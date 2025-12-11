США закріпили $800 млн для України в новому оборонному бюджеті на $1 трлн

Окрім допомоги Україні, документ містить жорсткі запобіжники щодо американської присутності в Європі.

Конгрес США ухвалив NDAA з дворічним пакетом військової допомоги Україні / Колаж: Главред, фото: ОП, defense.gov, facebook.com/oksana.markarova

Коротко:

Палата представників США ухвалила компромісний Закон про нацоборону на 2026 рік

Документ передбачає військову підтримку Україні на $800 млн

Закон також включає Балтійську ініціативу

Палата представників Сполучених Штатів ухвалила компромісну версію Закону про національну оборону на 2026 фінансовий рік (NDAA). Законопроєкт на суму майже 1 трильйон доларів визначає політику Пентагону і передбачає продовження військової підтримки України.

Як пише Reuters, законопроєкт передбачає виділення Україні 800 мільйонів доларів - по 400 мільйонів доларів упродовж кожного з наступних двох років - у рамках Ініціативи з надання безпекової допомоги Україні, в рамках якої американські компанії оплачують постачання зброї для української армії. Він також санкціонує Балтійську безпекову ініціативу та передбачає виділення 175 мільйонів доларів на підтримку оборони Латвії, Литви та Естонії.

Окрім допомоги Україні, документ містить жорсткі запобіжники щодо американської присутності в Європі. На тлі оприлюднення президентом Дональдом Трампом нової Стратегії національної безпеки, яку оглядачі називають дружньою до РФ, Конгрес обмежив можливість Пентагону скорочувати чисельність військ у Європі до менш ніж 76 тисяч осіб.

Значну увагу в бюджеті приділено протистоянню з Китаєм. NDAA встановлює нову процедуру перевірки інвестицій, вимагаючи від американських компаній звітувати Міністерству фінансів про інвестиції в стратегічні технології в КНР, і надає Мінфіну повноваження блокувати такі угоди.

​Військова допомога США Україні / Інфографіка: Главред ​

Військова допомога Україні - останні новини

Як писав Главред, Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив, що Альянс і надалі посилюватиме співпрацю з Україною та забезпечуватиме пріоритетні оборонні потреби Києва. За його словами, безпека України залишається ключовою умовою стабільності в Європі, тому союзники повинні діяти спільно і послідовно.

У листопаді канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Україна отримає ракети дальнього радіусу дії. За його словами, Берлін протягом останніх місяців веде активну роботу з Києвом над проєктами, які передбачають передачу озброєння збільшеної дальності.

18 листопада стало відомо, що Державний департамент США ухвалив рішення про схвалення можливого продажу уряду України засобів забезпечення зенітної оборонної системи Patriot і супутнього обладнання на суму близько 105 мільйонів доларів США.

Іспанія планує прийняти новий пакет допомоги Україні загальною вартістю 615 млн євро, повідомив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес.

