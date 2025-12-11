Рус
1160 магазинів по Україні: де працює "зимова тисяча" і які продукти дозволено купувати

Дар'я Пшеничник
11 грудня 2025, 12:52
При цьому можливість розрахуватися поки не поширюватиметься на онлайн-замовлення.
зимняя тысяча
Які товари і де можна придбати за "зимову тисячу" / Колаж: Главред, фото: Freepik, УНІАН

Головне:

  • З 11 грудня українці можуть купувати продукти в супермаркетах за кошти Зимової підтримки та Нацкешбеку
  • До програм уже підключено понад 1160 магазинів
  • Перелік витрат за Нацкешбеком розширено

Від 11 грудня українці отримують нову можливість використовувати кошти державних програм Зимова підтримка та Національний кешбек — ними можна буде розраховуватися за продовольчі товари українського виробництва, окрім підакцизних. Про це повідомили в Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства.

Першими до оновленого механізму долучилися торговельні мережі Fozzy Group — Сільпо, Фора, THRASH! ТРАШ!, Fozzy — а також мережа Близенько. За словами міністра Олексія Соболєва, тепер у понад 1160 магазинах по всій країні покупці можуть придбати продукти українського виробництва, використовуючи кошти обох програм. Він наголосив, що уряд послідовно розширює інфраструктуру підтримки, щоб охопити якомога більше громадян і водночас стимулювати внутрішній ринок.

Поки що можливість розраховуватися коштами програм не діятиме для онлайн-замовлень, однак у міністерстві зазначають, що до ініціативи невдовзі приєднаються й інші продуктові мережі.

Нагадаємо, з 22 листопада уряд оновив перелік товарів і послуг, на які можна витрачати кошти Національного кешбеку. Тепер ними дозволено оплачувати комунальні та поштові послуги, продукти в магазинах, лікарські засоби, друковану продукцію, а також робити благодійні внески, зокрема на підтримку ЗСУ. Раніше програма охоплювала значно ширший спектр послуг — від медицини й освіти до транспорту, мобільного зв’язку та розваг.

За перше півріччя 2025 року найбільше коштів кешбеку українці витрачали на комунальні послуги (45,4%) та мобільний зв’язок (33%).

Раніше Главред повідомляв, що з 21 листопада стартував прийом заявок на виплату 6,5 тис. грн у рамках "Зимової підтримки" для українців, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах.

Також у Мережі з'явилась інформація про те, що уряд нібито згортає програму "Національний кешбек" через відсутність фінансування. Міністерство економіки відреагувало на це та дало власні пояснення.

З 22 листопада у програмі "Національний кешбек" змінено перелік товарів і послуг, на які можна витрачати гроші. Ці зміни викликані потребою синхронізувати роботу Національного кешбеку з ініціативою "Зимова підтримка". Обидві ініціативи підлаштували свої категорії витрат для кращої сумісності.

Що таке "тисяча Зеленського"

"Тисяча Зеленського" — це програма фінансової підтримки, започаткована урядом України в рамках заходів для допомоги громадянам під час економічних труднощів. Програма передбачає виплату одноразової допомоги в розмірі 1 000 гривень на певні цілі, зокрема для підтримки споживчої активності серед громадян. Ці кошти можуть бути витрачені на певні категорії товарів або послуг, визначені урядом. Основною метою програми є стимулювання економічної активності, допомога громадянам, які постраждали від економічних криз, а також підтримка малого та середнього бізнесу.

За 30 секунд буде як нова: що робити, якщо засохла улюблена туш для вій

05:15

На регіони обрушиться шторм: синоптики зробили несподіваний прогноз

04:45

"Усім подам руки": Тополя несподівано висловився про артистів-утікачів

