гроші на війнуУ Росії немає навіть року: Новак – про те, коли у Кремля закінчаться гроші на війну
10:52

Китайський гороскоп на завтра 12 грудня: Щурам - образа, Зміям - гнів

10:49

Чому Путін категорично відкидає вибори в Україні: у ISW назвали справжню причину

10:40

Україна передала США відповідь на мирний план Трампа: ЗМІ дізналися деталі

10:22

Астрологи назвали п'ять знаків зодіаку, на яких чекає багатство до кінця грудня

Реклама
10:22

Кардаш'ян у леопардовому мікро-бікіні влаштувала сесію засмаги

10:21

Скільки триватиме підготовка до виборів в Україні: в ЦВК назвали реальні терміни

10:03

Обвал російського рубля не за горами: експерт озвучив цікавий прогноз

09:46

Розметуть вмить: бомбічна закуска на новорічний стілВідео

09:44

Скоро і до нас дійде: у Швеції люди почали прибирати сонячні панелі з дахів

09:33

РФ атакувала об'єкти енергетики в двох областях: виникли пожежі, деталіФото

09:20

Невідомий дрон вночі вдарив по будинку на Львівщині: що сталося

09:12

Гарячий колишній Брітні Спірз у маслі з'явився на обкладинці журналу для жінок

09:11

Світла може не бути 2-3 доби: експерт дав прогноз щодо блекауту в Україні до кінця року

09:00

Трамп створює вакуум для Росії у Європі: Володимир Горбач - про наслідки стратегії нацбезпеки США

08:55

"До останнього сподівалися": відома піарниця розкрила деталі хвороби покійного Adam

Реклама
08:42

Я не приховую: Анна Кошмал показалася зі своїм чоловіком

08:32

Бояться потрапити під Покровськ: в Атеш сказали, як військові РФ уникають боїв

08:19

США закріпили $800 млн для України в новому оборонному бюджеті на $1 трлн

08:10

Вибори під час війни: що це означаєПогляд

07:27

Пологи в 47: відома ведуча розповіла, як відновлюється

07:14

Палає "Акрон": дрони вдарили по найбільшому хімзаводу РосіїВідео

06:51

"Стрімко увійшов у моє життя": Кучеренко заговорила про "драйвову" любов

06:10

З'явилися нові деталі щодо "мирного плану"Погляд

05:50

IQ-тест: знайдіть 3 відмінності на картинці криміналіста за 31 секунду

05:21

За 30 секунд буде як нова: що робити, якщо засохла улюблена туш для вій

05:15

На регіони обрушиться шторм: синоптики зробили несподіваний прогноз

04:45

"Усім подам руки": Тополя несподівано висловився про артистів-утікачів

04:23

Не 1 січня - коли православні святкують Новий рік, названо несподівану датуВідео

03:57

Водіїв закликали накрити авто старими ковдрами - простий, але геніальний лайфхак

03:30

Стане знову як нове: як правильно прати взуття в пральній машині

02:46

Чому на вікнах багато павуків та що це віщує за народними прикметами

02:06

Резервісти під прицілом: чи наважиться Путін на масштабну мобілізацію – ISW

00:52

Ворог активізує дії на стратегічному напрямку: військовий розкрив деталі боїв

10 грудня, середа
23:56

Як швидко Росія може захопити Донбас: аналітики назвали можливі терміни

23:51

Трамп заявив, що "не хоче гаяти час" і закликав Зеленського "бути реалістом"

Реклама
23:20

"На жаль, перспектива одна": розкрито плани РФ щодо України на найближчі місяці

23:04

Зовсім не сестра засновників Києва: ким насправді була перша княжна Либідь

22:53

Лобове скло не замерзне навіть у сильний мороз: народний лайфхак, який працює

21:48

Зеленський дав доручення депутатам щодо виборів - що пропонується

21:40

Трамп наполягає на поступках Росії: експерт назвав дві головні вигоди для США

21:20

20 пунктів миру та два нові документи: Україна провела важливі переговори з США

20:52

Облік військовозобов’язаних по-новому: в уряді розповіли про важливу зміну

20:33

Скільки автомобілів в Україні припадає на 1000 жителів: названо неочікувану цифру

20:28

Графіки вимкнення світла для Києва та області: ДТЕК вводить жорсткі обмеження на 11 грудняФото

19:57

Томати взимку, це реально: експертка розкрила хитрощі врожаю на підвіконніВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихФіліп КіркоровВіталій КозловськийОлена Зеленська
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти