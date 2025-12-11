Палає "Акрон": дрони вдарили по найбільшому хімзаводу Росії

У Дорогобужі також спалахнула пожежа на стратегічному об'єкті.

Дрони атакували РФ / Колаж: Главред, фото: Astra, Exilenova+

Коротко:

Дрони атакували об'єкти в Росії

У Великому Новгороді під удар потрапив хімічний гігант ПАТ "Акрон"

У Смоленській області атака припала на місто Дорогобуж

На обох локаціях зафіксовано пожежі

У ніч на 11 грудня безпілотники атакували Росію. Вибухи прогриміли в місті Великий Новгород. За попередніми даними, під удар потрапив хімічний завод. Також було атаковано місто Дорогобуж у Смоленській області РФ.

Як повідомляє український Telegram-канал Exilenova+, у Великому Новгороді було атаковано хімічний завод Акрон.

Підприємство є одним із найбільших хімічних виробництв Росії, а частина його продукції та сировини має подвійне призначення, зокрема використовується як ключовий компонент у виробництві вибухових речовин.

Великий Новгород, момент прильоту по ПАТ Акрон / Фото: t.me/exilenova_plus

Мешканці міста повідомляли про звуки вибухів і проліт дронів упродовж ночі. У соцмережах з'явилися відео, на яких видно сильну пожежу та заграву над промисловим об'єктом.

Фото: t.me/exilenova_plus

Фото: t.me/exilenova_plus

Губернатор Новгородської області Олександр Дронов близько четвертої години ранку підтвердив факт атаки, заявивши про роботу сил протиповітряної оборони в регіоні.

Дивіться відео - У Великому Новгороді прогриміли вибухи:

Довідка. ПАТ "Акрон" - флагманське підприємство Групи, розташоване в Північно-Західному регіоні Росії. Виробничі потужності ПАТ "Акрон" введені в дію в 1960-1980-х роках і згодом модернізовані в 1990-2000-х роках. Кілька сучасних виробництв було побудовано в 2006-2016 роках. З 2017 року розпочалася нова хвиля модернізації діючих виробництв і будівництва нових у рамках оновленої стратегії розвитку Групи до 2025 року. ПАТ "Акрон" виробляє широку лінійку азотних і складних добрив, а також промислові продукти.

До складу ПАТ "Акрон" також входить відокремлений структурний підрозділ, що здійснює управління парком залізничних вагонів для перевезення сировини на виробництва Групи та готової продукції споживачам на внутрішньому ринку та до морських портів. ОСП ПАТ "Акрон" використовує понад 1 700 власних вагонів і цистерн, а також залучає орендований рухомий склад у кількості понад 2 тис. вагонів.

Також вночі було атаковано місто Дорогобуж у Смоленській області. Виникла пожежа. Як пише російський Telegram-канал ASTRA з посиланням на місцевих жителів, під атакою було підприємство ПАТ "Дорогобуж". Це виробник мінеральних добрив і промислової продукції.

Атака на Дорогобуж / Фото: Astra

Український Telegram-канал Exilenova+ стверджує, що було атаковано ТЕЦ у селищі Верхньодніпровський Дорогобузького району. Це одна з енергетичних станцій регіону з комбінованим виробленням тепла та електрики.

"Це теплоелектроцентраль електричною потужністю близько 90 МВт і тепловою понад 240 Гкал/год, що забезпечує енергопостачання промислових об'єктів і житлової інфраструктури в регіоні", - йдеться в повідомленні.

Дивіться відео - Атака на Дорогобуж у Смоленській області:

Атака по території РФ - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 2 грудня в Чечні сталася масована атака невідомих безпілотників. Сильно пошкоджено будівлю ФСБ в Ачхой-Мартанівському районі.

Цієї ж ночі в місті Лівни Орловської області в ніч на 2 грудня спалахнула велика пожежа після прольоту і вибухів невідомих дронів. Місцеві жителі повідомляли, що загорілася територія нафтопереробного підприємства.

У ніч на 5 грудня дрони атакували Самарську область Росії. Очевидці чули в Сизрані щонайменше 5-7 гучних вибухів. Також росіяни скаржилися на сирену і заграву в небі. На місці атаки здійнялася масштабна пожежа.

У регіоні розташований Сизранський нафтопереробний завод, який належить до нафтової компанії "Роснефть", що перебуває під санкціями США.

Як пише Reuters із посиланням на два джерела в галузі, у Росії припинив переробку нафти Сизранський нафтопереробний завод після того, як був пошкоджений ударом українського дрона.

У ніч на 9 грудня про вибухи повідомляли жителі Чебоксар. Імовірною метою атаки могла бути ТЕЦ-2.

Як удари Росії вплинуть на завершення війни: думка експерта

На думку колишнього очільника Луганської військово-цивільної адміністрації Георгія Туки, якщо масовані удари саме по Москві триватимуть і посилюватимуться, російські еліти можуть почати тиснути на Путіна.

У разі інтенсивних і частих атак на російську столицю, або явних негативних процесів, спричинених нашими ударами по російських підприємствах, наприклад, катастрофічного дефіциту пального, вони спонукатимуть Путіна припинити війну.

Інші новини:

Про персону: Георгій Тука Георгій Борисович Ту́ка (народився 24 листопада 1963, Київ) – український державний і громадський діяч. Керівник і засновник волонтерської групи "Народний тил". Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (22 липня 2015 – 29 квітня 2016), пише Вікіпедія.

