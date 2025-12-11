Я не приховую: Анна Кошмал показалася зі своїм чоловіком

Коротко:
- Що зробила Кошмал
- Чому вона приховує свого чоловіка
Українська актриса Анна Кошмал вперше висловилася про те, чому на публіці ніколи не з'являється її чоловік, а також чому вона не публікує фото з ним у своїх соціальних мережах.
Подружжя відвідало відкриття "Резиденції Санти", що в Києві на ВДНГ, і акторка дала невеличкий коментар щодо свого чоловіка.
За словами Кошмал, вона не приховує свого чоловіка. "Я просто його не публікую в соцмережах. Немає в цьому якоїсь величезної таємниці. У людини просто є право на якусь приватність. Я цілком це поважаю, я його розумію. Не знаю, що тут такого незвичайного. Я дуже ціную приватність своєї сім'ї. Кожен у нашій родині - це особистість. Якщо чоловік не хоче зніматися, значить це його бажання", - пояснила актриса.
Про персону: Анна Кошмал
Анна Кошмал - українська акторка театру, кіно та озвучки. Першу всеукраїнську популярність їй принесла роль Жені в серіалі "Свати". На її рахунку понад 40 ролей. Найвідоміші роботи - "Слуга народу", "Село на мільйон", "Будиночок на щастя", "Великі Вуйки", "Папік 2" тощо.
