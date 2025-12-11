Багато живої сили та БК: Росія везе в гарячу точку фронту додаткові сили

Переміщення військової техніки помітили на тимчасово окупованих територіях Донеччини, але росіян направляють в іншу область.

Окупанти активізуються з новою силою на Запорізькому напрямку / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, t.me/andriyshTime

Що повідомив Андрющенко:

Росіяни посилюють своє угруповання на фронті новою живою силою

Велика колона РФ рухається в напрямку Гуляйполя

Країна-агресорка Росія посилює своє угруповання на одному з пріоритетних напрямків фронту. Про це свідчать дані про переміщення військової колони РФ в напрямку тимчасово окупованих територій України.

Як повідомив керівник Центру Вивчення окупації Петро Андрющенко в Telegram, велику військову колону з живою силою та боєкомплектом в кількості 15 вантажівок зафіксували під час руху з напряму Ростова в Маріуполь.

Де окупанти хочуть посилити своє угруповання

Переміщення російської техніки зафіксували у районі населеного пункту Безіменне, що недалеко від Новоазовська. Маркування, швидкість та напрям руху колони вказує на те, що вона їде на одну з гарячих ділянок фронту.

Андрющенко переконаний, що росіяни хочуть за рахунок цієї живої сили та БК посилити своє угруповання не на Донеччині, а в районі Гуляйполя Запорізької області.

Гуляйполе / Інфографіка: Главред

Яке завдання намагаються виконати окупанти в районі Гуляйполя

Главред писав, що за словами речника Сил оборони півдня Владислава Волошина, ворожа армія не припиняє здійснювати штурмові дії на Гуляйпільському напрямку.

Піхотні групи РФ прагнуть відрізати від логістичних шляхів місто, а також оточити Гуляйполе зі сходу й північного сходу, щоб проникнути всередину населеного пункту.

Ситуація на Запорізькому напрямку - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що російські підрозділи продовжують намагатися просуватися малими групами на Запорізькому напрямку, використовуючи особливості місцевості та намагаючись обійти українську оборону.

Раніше стало відомо, що російські окупаційні війська зосереджують свої зусилля на Олександрівському напрямку, намагаючись обійти Гуляйполе. Після того, як окупанти подолали річку Вовча, подолали раніше підготовлені позиції – вони намагались розвивати цей успіх. Але наразі противнику не вдається це зробити.

Напередодні експерт Віктор Кевлюк попереджав, що на Запорізькому напрямку та суміжних територіях російські окупанти посилюють активність, що може сигналізувати про підготовку великої наступальної операції.

Про персону: Петро Андрющенко Петро Андрющенко - радник мера Маріуполя Вадима Бойченка. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року став фактичним "голосом" Маріуполя. На своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time" розповідає правду про жахіття окупації, депортацію людей російськими окупантами та про "фільтраційні" табори на Донбасі.

