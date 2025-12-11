Пологи в 47: відома ведуча розповіла, як відновлюється

Стисло:
- Інна Шевченко народила сина
- Ведуча розкрила деталі свого відновлення
3 жовтня українська ведуча Інна Шевченко вперше стала матір'ю. Хлопчик, якого назвали Матісом, з'явився на світ шляхом кесаревого розтину через медичні показники мами.
Про те, як вона відновлюється після операції з немовлям на руках, Інна розповіла у своєму блозі в Instagram. Зараз вона перебуває у своєрідній декретній відпустці - у Франції, де живе Шевченко з чоловіком, вважається, що після пологів жіночому організму потрібно дев'ять місяців щоб прийти до норми.
"Гострий період був місяць - коли важко було рухатися. Зараз - значно краще, але тепер треба повертати форми", - розповіла ведуча. Поки що Інна Шевченко намагається не квапити події, адже з моменту появи Матіса на світ минуло трохи більше двох місяців.
