Пенсії в Україні стануть більшими: хто може розраховувати на доплати у 2026 році

Деякі пенсіонери можуть отримати доплату у розмірі 2595 гривень.

Якою буде пенсія в 2026 році / колаж: Главред, фото: pixabay, УНІАН

Коротко:

Мінімальна пенсія в 2026 році становитиме 2595 гривень

Пенсіонери можуть отримати доплату за кожен додатковий рік роботи

Водночас пенсії, які перевищують десять прожиткових мінімумів, будуть обмежені

Верховна Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік, а це означає, що українські пенсіонери отримуватимуть інші суми виплат. Детальніше про це розповіла адвокатка з питань трудового, корпоративного та адміністративного права Іванна Ковальчук у коментарі Телеграфу.

Так, держбюджет-2026 встановлює новий прожитковий мінімум для людей, які втратили працездатність. Нова сума зросла до 2595 грн -стільки отримуватимуть пенсіонери, які мають мінімальні виплати.

За її словами, ті пенсіонери, які працювали довше за встановлений законом стаж, отримують доплату — 25 гривень 95 копійок за кожен рік роботи. Але навіть якщо людина пропрацювала на 10 років більше норми, доплата становитиме лише близько 300 грн.

Окрема категорія пенсіонерів — це ті, хто проживає у Чорнобильській зоні. Наступного року доплата для них зросте до 2595 грн. Адвокатка пояснила, що ця сума виплачується додатково до основної пенсії і є формою компенсації за проживання на радіаційно забруднених територіях.

"Держбюджет на 2026 рік передбачає, що під час воєнного стану пенсії, які перевищують десять прожиткових мінімумів, будуть обмежені. Така максимальна пенсія збільшиться від 23 610 до 25 950 гривень. Порядок такого обмеження визначається Кабміном", -пояснила Ковальчук.

Вона додала, що підвищення торкнеться і тих, чиї виплати залежать від розміру мінімальної зарплати, а на вікові доплати у 2026 році можуть розраховувати пенсіонери, яким виповниться 75, 80 і 85 років.

Чому можуть призупинити пенсію / Інфографіка: Главред

Держбюджет на 2026 рік

3 грудня Верховна Рада проголосувала за проєкт Державного бюджету на 2026 рік. "За" відповідне рішення проголосувало 257 депутатів.

Зокрема, він передбачає підвищення зарплат учителів в Україні на 30% з 1 січня та ще на 20% з 1 вересня.

Також зросте мінімальна зарплата з 8 000 грн до 8 647 грн, а погодинна оплата становитиме 52 грн за годину.

Пенсії в Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, в Україні стандартний пенсійний вік становить 60 років, однак для представників окремих професій та мешканців сільської місцевості передбачено винятки. У 2025 році деякі категорії громадян можуть оформити пенсію достроково - вже з 55 років.

Варто зауважити, що самотні українські пенсіонери залишаються серед найвразливіших категорій населення. Для підтримки таких людей держава запровадила щомісячну доплату — майже 1000 гривень.

Крім того, у грудні 2025 року частина українських пенсіонерок зможе отримати додаткову доплату. Її розмір - приблизно 870 гривень.

