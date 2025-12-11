Нова мінімалка вже на підході: скільки отримуватимуть українці та чи достатньо цього

Фактичний прожитковий мінімум – та сума, яка потрібна, щоб заплатити за базові послуги та товари зі споживчого кошика.

https://glavred.net/economics/novaya-minimalka-uzhe-na-podhode-skolko-budut-poluchat-ukraincy-i-dostatochno-li-etogo-10723160.html Посилання скопійоване

Українцям через кілька тижнів встановлять нову мінімалку / Колаж: Главред, фото: Freepik, УНІАН

Ключове:

Мінімальна зарплата зросте до 8647 грн

У 2026 році зарплати вчителів підвищать на 30% і ще на 20%

Експерти прогнозують зростання середньої зарплати до 30 тис. грн

З 1 січня в Україні підвищать мінімальну заробітну плату — з нинішніх 8 000 грн до 8 647 грн. Попри зростання, ця сума все одно залишається нижчою за фактичний прожитковий мінімум, який становить 10 192 грн і відображає реальний рівень бідності. Про це повідомляє OBOZ.UA.

відео дня

Фактичний прожитковий мінімум — це розрахунок вартості базових товарів і послуг зі споживчого кошика. Тож навіть оновлена мінімалка не покриває базових потреб працівника.

Окремі зміни торкнуться освітян. З 1 січня 2026 року зарплати вчителів зростуть на 30%, а з 1 вересня того ж року — ще на 20%. Навантаження на ставку залишиться незмінним — 18 годин на тиждень. Також із початку 2026 року посадові оклади педагогів підвищать на 30%.

Уряд прогнозує, що вже наступного року середня зарплата в Україні може зрости з 26 тис. до 30 тис. грн. Експерти нагадують: мінімальна зарплата має становити щонайменше 50% від середньої, але не бути нижчою за фактичний прожитковий мінімум. Нині близько 1,5 млн українців отримують мінімалку — серед них працівники бюджетної сфери та мешканці малих населених пунктів. Частина працівників має "сіру" доплату, але є й ті, хто реально живе на 8 тис. грн.

Заробітна плата в Україні - що відомо

Раніше Главред повідомляв, що наприкінці липня 2025 року відбулося засідання Спільного представницького органу об’єднань профспілок, на якому затвердили пропозиції до проєкту Держбюджету-2026. Документ із вимогами щодо підвищення прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати вже передали на розгляд Міністерству фінансів України.

Також президент Володимир Зеленський 10 грудня підписав закон про державний бюджет на 2026 рік.

В той же час зарплати в Україні не встигають за зростанням цін. Станом на сьогодні брак працівників залишається найбільшою перепоною для ведення бізнесу.

Рекомендуємо також прочитати:

Про джерело: Обозреватель "Обозреватель" (стилізована назва - Oboz.ua) - українське інтернет-видання соціально-політичної спрямованості. Засноване 2001 року. Належить українському політику і підприємцю Михайлу Бродському. У виданні він обіймає посаду голови редакційної ради "Обозревателя". Шеф-редактор - Орест Сохар. Видання висвітлює соціально-політичні, культурні та інші важливі новини України та світу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред