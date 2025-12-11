Світла може не бути 2-3 доби: експерт дав прогноз щодо блекауту в Україні до кінця року

Технічно окупанти здатні зруйнувати енергоміст між лівим і правим берегами України.

https://glavred.net/ukraine/sveta-mozhet-ne-byt-sutkami-ekspert-dal-prognoz-po-blekautu-v-ukraine-do-konca-goda-10723100.html Посилання скопійоване

Експерт розповів, чи зможуть росіяни "погасити" Лівобережжя та Київ / УНІАН

Ви дізнаєтеся:

У чому задум РФ

Чи загрожує Україні повний блекаут

Повний блекаут в Україні цього року малоймовірний. Однак, тривалі відключення на добу або навіть кілька діб цілком можливі. Про це повідомив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в ефірі Новини. LIVE.

За його словами, логіка ворога проста: спровокувати тривалі відключення світла і тиснути на населення.

відео дня

"У нас на Правобережжі всі дев'ять атомних блоків розташовані. А на Лівобережжі жодного немає. І крім того, там велика промисловість, зокрема й військова промисловість. Війна йде на Лівобережжі. Тобто тому вони хочуть відрізати лівий берег, і армію, і енерго-, і промисловість, і населення від енергетичних ресурсів", - пояснив Омельченко.

Експерт зазначив, що технічно зруйнувати енергоміст між лівим і правим берегами України можливо, оскільки в Росії достатньо ракет і дронів.

"Росія зараз виробляє "шахедів", ракет більше, ніж усе НАТО разом узяте. При цьому в 10 разів. Тому ситуація складна", - сказав він.

Омельченко також оцінив перспективу повного блекауту на Лівобережжі та в Києві.

"Я думаю, що цього року їм не вдасться повністю погасити Україну. Можливо, перебої будуть серйозні. Люди будуть у якихось містах добу, дві доби, до трьох днів [без світла] Але вони повністю не зможуть цього року повністю знищити нашу енергосистему", - вважає Омельченко.

Варто зазначити, що в Україні зараз запроваджено дуже жорсткі відключення електроенергії. Зокрема, 11 грудня графіки відключення світла діятимуть упродовж усієї доби в області кількох черг. Детальніше читайте у матеріалі: Графіки вимкнення світла для Києва та області: ДТЕК запроваджує жорсткі обмеження на 11 грудня.

Удари по енергетиці та відключення світла в Україні - останні новини

Як писав Главред, до кінця тижня в більшості регіонів України будуть застосовуватися графіки погодинних відключень в обсязі трьох черг. Українці залишатимуться без електропостачання до 12 годин на добу. Голова правління "Укренерго" Віталій Зайченко заявив, що ситуація залишається нестабільною, оскільки енергосистема країни перебуває під постійними атаками Росії. Тому прогнози щодо відключень можуть змінюватися залежно від наслідків обстрілів.

Черги відключення світла / Інфографіка: Главред ​

У Києві фіксують відключення електроенергії тривалістю 14-16 годин на добу, і така ситуація може зберігатися щонайменше до березня. Такий прогноз озвучив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

На тлі загрози нових масованих атак з боку Росії, у столиці України розгортається дискусія про можливість евакуації населення в разі тривалого знеструмлення. За інформацією джерела Суспільного, у Києві вже затверджено план евакуації, який передбачає організований виїзд частини мешканців у разі повного блекауту.

Повне відновлення української енергосистеми може розтягнутися щонайменше на сім років - саме стільки часу знадобиться, щоб повернути інфраструктуру в стабільний стан після масованих ударів Росії. Про це повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Коли в Україні скасують відключення - прогноз експерта

Енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв прогнозує, що графіки відключень електроенергії в Україні триватимуть усю зиму. Він вважає, що відключення можуть скасувати лише на початку квітня.

За його словами, українцям доведеться звикати до тривалих відключень. Крім цього, у разі нових атак вони можуть тривати цілодобово.

Інші новини:

Про персону: Володимир Омельченко Володимир Омельченко - директор енергетичних програм Центру Разумкова. Автор понад 50 наукових і публіцистичних праць. Брав участь у розробці та здійсненні міжнародних енергетичних проектів та наукових дослідженнях міжнародної енергетичної політики. У 1992–1996 р. працював на різних посадах в галузі машинобудування; 1997–1998 — головний фахівець відділу нафтової, газової та нафтопереробної промисловості міністерства економіки України; 1998–2003 — НАК "Нафтогаз України", очолював напрям транспорту нафти; 2004–2007 — головний консультант Національного інституту проблем міжнародної безпеки РНБО України; з лютого 2007 р. — експерт Центру Разумкова, з 2013 року — директор енергетичних програм.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред