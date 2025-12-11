"Стрімко увійшов у моє життя": Кучеренко заговорила про "драйвову" любов

Олександра Кучеренко зізналася, хто "оселився" в її серці.

Олександра Кучеренко зараз - яка любов живе в серці ведучої / колаж: Главред, фото: instagram.com/aakucherenko

Коротко:

Олександра Кучеренко розповіла про любов у своєму житті

Ведуча зробила емоційне зізнання

Навесні 2025 року підтвердилися чутки про розлучення української ведучої та моделі Олександри Кучеренко і журналіста та мандрівника Дмитра Комарова. Тепер особисте життя Олександри викликає у шанувальників підвищений інтерес - коли ж у її житті знову з'явиться хтось особливий.

Тим часом сама Кучеренко на почуття в соціальних мережах не скупиться. Наприклад, нещодавно вона зізналася, що вже багато років у її серці живе любов, яка багато чого для неї змінила.

відео дня

Щоправда, зворушливе зізнання в ніжних почуттях в Instagram було адресовано футболу - спорту, з яким тісно пов'язана кар'єра ведучої. "Сама не помітила, як стрімко футбол увійшов у моє життя і зайняв частинку мого серця. Я люблю його за емоції на максимумі, за драйв і азарт, за командність, справжність, за боротьбу. Та найбільше - за людей, які живуть цією грою: на полі, в кадрі і за ним, в студіях і коментаторських, наживо чи перед екраном", - поділилася емоціями Олександра Кучеренко до Дня футболу.

Олександра Кучеренко зараз - яка любов живе в серці ведучої / фото: instagram.com/aakucherenko

Про персону: Олександра Кучеренко Олександра Кучеренко - володарка титулу Міс Україна 2016, українська журналістка, ведуча програми "Зірковий спорт" на телеканалі ICTV, професійна танцівниця, модель, кураторка благодійного проєкту "Наставництво". Ведуча футбольних і спортивних програм на телеканалах Megogo Футбол, Megogo Спорт, повідомляє Вікіпедія.

