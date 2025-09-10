Рус
Польський F-16 збив російський дрон, уламки впали на житловий будинок: що відомо

Анна Ярославська
10 вересня 2025, 10:26оновлено 10 вересня, 12:26
Інцидент стався в центрі міста Вирики, поруч зі школою і мерією. Школа тимчасово закрита за рішенням влади.
Атака дронов на Польшу
Атака дронів на Польщу сталася під час нальоту на Україну / Колаж: Главред, фото: google.com/maps, t.me/SJTF_Odes, nowytydzien.pl

Коротко:

  • Дрон РФ упав на житловий будинок у Люблінському воєводстві
  • БПЛА був збитий польським F-16
  • Можливе падіння ще одного дрона зафіксовано за 15 км від міста Вирики-Воля

Унаслідок атаки російських дронів на Польщу в ніч на 10 вересня пошкоджено житловий будинок у Люблінському воєводстві. Постраждалих немає.

Як пише Polsat News, російський безпілотник завдав удару по житловому будинку в місті Вирики Володовського повіту Люблінського воєводства. Пошкоджено дах будівлі та припаркований на ділянці автомобіль.

Як уточнив заступник інспектора Анджей Фійолек із Воєводського управління поліції в Любліні, на житловий будинок впали уламки російського дрона.

"Ніхто не постраждав", - повідомив представник служби.

Мер Володовського повіту Маріуш Занько заявив, що поки точно невідомо, що конкретно сталося.

"Точні подробиці поки що невідомі. Ми не знаємо, чи впав на будівлю сам дрон і пошкодив дах і стелю, чи це були уламки дрона", - сказав Занько.

"Наскільки я розумію зі слів жителів, вони чули вибух, а також бачили польські винищувачі. Ситуація досить складна і тривожна. Жителі дійсно відчувають серйозну стурбованість", - додав мер.

Представник місцевої влади підтвердив, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав, але було завдано матеріальних збитків. Представники округу перебувають на місці події для оцінки збитків.

Місто Вирики на карті
Місто Вирики на карті / google.com/maps

Як повідомляє польське видання Nowy Tydzien, вибух у місті Вирики прогримів рано вранці в середу. Причиною став російський бойовий безпілотник, збитий польським винищувачем F-16. Уламки літака впали прямо на житловий будинок, повністю зруйнувавши його дах. Інший безпілотник, можливо, впав за кілька кілометрів від місця падіння.

Інцидент стався в самому центрі Вирики, між будівлею початкової школи та мерією. На місце події негайно прибули всі екстрені служби - армія, поліція, пожежна частина, швидка допомога, прикордонна служба і сили територіальної оборони.

Територія була оточена. Мер Вирики Бернард Блащук ухвалив рішення про закриття початкової школи на невизначений термін.

"Безпека дітей і співробітників має першорядне значення. Ситуація змінюється, і ми підтримуємо зв'язок із командою з управління кризою", - сказав Блащук.

Будинок пошкоджено, екстрені служби оточили район
Будинок пошкоджений, екстрені служби оточили район / Фото: nowytydzien.pl

За даними ЗМІ, ще один безпілотник, можливо, був збитий або розбився в районі Кшивовежба, приблизно за 15 км на південний схід від Вирики. Повідомляється, що на місце події виїжджають військові та поліцейські підрозділи.

Міністерство національної оборони та Оперативне командування Збройних сил поки не опублікували офіційної заяви з цього приводу.

Польський F-16 збив російський дрон, уламки впали на житловий будинок: що відомо
Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

Росія атакувала Польщу - що відомо

Як писав Главред, Оперативне командування Збройних Сил Польщі офіційно підтвердило порушення повітряного простору країни. У повітря були підняті не тільки польські винищувачі, а й літаки інших країн-союзників.

Пізніше у ЗС Польщі заявили, що російські дрони були збиті.

За даними ЗС ЗСУ, щонайменше вісім ворожих БпЛА вийшли за межі державного кордону України в напрямку Республіки Польща.

Прем'єр-міністр Дональд Туск скликав екстрене засідання уряду.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи дронову атаку РФ, заявив, що Москва завжди випробовує межі можливого.

"Якщо не зустрічає сильної реакції, то залишається на новому рівні ескалації", - наголосив президент.

Конгресмен-республіканець Джо Вілсон звинуватив Росію в оголошенні війни Польщі та закликав надати Україні зброю для ударів по РФ.

РФ хотіла залякати Європу, захисту від Трампа не буде: думка ескперта

Виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач вважає, що атака дронів на Польщу у ніч на 10 вересня була провокацією РФ "з метою залякати поляків і європейців загалом".

"Реакція на провокацію вперше була правильною на військово-політичному рівні - збивати. Далі має бути правильна реакція на політико-дипломатичному рівні, у ЄС і НАТО, між США та Європою. Але її не буде, швидше за все. Трамп не буде нікого захищати від Путіна скільки б йому не заплатили союзники", - вважає Горбач.

За словами експерта, стратегічна мета російської операції цієї осені полягає в тому, щоб показати відсутність єдності в НАТО.

"Буде продовження в інших країнах, Балтії, Фінляндії", - сказав Горбач у коментарі Главреду.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Польщі війна Росії та України атака дронів
Російські дрони можуть полетіти в інші країни: розкрита мета провокацій РФ

Російські дрони можуть полетіти в інші країни: розкрита мета провокацій РФ

12:11Війна
Росія атакувала Польщу: лідери Європи зробили низку заяв, Трамп увімкнув ігнор

Росія атакувала Польщу: лідери Європи зробили низку заяв, Трамп увімкнув ігнор

11:57Світ
Українців чекає красива рання осінь: відомо, коли дощі зроблять паузу

Українців чекає красива рання осінь: відомо, коли дощі зроблять паузу

11:12Синоптик
Філіповичі обидва: Стоцька вже не соромиться показувати дітей-копій Кіркорова

Філіповичі обидва: Стоцька вже не соромиться показувати дітей-копій Кіркорова

Зірка "Х-фактора" й "Україна має талант" згасла: загинув відомий творець

Зірка "Х-фактора" й "Україна має талант" згасла: загинув відомий творець

У РФ різко злетіли літаки: у найближчі години може бути ракетний обстріл України

У РФ різко злетіли літаки: у найближчі години може бути ракетний обстріл України

Карта Deep State онлайн за 10 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 10 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп на завтра 11 вересня: Скорпіонам - непорозуміння, Рибам - вигода

Гороскоп на завтра 11 вересня: Скорпіонам - непорозуміння, Рибам - вигода

