Справжній геомагнітний шторм налетів на країну: влупила 8-бальна буря

Україну накрила практично найсильніша магнітна буря. Вона може негативно вплинути на самопочуття людини. Про це повідомляє meteoagent.
Очікувалося, що магнітна буря піде на спад, але вона вдарила з новою силою. Кілька днів магнітна буря трималася на рівні шести балів. 6 грудня вона опустилася до чотирьох балів.
Однак уже 7 грудня її потужність знову різко зросла до п'яти балів. Але такий стрибок не був тривалим. 8-9 грудня сила магнітної бурі була на низькому рівні.
10 грудня Україну атакував справжній геомагнітний шторм. Його потужність була практично максимальною - 8 балів. Сьогодні, 11 грудня, потужність бурі пустилася до 6-ти балів.
За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 16 спалахів класу С і М. Повідомляється, що 11 грудня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 65%. Імовірність спалахів класу Х становить 15%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 85 сонячних плям.
"Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,9 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм", - ідеться в повідомленні.
Що відбувається з людиною під час магнітної бурі
Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:
- головний біль,
- запаморочення,
- нудота,
- біль у серці,
- слабкість і сонливість,
- біль у спині та суглобах,
- підвищений тиск,
- загострення хронічних захворювань.
Що робити під час магнітної бурі
Як повідомляє Главред, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.
Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.
Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.
Що таке магнітна буря?
Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.
Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.
