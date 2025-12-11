1160 магазинів по Україні: де працює "зимова тисяча" і які продукти дозволено купувати

При цьому можливість розрахуватися поки не поширюватиметься на онлайн-замовлення.

Які товари і де можна придбати за "зимову тисячу" / Колаж: Главред, фото: Freepik, УНІАН

Головне:

З 11 грудня українці можуть купувати продукти в супермаркетах за кошти Зимової підтримки та Нацкешбеку

До програм уже підключено понад 1160 магазинів

Перелік витрат за Нацкешбеком розширено

Від 11 грудня українці отримують нову можливість використовувати кошти державних програм Зимова підтримка та Національний кешбек — ними можна буде розраховуватися за продовольчі товари українського виробництва, окрім підакцизних. Про це повідомили в Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства.

Першими до оновленого механізму долучилися торговельні мережі Fozzy Group — Сільпо, Фора, THRASH! ТРАШ!, Fozzy — а також мережа Близенько. За словами міністра Олексія Соболєва, тепер у понад 1160 магазинах по всій країні покупці можуть придбати продукти українського виробництва, використовуючи кошти обох програм. Він наголосив, що уряд послідовно розширює інфраструктуру підтримки, щоб охопити якомога більше громадян і водночас стимулювати внутрішній ринок.

Поки що можливість розраховуватися коштами програм не діятиме для онлайн-замовлень, однак у міністерстві зазначають, що до ініціативи невдовзі приєднаються й інші продуктові мережі.

Нагадаємо, з 22 листопада уряд оновив перелік товарів і послуг, на які можна витрачати кошти Національного кешбеку. Тепер ними дозволено оплачувати комунальні та поштові послуги, продукти в магазинах, лікарські засоби, друковану продукцію, а також робити благодійні внески, зокрема на підтримку ЗСУ. Раніше програма охоплювала значно ширший спектр послуг — від медицини й освіти до транспорту, мобільного зв’язку та розваг.

За перше півріччя 2025 року найбільше коштів кешбеку українці витрачали на комунальні послуги (45,4%) та мобільний зв’язок (33%).

Раніше Главред повідомляв, що з 21 листопада стартував прийом заявок на виплату 6,5 тис. грн у рамках "Зимової підтримки" для українців, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах.

Також у Мережі з'явилась інформація про те, що уряд нібито згортає програму "Національний кешбек" через відсутність фінансування. Міністерство економіки відреагувало на це та дало власні пояснення.

З 22 листопада у програмі "Національний кешбек" змінено перелік товарів і послуг, на які можна витрачати гроші. Ці зміни викликані потребою синхронізувати роботу Національного кешбеку з ініціативою "Зимова підтримка". Обидві ініціативи підлаштували свої категорії витрат для кращої сумісності.

Що таке "тисяча Зеленського" "Тисяча Зеленського" — це програма фінансової підтримки, започаткована урядом України в рамках заходів для допомоги громадянам під час економічних труднощів. Програма передбачає виплату одноразової допомоги в розмірі 1 000 гривень на певні цілі, зокрема для підтримки споживчої активності серед громадян. Ці кошти можуть бути витрачені на певні категорії товарів або послуг, визначені урядом. Основною метою програми є стимулювання економічної активності, допомога громадянам, які постраждали від економічних криз, а також підтримка малого та середнього бізнесу.

