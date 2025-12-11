Україна передала США відповідь на мирний план Трампа: ЗМІ дізналися деталі

Пропозиції України стосувалися і найскладніших питань.

США отримали документ з новими ідеями України / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України

Головне:

Україна надіслала відповідь щодо останнього проєкту мирного плану США

Київ запропонував нові ідеї щодо найбільш спірних пунктів плану

Україна і США мають обговорити мирний план у віртуальному форматі

Адміністрація президента США Дональда Трампа вчора, 10 грудня, отримала покрокову відповідь від України щодо останнього проєкту американського мирного плану.

Як повідомляє видання Axios з посиланням на власні джерела, ччільник української делегації для переговорів щодо миру Рустем Умєров надіслав оновлений варіант договору спеціальному посланцю президента США Джареду Кушнеру.

Яку відповідь надіслала Україна США

Видання зазначає, що Україна опрацьовувала свою відповідь декілька днів, паралельно консультуючись з європейськими союзниками. Головні країни, які брали участь у цих консультаціях - це Британія, Франція та Німеччина.

Український чиновник заявив, що відповідний документ містить коментарі та запропоновані поправки щодо того, як зробити мирний план здійсненним. Зокрема Україна додала нові ідеї щодо того, як вирішити найбільш спірні питання - майбутнього тимчасово окупованих територій та Запорізької АЕС.

Сьогодні, 11 грудня, за даними українського інформатора видання, високопосадовці США та України проведуть віртуальну зустріч, на якій будуть обговорювати конкретні частини мирного плану США.

Як українські чиновники коментують мирний план США

Главред писав, що постійний представник України при ООН Андрій Мельник заявив, що Україна не торгує своєю територією і суверенітетом.

Водночас, за його словами, Україна вдячна США за нещодавні мирні зусилля. Мельник підтвердив, що Київ готовий до конкретних кроків для відновлення всеосяжного, справедливого і тривалого миру.

Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Мирний план США - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що президент США заявив, що Україні необхідно завершити війну. При цьому він навів статистику про те, що нібито 82% українців підтримують укладення мирної угоди з РФ.

Напередодні президент Зеленський повідомив, що Україна провела переговори з США щодо відбудови та економічного відновлення країни після війни. Київ презентував свій погляд на 20 базових пунктів мирного плану.

Раніше в ЦПД при РНБО заявили, що Стів Віткофф проводить перемовини з Кремлем щодо завершення війни від імені Сполучених Штатів. Попри те, що його позиція щодо мирного врегулювання подекуди збігається з баченням Москви.

Більше новин:

Про джерело: Axios Axios - американський новинний сайт. Заснований у 2016 році, почав роботу у 2017-му. Ресурс запустили колишні журналісти Politico Джим Вандехеем, Майк Аллен і Рой Шварц. Більшість статей - коротші за 300 слів і містять марковані списки. Також сайт випускає періодичні інформаційні бюлетені, пише Вікіпедія.

