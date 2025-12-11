Рус
"Вона - моя сила": що відомо про дружину Роберта Бровді

Олена Кюпелі
11 грудня 2025, 12:53
133
Дружина Роберта Бровді Наталя є його музою протягом уже 30 довгих років. Пара виховує двох дітей.
Який вигляд має дружина Роберта Бровді (Мадяра)
Який вигляд має дружина Роберта Бровді (Мадяра) / Колаж Главред, фото Роберт Бровді/Facebook

Коротко:

  • Чим займається дружина Мадяра
  • Що військовий говорить про неї

Український військовослужбовець, майор, командувач Сил безпілотних систем України Роберт Бровді (Мадяр) щасливо одружений уже багато років, а якщо конкретніше, то 30. Його дружину звуть Наталя, вона родом з Ужгорода.

Главред розбирався, чим займається дружина військовослужбовця і чим вона живе.

відео дня

Дружина Мадяра - що про неї відомо

Наталія Бровді є меценатом і активною громадською діячкою. Ще до початку повномасштабного вторгнення терористичної Росії в Україну, пара активно захоплювалася мистецтвом і навіть створила свій власний культурно-мистецький фонд Brovdi Art. Напередодні Наталія Бровді разом із чоловіком займалися збиранням "закарпатської школи" живопису.

Роберт і Наталя Бровді разом 30 років
Роберт і Наталія Бровді разом 30 років / Фото Facebook/Роберт Бровді

У 2016 році на базі свого фонду, Бровді організувала студентський конкурс живопису "Срібний мольберт". У 2017 році конкурс "Срібний мольберт" отримав статус міжнародного.

Наталя і Роберт Бровді захоплюється мистецтвом
Наталя та Роберт Бровді захоплюється мистецтвом / Фото Роберт Бровді/Facebook

Повідомлялося, що Наталя Бровді ставила перед собою мету зробити Ужгород центром мистецтва в Україні.

Чим займається дружина Роберта Бровді зараз

Деякі ЗМІ пишуть, що Наталя Бровді - душа сім'ї, яка тримає тил, поки її чоловік протистоїть росіянам на війні. Крім того, відомо, що вона часто супроводжує його на заходах, і їх називають зразковою парою.

Наталя і Роберт Бровді захоплюється мистецтвом
Наталя і Роберт Бровді захоплюється мистецтвом / Фото Роберт Бровді/Facebook

Дружина Роберта Бровді зараз підтримує волонтерські ініціативи, збираючи кошти на дрони для Birds of Magyar. У 2025 році Наталя організувала виставку українських художників, щоб показати, що культура - це теж зброя. Роберт Бровді говорить про неї: "Вона моя сила, без Наталії я б не зміг вижити".

До слова, військовий не соромиться показати свою любов до дружини і викладає на своїй сторінці в Instagram пости, присвячені їй.

Мадяр про свою дружину Наталю
Мадяр про свою дружину Наталію / Фото Instagram/robert_madyar

Що потрібно знати про дружину Мадяра Наталію Бровді?

2023 року, на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Best.in.ua опублікував напевно найточніші слова, що характеризують стосунки цієї пари.

Так, редакція запитала в Наталії, яким був найщасливіший день разом за цей жахливий рік (2023 - ред.), незважаючи ні на що, і ось що вона відповіла:

"Я сіла в потяг у Києві та їхала до найкоханішого чоловіка в моєму житті! 23 червня 2022 року на пероні вокзалу я обійняла того, з ким розлучила мене ця проклята війна. Уперше наша розлука тривала 120 днів. Іноді мені здавалося, що минули роки, іноді ніби вчора ми були разом. Час то сповільнювався, то прискорювався. Перед очима миготіли спогади, як на стрічці старих фотографій, кадр за кадром дуже уповільнено. Життя розділилося на "до" і "після".

Наталя і Роберт Бровді (Мадяр)
Наталія та Роберт Бровді (Мадяр) / Фото Best.in.ua

"Я йду до тебе, я йду до тебе"... Мені здається, що ці поєднані між собою слова, я повторила мільйон разів. Що меншою ставала відстань між нами, то голосніше билося моє серце. Ці поштовхи хвилями розходилися по всьому тілу. Я вийшла з вагона і поглядом шукала його... Далі були розкидані речі по перону і я бігла. Бігла і не вірила, що все це дійсно відбувається з нами. Я не пам'ятаю, скільки часу ми простояли в обіймах, і не знаю, з якою швидкістю в той момент билося моє серце, і я назавжди запам'ятала його очі і найміцніші обійми! Що таке 120 днів порівняно з 27-ми роками спільного життя? Це вічність!".

Пара виховує двох дорослих синів.

Про персону: "Мадяр"

Бровді Роберт Йосипович (позивний "Мадяр") - український військовослужбовець, більш відомий як засновник і командир підрозділу "Птахи Мадяра" (нині 414-й окремий полк ударних безпілотних авіаційних систем у складі Морської піхоти України).

До вторгнення був бізнесменом, займався зернотрейдингом, зокрема відомий проєктом "Гранум", співзасновник артфонду "БровдіАрт".

Із січня 2024 року підрозділ "Птаха Мадяра" разом із Робертом Броуді був перекинутий на Харківський напрямок, для посилення Вовчанського з'єднання.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини шоу бізнесу
